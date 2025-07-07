«Это какой-то отдых для моржей!» Как туристы в Крыму столкнулись с аномальной «низовкой» в море и чего ждать дальше

Кацивели, пляж «Телескоп» — нормальная картина для июньского отдыха в Крыму — пляж полон, в море никого. Фото Источник: телеграм-канал «Крым. Жилье и отдых»

Хоть весь июнь вода была рекордно холодной — от 10 до 18 градусов, число отдыхающих на полуострове превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. А в пик сезона в июле и августе их приедет на полуостров еще больше. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Отдых для моржей»

«Просидели на берегу весь отпуск — вода такая холодная, что даже стоять в ней долго невозможно — ноги сводит! Теперь в Крым не раньше августа будем приезжать», — уже третью неделю все туристические чаты Крыма обсуждают невероятно холодное море у большей части побережья.

«Это какой-то отдых для моржей, а не поездка на юг. Можно только окунуться, и бегом на берег. Сгорели, не накупались, обидно!»

Вся лента туристических форумов и чатов состоит из фотографий градусников, которые туристы с надеждой погружают в воду утром. И разочарованных комментариев под ними.

Самый популярный сетевой мем про крымский отдых в июне — вариации на тему заявления героя Савелия Крамарова из кинофильма «Джентльмены удачи» (6+) Источник: телеграм-канал «Море Крыма — мазут, температура, чистота»

«Не поверю, что в XXI веке нельзя сделать у берега емкости для купания с теплой водой! Или как-то нагреть воду у берега! 100% такие технологии есть, просто о туристах нет заботы!» — этот крик души, опубликованный телеграм-каналом «ЧП Крым», стал самым обсуждаемым. А самым популярным сетевым мемом — вариация известной цитаты из «Джентльменов удачи»: «Надену гидрокостюм с отливом — и в Ялту!»

Эту переписку туристки и местного жителя больше всего обсуждают в Сети — такие претензии Министерству курортов и туризма Крыма еще никто не предъявлял Источник: телеграм-канал «Море Крыма — мазут, температура, чистота»

И для многих курортных мест наличие гидрокостюма — пока единственный вариант поплавать без риска для здоровья. Антирекорд держат южнобережные поселки Форос и Кацивели — здесь температура воды опускалась до рекордных 10–11 градусов, чуть лучше в Алуште, Судаке и Феодосии — уже почти горячие 17–18. Такая же температура на западном побережье, исключая самый западный курортный поселок Черноморское — здесь полагающиеся по сезону 23 градуса.

«Думали поплавать, тело подкачать, а только ели на пляже. Еле взлезла в брюки, в которых приехала. Вот такой крымский ЗОЖ!!!»

Фотографии с измерениями температуры воды — самые популярные в крымских туристических чатах. Вот, например, результаты у берегов Фиолента — в 11,5 градуса, на заплыв могут отважиться только закаленные моржи Источник: телеграм-канал «Крымский»

Во всём виновато природное явление, которое ученые-гидрологи называют апвеллинг, а местные — «низовка». Суть его в том, что устойчивый западный или, как его еще называют, вдольбереговой ветер отгоняет прибрежную прогретую воду в море, а на ее место поднимается холодная вода с глубины. Подобное на крымском побережье случается каждый год. Вот только обычно «низовка» мешает комфортному отдыху максимум неделю, а в нынешнем июне держится уже месяц. Хотя самый лютый апвеллинг был зарегистрирован в 2003 году — в то лето вода была ледяной от 40 до 50 дней в зависимости от побережья. В нынешнем году побития антирекорда не предвидится, синоптики дают благоприятный прогноз: к концу первой недели июля ветер переменится и из центра Черного моря к крымским берегам придет теплая 22–23-градусная вода. Но часть туристов решила дождаться потепления моря на материке.

Пляжные стенды с температурой воды и воздуха — место, где весь июнь разбивались надежды отдыхающих на ласковое море Источник: телеграм-канал «Крымский»

«Не вижу смысла в том, чтобы просто смотреть на море. Я и на видео могу на волны любоваться. Смысл-то в купании, особенно если ехать с детьми. Поэтому поездку перенесли. Сидим, следим за температурой воды».

Но таких туристов немного, поэтому на Крымском мосту уже начались первые глобальные очереди на досмотр с ожиданием по 3–4 часа. Несмотря на увеличение числа сотрудников, а сейчас на въезде в Крым работают 60 досмотровых групп, машины растягиваются на 6–9 километров.

«Нет холодной морской воды, есть мало крымского вина, — утверждает Сергей Ромашкин, вице-президент Российской ассоциации туроператоров (АТОР), глава туроператора „Дельфин“. И с ним солидарны большинство отдыхающих. — Крым уверенно демонстрирует самый высокий прирост туристов в сравнении с прошлым годом — 40 процентов. И основной поток поедет на полуостров и августе».

Тревожность снизилась

В июле туристический поток в Крым заметно увеличивается — начинается «высокий сезон», поэтому пробки на досмотр у Крымского моста уже растягиваются на километры Источник: телеграм-канал «Рифмы и Панчи».

Нельзя сказать, что туристический поток увеличился только в Крым — почти на всех черноморских курортах России, на Азовском, а также на Каспийском морях ощущается приток отдыхающих.

«Если говорить о Крыме, то, на мой взгляд, тут несколько причин, — объясняет Сергей Ромашкин. — Во-первых, снизилась тревожность у туристов. И та, что была связана с безопасностью, к счастью, в последнее время обстановка на полуострове спокойная. А во-вторых, нет ощущения экологической катастрофы и страха мазута. Хоть мазут и затронул часть крымского побережья, но по касательной, и его оперативно убрали. Поэтому люди настроены положительно, мы почувствовали это еще в конце прошлого года, когда начали продавать туры».

По словам эксперта, увеличение турпотока в Крым лишь частично связано с тем, что пляжи Анапы и Витязево закрыты для купания. Переток анапских отдыхающих где-то 10 процентов.

«В Анапе ситуация, конечно, плачевная — падение турпотока на 60 процентов. Но владельцы отелей пытаются как-то выжить: кто-то считает, что проще вообще не открыться, другие договариваются и отдыхающих из нескольких отелей селят в один, чтобы сэкономить на обслуживании. Если в отель, где работает 100 человек, собирается 10 гостей, то работать придется в убыток», — говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Большинство туристов, которые традиционно выбирали для летнего отдыха Анапу, после экологической катастрофы переместились на Азовское море в Ейск и Голубицкую, здесь, как и в Крыму, эксперты отмечают резкое увеличение числа отдыхающих.

«Анапских туристов получили Ейск, Голубицкая и Дагестан, причем в Дагестане вырос именно пляжный отдых. Еще прошлым летом сюда ехали в основном на экскурсионные программы, а сейчас в два раза больше туристов выбирают именно пляжный отдых на Каспийском море».

«Цены подошли к рубежу!»

Экологическая безопасность, красота природы, современная инфраструктура и разнообразие развлечений, конечно, сильно влияют на выбор места отдыха. Но сколько придется за этот отдых платить — для большинства туристов самый главный критерий. А цены на летний отдых в этом году выросли везде — и в Крыму, и в Краснодарском крае, и в других регионах.

«Да, отели часто применяют „динамическое ценообразование“ — больше туристов, значит, больше плата. Но это повышение не сильно заметно. Например, цены от крымских отелей мы получили еще в ноябре - декабре, когда начали продажу летнего отдыха. Тогда они уже выросли на 13–14 процентов, сейчас подросли до 15 процентов, как раз за счет увеличенного спроса, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Такой рост находится в пределах реальной инфляции. И рост этот мы регистрируем на всех курортах страны».

В Сети сейчас развернулся спор между крымскими туроператорами и представителями федеральных ассоциаций туриндустрии. Первые утверждают, что полуостров выбирают семьи с детьми, предпочитающие сэкономить и избежать лишних трат. Вторые считают, что Крым всё больше привлекает состоятельных туристов, которые считают его заменой Сочи. Справедливы, скорее всего, оба мнения, ведь цены на отдых существенно отличаются в зависимости от размещения, питания, выбранных развлечений. Можно найти домик на побережье за 3–4 тысячи рублей в сутки на семью и виллу за 900 тысяч рублей с личным дворецким.

«Средний чек на человека в крымском отеле 3–4 звезды с двухразовым питанием сегодня составляет 4,5 тысячи рублей в сутки, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Если брать сопоставимый отель в Сочи, то отдых в нем будет на 25 процентов дороже. Мы делим Краснодарский край на шесть курортных районов, и пока дешевле Крыма только Туапсинский регион».

Средняя продолжительность летнего отдыха — 10–11 дней. Как правило, в отпуск к морю едут семьи с детьми, а значит — три-четыре человека. И если не сильно пугающую цифру в 4,5 тысячи умножить на четырех человек, а потом на 10 дней отдыха, то получается весьма существенные 180 тысяч — это не считая дороги и развлечений.

«Цены на отдых подошли к рубежу! — уверен вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — За три последних года они выросли на 30–35 процентов. Это очень существенно. И многие туристы уже говорят: „Стоп. Дорого!“ И спрос в туристической индустрии замедляется — это мы хорошо видим. А те, кто раньше тратил большие суммы на зарубежные курорты, в этом сезоне просто не поехали. Многие предпочли отнести деньги в банк и положить на депозит, пока ставка высокая и можно защитить капитал от инфляции».