«Не отдых, а безумие»: пляжи Кабардинки переполнили сотни туристов — кадры

В селе Кабардинка под Геленджиком утром 21 июня местные жители заметили толпы людей. Отдыхающие устремились на пляж, но, кажется, мест хватало не всем. Однако не всех испугало такое число туристов.
«Ну классно же! Отдыхают люди. Кабардинка — любимое место моей свекрови. Зачетное местечко», — написала Валентина в комментариях Telegram-канала «Маковозовы».
Но не все были согласны с тем, что отдыхать в такой обстановке — комфортно.
«Это не отдых, а безумие. Лежаки, думаю, в июле будут ещё дороже»;
«Какой кайф от такого „отдыха“, когда вокруг тебя тонны смрадных тел?»
На днях в соцсетях появились кадры с пляжей Джемете в Анапе, где произошел масштабный выброс камки — морских водорослей, заполонивших береговую линию.
Камка скапливается у берега, иногда образуя густые «ковры», которые мешают купанию и портят вид пляжей. В этом году море в Анапе зацвело раньше обычного — в середине мая. Выбросы камки усилились на фоне тёплой погоды и штиля.