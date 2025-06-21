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Лето Город «Не отдых, а безумие»: пляжи Кабардинки переполнили сотни туристов — кадры

«Не отдых, а безумие»: пляжи Кабардинки переполнили сотни туристов — кадры

Отдыхающие со всей страны занимают свое место под солнцем с самого утра

2 517
9 комментариев
На пляже мест хватает не всем | Источник: Маковозовы / TelegramНа пляже мест хватает не всем | Источник: Маковозовы / Telegram

На пляже мест хватает не всем

Источник:

Маковозовы / Telegram

В селе Кабардинка под Геленджиком утром 21 июня местные жители заметили толпы людей. Отдыхающие устремились на пляж, но, кажется, мест хватало не всем. Однако не всех испугало такое число туристов.

«Ну классно же! Отдыхают люди. Кабардинка — любимое место моей свекрови. Зачетное местечко», — написала Валентина в комментариях Telegram-канала «Маковозовы».

Отдыхающие располагаются почти вплотную друг к другу | Источник: Маковозовы / TelegramОтдыхающие располагаются почти вплотную друг к другу | Источник: Маковозовы / Telegram

Отдыхающие располагаются почти вплотную друг к другу

Источник:

Маковозовы / Telegram

Но не все были согласны с тем, что отдыхать в такой обстановке — комфортно.

Некоторые еще успели занять платные лежаки

Источник:

Маковозовы / Telegram

«Это не отдых, а безумие. Лежаки, думаю, в июле будут ещё дороже»;

«Какой кайф от такого „отдыха“, когда вокруг тебя тонны смрадных тел?»

Туристов в этом году очень много | Источник: Маковозовы / TelegramТуристов в этом году очень много | Источник: Маковозовы / Telegram

Туристов в этом году очень много

Источник:

Маковозовы / Telegram

Некоторым приходится стоять | Источник: Маковозовы / TelegramНекоторым приходится стоять | Источник: Маковозовы / Telegram
Мест для всех не хватает | Источник: Маковозовы / TelegramМест для всех не хватает | Источник: Маковозовы / Telegram
Море, кстати, чистое | Источник: Маковозовы / TelegramМоре, кстати, чистое | Источник: Маковозовы / Telegram

Людей на пляже очень много

Источник:

Маковозовы / Telegram

На днях в соцсетях появились кадры с пляжей Джемете в Анапе, где произошел масштабный выброс камки — морских водорослей, заполонивших береговую линию.

Камка скапливается у берега, иногда образуя густые «ковры», которые мешают купанию и портят вид пляжей. В этом году море в Анапе зацвело раньше обычного — в середине мая. Выбросы камки усилились на фоне тёплой погоды и штиля.

Подробности об этом наши коллеги из 93.RU рассказывали здесь.

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Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кабардинка Отдых Туристы в Геленджике Туризм Черное море Отпуск
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Комментарии
9
Гость
21 июня, 16:20
Всё как мы любим! Втридорога и в канализации
Гость
21 июня, 16:52
Как в загоне для скота, ей богу.
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