В выходные погода изменится: синоптики дали прогноз на конец недели в Центральной России

Синоптики дали прогноз на выходные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Центральной России постепенно отходит от аномальных показателей по температуре и осадкам.

«Большая часть России в настоящий момент укрыта полями облачности циклонов. Под защитой антициклонов сегодня окажутся только север Русской равнины, а также юг Сибири. На остальной территории погода снова будет преимущественно ненастной. Локальные грозы будут сохраняться до конца рабочей недели. Но они особых проблем не принесут», — рассказали в центре «Фобос».

Ярославская область попала в границы территории, где ситуация наиболее спокойная. До конца недели в регионе не прогнозируются каких-то опасных явлений. Даже обещанные для Центральной России локальные грозы обойдут область стороной. В последние рабочие дни будет достаточно тепло. А вот в выходные прогнозируется небольшое понижение температуры, облачность и осадки.

При этом по долгосрочным прогнозам, в начале следующей недели столбики термометров опять пойдут вверх, вероятность осадков сократиться.

Прогноз погоды по дням для Ярославской области от Гидрометцентра:

17 июля, четверг: малооблачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем +23…+28 градусов;

18 июля, пятница: малооблачно, без осадков. Температура ночью: +9…+14 градусов, днем: +21…+26 градусов;

19 июля, суббота: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов;

20 июля, воскресенье: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем +24 градуса;

21 июля, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем +27 градусов;

22 июля, вторник: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем +25 градусов;

23 июля, среда: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

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