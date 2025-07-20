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Лето На Ярославль идет гроза с градом: когда испортится погода

На Ярославль идет гроза с градом: когда испортится погода

Публикуем экстренное предупреждение для горожан

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Ярославцев предупредили об опасной погоде | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЯрославцев предупредили об опасной погоде | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ярославцев предупредили об опасной погоде

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Вечером 20 июля местами по Ярославской области ожидается гроза с ливнем или сильным дождем. Об опасной погоде предупреждают в Министерстве региональной безопасности.

«В отдельных районах град. При грозе усиление юго-восточного ветра порывами до 13-18 метров в секунду. <…> В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — указано в обращении МРБ.

Предупреждение будет действовать с 18 часов 20 июля до 18 часов 21 июля.

Как ранее сообщали специалисты «Фобоса», погоду в регионах Центральной России формирует скандинавский антициклон. Он не только принесет осадки, но и похолодание.

20 июля в Ярославской области ожидается переменная облачность, сильный дождь. Температура воздуха составит +17…+19 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. В ночь на 21 июля возможен сильный дождь.

Погода по дням:

  • в понедельник, 21 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью и днем +16…18 °C, ветер восточный, умеренный;

  • во вторник, 22 июля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +15…17 °C, днем +23…25 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • в среду, 23 июля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +15…17 °C, днем +24…26 °C, ветер северный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Гроза Экстренное предупреждение
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