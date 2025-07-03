НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,65
EUR 92,68
Экокурорт за миллиарды
Суд по делу о гибели врача
Затопило деревни и села
Лето в Ярославле
Благоустройство Петропавловского парка
Топ советов по ремонту
Изменения в бюджет
Отказались строить кладбище
Запустили «легкое метро»
Лето Долго. Дорого. Но можно. Как добраться до Крыма на поезде этим летом

Долго. Дорого. Но можно. Как добраться до Крыма на поезде этим летом

Посмотрели стоимость билетов и варианты маршрутов

210
4 комментария
Есть несколько вариантов, как добраться к теплому морю без мазута | Источник: официальный телеграм-канал главы Республики Крым Сергея АксеноваЕсть несколько вариантов, как добраться к теплому морю без мазута | Источник: официальный телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Есть несколько вариантов, как добраться к теплому морю без мазута

Источник:

официальный телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Никогда такого не было, и вот опять: купить билеты в Крым почти невозможно. По крайней мере, ситуация такая: это поезд будет решать, когда вам ехать в Крым, а не вы.

Наши коллеги из «Фонтанки» попытались купить билеты в Крым. Естественно, главный способ сейчас — это поезд (про поездку на автобусе мы расскажем отдельно). И это частная монополия. Корректнее всего процесс покупки билетов и выбора дат для поездок стоило бы назвать «Разочарование и компромиссы».

Сразу стоит оговориться, речь пойдет именно о туристах, или, как их называют в Крыму, отдыхающих. Два миллиона жителей полуострова во всех расчетах берутся за скобки. Как им сейчас срочно поехать в столицы или любой другой город России по своим житейским надобностям — это их собственные проблемы. Как-то они их решают, в основном выбираясь на автобусах через мост до, например, Краснодара, а дальше уже как-нибудь.

Кроме того, второй дисклеймер. Разумеется, все нормальные люди планируют свой отпуск заранее. Если вы из их числа, то вы забронировали гостиницу в Ялте или где-нибудь в Партените/Гурзуфе/Симеизе еще в апреле и тогда же купили билеты на поезд на июль. И вот сейчас спокойно пакуете чемоданы, примеряете прошлогодний купальник и знать не знаете ни о каких-таких проблемах с транспортной доступностью Крыма.

Однако жизнь соткана из неожиданностей, идея (и возможность) поехать на теплое море без мазута может возникнуть внезапно. Плюс, напомним, в Крыму больше двух миллионов местных жителей и еще больше их родственников «на материке», которым поездка в один из трех конечных пунктов на полуострове (Севастополь, Евпаторию и Феодосию) может понадобиться относительно срочно.

Итак, что мы имеем. Самолетов нет. На своей машине — сильно на любителя, плюс там сейчас серьезные пробки перед мостом. Есть автобус, но из Петербурга, Москвы или, скажем, Екатеринбурга — это так себе. Тогда уж лучше добраться до Краснодара и уже там садиться на автобус.

Остается старый добрый поезд. Стук колес, чай в подстаканниках, утренняя очередь в туалет с полотенцем на шее. В общем, всё как мы любим. Но есть проблема. Билеты.

Единственный оператор на крымском направлении — частная компания «Гранд сервис экспресс».

Из Петербурга

Ближайшая дата, на которую были билеты, только 18 июля. Плацкартов нет, зато в купе сразу шесть свободных мест и одно даже нижнее — за 22 тысячи. Что хорошо — в одном вагоне. Что плохо — в разных купе. Так что, если вы едете семьей, будет неплохая возможность отдохнуть друг от друга.

Дальше уже есть и 20 июля, а 22-го числа вообще можно обвыбираться. Мест полно, но сэкономить, поехав в плацкарте с чужими дырявыми носками в проходе, не выйдет. Только купе.

Необходимо отметить. Поездов из Петербурга в Симферополь два. Один быстрый, другой медленный. Разница — вполне ощутимые 16 часов. И вот все свободные места — увы! — на второй.

Из Москвы

Из Москвы в Симферополь можно уехать практически в любой день, причем даже попадаются дешевые плацкарты по 6 тысяч. Но в купе (от 15 тысяч за верхнее место) всё равно выбор больше, и выбирать можно не только дату, но еще и разные поезда. Разумеется, не все они одинаково прекрасные.

Поехать семьей хотя бы из трех человек, чтобы рядышком, всё еще задача со звездочкой, даже из Москвы. Ближайший поезд с тремя местами в одном купе — 18 июля. Полностью свободное купе теперь только в августе.

Есть еще один лайфхак. Берите билет на поезд не до пыльного и бестолкового Симферополя, а до ласковых песчаных пляжей Феодосии. До нее билетов из Москвы просто навалом почти на любой день — хоть плацкарт, хоть купе. Ну и вам же главное пересечь мост. Транспорт внутри Крыма работает вполне нормально, добраться из Феодосии до вашего Гурзуфа, или где у вас там гостиница, вообще не проблема — ни по времени, ни по деньгам.

Экзотика

Если же вы такой человек, который решает, мол, а гори оно всё синим пламенем, валим завтра в Щелкино (кстати, очень рекомендуем как «детский» пляжный вариант), то, наверное, вы готовы к трудностям. Тогда вот вам вариант: самолет до Сочи, а там уже на поезд в Крым.

К сожалению, вы не будете в одиночестве с шилом в одном месте и любовью к приключениям. Под доступные места в этом поезде тоже надо будет подстраиваться. Ну и плюс самолет в Сочи сейчас тоже непростая история. Но зато у вас будет шанс обогнать тех, кто поедет из Петербурга «долгим» поездом. Четыре часа на самолете плюс 18 часов на поезде — и вы на Привокзальной площади Симферополя шалеете от традиционных таксистов и собственной крутости.

Для самых умных

Ну и самый, пожалуй, простой вариант (после варианта «никуда не ехать») — это Ростов. Добраться до него практически из любой точки страны особых проблем не составит. Из Петербурга, например, каждый день есть по несколько билетов на какие-то поезда, хотя выбор сейчас, летом, не очень велик.

А дальше — раздолье. Хоть купе, хоть плацкарт, и вверху, и внизу, и в серединке, и боковое у туалета — на любой вкус. Почти в любой день. Конечно, придется попотеть с подбором стыковки, и всё еще нет самолета, чтобы упростить задачу. Но как-то она всё же решается.

В любом случае напомним. Если вам срочно потребовалось в Крым, ваша главная задача — пересечь мост. Дальше — легко куда угодно. Сделать это можно (а в большинство ближайших дней даже нужно) с пересадками из разных городов. В Симферополь поезда едут не только из Москвы и Петербурга, но и из Омска, из Тюмени, из Перми, Адлера (Сочи), Кисловодска, Смоленска, Белгорода, Смоленска, Таганрога, Владикавказа и Волгограда.

Во всех этих поездах есть свободные места, и все они проходят через какие-то крупные станции ближе к мосту, где их можно перехватывать. Фантазируйте, экспериментируйте, дерзайте!

ПО ТЕМЕ
Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Крым Поезда в Крым
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
21 минута
Как во времена СССР, но еще надо было в очереди предварительной кассы стоять. Но практически все уезжали и отдыхали на своем юге без всяких турций и т.д. И нормально было.
Гость
1 минута
Долго. Дорого. Опасно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление