НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

с-в.

 749мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,56
ТЦ на месте «Аквилона»
Летние подработки
Подробности о гибели врача в драке
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Не попасть в 10-й класс
Лето В выходные погода изменится: синоптики дали прогноз на конец недели в Центральной России

В выходные погода изменится: синоптики дали прогноз на конец недели в Центральной России

Что обещают для Ярославской области

738
Написать комментарий
Синоптики дали прогноз на выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики дали прогноз на выходные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики дали прогноз на выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Центральной России постепенно отходит от аномальных показателей по температуре и осадкам.

«Большая часть России в настоящий момент укрыта полями облачности циклонов. Под защитой антициклонов сегодня окажутся только север Русской равнины, а также юг Сибири. На остальной территории погода снова будет преимущественно ненастной. Локальные грозы будут сохраняться до конца рабочей недели. Но они особых проблем не принесут», — рассказали в центре «Фобос».

Ярославская область попала в границы территории, где ситуация наиболее спокойная. До конца недели в регионе не прогнозируются каких-то опасных явлений. Даже обещанные для Центральной России локальные грозы обойдут область стороной. В последние рабочие дни будет достаточно тепло. А вот в выходные прогнозируется небольшое понижение температуры, облачность и осадки.

При этом по долгосрочным прогнозам, в начале следующей недели столбики термометров опять пойдут вверх, вероятность осадков сократиться.

Прогноз погоды по дням для Ярославской области от Гидрометцентра:

  • 17 июля, четверг: малооблачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем +23…+28 градусов;

  • 18 июля, пятница: малооблачно, без осадков. Температура ночью: +9…+14 градусов, днем: +21…+26 градусов;

  • 19 июля, суббота: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов;

  • 20 июля, воскресенье: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем +24 градуса;

  • 21 июля, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +17 градусов, днем +27 градусов;

  • 22 июля, вторник: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем +25 градусов;

  • 23 июля, среда: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

Прогноз погоды также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Напомним, мы публиковали прогноз климатолога на вторую половину лета, осень и зиму в России.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление