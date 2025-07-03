Долго. Дорого. Но можно. Как добраться до Крыма на поезде этим летом

Есть несколько вариантов, как добраться к теплому морю без мазута Источник: официальный телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Никогда такого не было, и вот опять: купить билеты в Крым почти невозможно. По крайней мере, ситуация такая: это поезд будет решать, когда вам ехать в Крым, а не вы.

Наши коллеги из «Фонтанки» попытались купить билеты в Крым. Естественно, главный способ сейчас — это поезд (про поездку на автобусе мы расскажем отдельно). И это частная монополия. Корректнее всего процесс покупки билетов и выбора дат для поездок стоило бы назвать «Разочарование и компромиссы».

Сразу стоит оговориться, речь пойдет именно о туристах, или, как их называют в Крыму, отдыхающих. Два миллиона жителей полуострова во всех расчетах берутся за скобки. Как им сейчас срочно поехать в столицы или любой другой город России по своим житейским надобностям — это их собственные проблемы. Как-то они их решают, в основном выбираясь на автобусах через мост до, например, Краснодара, а дальше уже как-нибудь.

Кроме того, второй дисклеймер. Разумеется, все нормальные люди планируют свой отпуск заранее. Если вы из их числа, то вы забронировали гостиницу в Ялте или где-нибудь в Партените/Гурзуфе/Симеизе еще в апреле и тогда же купили билеты на поезд на июль. И вот сейчас спокойно пакуете чемоданы, примеряете прошлогодний купальник и знать не знаете ни о каких-таких проблемах с транспортной доступностью Крыма.

Однако жизнь соткана из неожиданностей, идея (и возможность) поехать на теплое море без мазута может возникнуть внезапно. Плюс, напомним, в Крыму больше двух миллионов местных жителей и еще больше их родственников «на материке», которым поездка в один из трех конечных пунктов на полуострове (Севастополь, Евпаторию и Феодосию) может понадобиться относительно срочно.

Итак, что мы имеем. Самолетов нет. На своей машине — сильно на любителя, плюс там сейчас серьезные пробки перед мостом. Есть автобус, но из Петербурга, Москвы или, скажем, Екатеринбурга — это так себе. Тогда уж лучше добраться до Краснодара и уже там садиться на автобус.

Остается старый добрый поезд. Стук колес, чай в подстаканниках, утренняя очередь в туалет с полотенцем на шее. В общем, всё как мы любим. Но есть проблема. Билеты.

Единственный оператор на крымском направлении — частная компания «Гранд сервис экспресс».

Из Петербурга

Ближайшая дата, на которую были билеты, только 18 июля. Плацкартов нет, зато в купе сразу шесть свободных мест и одно даже нижнее — за 22 тысячи. Что хорошо — в одном вагоне. Что плохо — в разных купе. Так что, если вы едете семьей, будет неплохая возможность отдохнуть друг от друга.

Дальше уже есть и 20 июля, а 22-го числа вообще можно обвыбираться. Мест полно, но сэкономить, поехав в плацкарте с чужими дырявыми носками в проходе, не выйдет. Только купе.

Необходимо отметить. Поездов из Петербурга в Симферополь два. Один быстрый, другой медленный. Разница — вполне ощутимые 16 часов. И вот все свободные места — увы! — на второй.

Из Москвы

Из Москвы в Симферополь можно уехать практически в любой день, причем даже попадаются дешевые плацкарты по 6 тысяч. Но в купе (от 15 тысяч за верхнее место) всё равно выбор больше, и выбирать можно не только дату, но еще и разные поезда. Разумеется, не все они одинаково прекрасные.

Поехать семьей хотя бы из трех человек, чтобы рядышком, всё еще задача со звездочкой, даже из Москвы. Ближайший поезд с тремя местами в одном купе — 18 июля. Полностью свободное купе теперь только в августе.

Есть еще один лайфхак. Берите билет на поезд не до пыльного и бестолкового Симферополя, а до ласковых песчаных пляжей Феодосии. До нее билетов из Москвы просто навалом почти на любой день — хоть плацкарт, хоть купе. Ну и вам же главное пересечь мост. Транспорт внутри Крыма работает вполне нормально, добраться из Феодосии до вашего Гурзуфа, или где у вас там гостиница, вообще не проблема — ни по времени, ни по деньгам.

Экзотика

Если же вы такой человек, который решает, мол, а гори оно всё синим пламенем, валим завтра в Щелкино (кстати, очень рекомендуем как «детский» пляжный вариант), то, наверное, вы готовы к трудностям. Тогда вот вам вариант: самолет до Сочи, а там уже на поезд в Крым.

К сожалению, вы не будете в одиночестве с шилом в одном месте и любовью к приключениям. Под доступные места в этом поезде тоже надо будет подстраиваться. Ну и плюс самолет в Сочи сейчас тоже непростая история. Но зато у вас будет шанс обогнать тех, кто поедет из Петербурга «долгим» поездом. Четыре часа на самолете плюс 18 часов на поезде — и вы на Привокзальной площади Симферополя шалеете от традиционных таксистов и собственной крутости.

Для самых умных

Ну и самый, пожалуй, простой вариант (после варианта «никуда не ехать») — это Ростов. Добраться до него практически из любой точки страны особых проблем не составит. Из Петербурга, например, каждый день есть по несколько билетов на какие-то поезда, хотя выбор сейчас, летом, не очень велик.

А дальше — раздолье. Хоть купе, хоть плацкарт, и вверху, и внизу, и в серединке, и боковое у туалета — на любой вкус. Почти в любой день. Конечно, придется попотеть с подбором стыковки, и всё еще нет самолета, чтобы упростить задачу. Но как-то она всё же решается.

В любом случае напомним. Если вам срочно потребовалось в Крым, ваша главная задача — пересечь мост. Дальше — легко куда угодно. Сделать это можно (а в большинство ближайших дней даже нужно) с пересадками из разных городов. В Симферополь поезда едут не только из Москвы и Петербурга, но и из Омска, из Тюмени, из Перми, Адлера (Сочи), Кисловодска, Смоленска, Белгорода, Смоленска, Таганрога, Владикавказа и Волгограда.