«Не отдых, а безумие»: пляжи Кабардинки переполнили сотни туристов — кадры

На пляже мест хватает не всем Источник: Маковозовы / Telegram











В селе Кабардинка под Геленджиком утром 21 июня местные жители заметили толпы людей. Отдыхающие устремились на пляж, но, кажется, мест хватало не всем. Однако не всех испугало такое число туристов.

«Ну классно же! Отдыхают люди. Кабардинка — любимое место моей свекрови. Зачетное местечко», — написала Валентина в комментариях Telegram-канала «Маковозовы».

Отдыхающие располагаются почти вплотную друг к другу Источник: Маковозовы / Telegram











Но не все были согласны с тем, что отдыхать в такой обстановке — комфортно.

Некоторые еще успели занять платные лежаки Источник: Маковозовы / Telegram

«Это не отдых, а безумие. Лежаки, думаю, в июле будут ещё дороже»;

«Какой кайф от такого „отдыха“, когда вокруг тебя тонны смрадных тел?»

Туристов в этом году очень много Источник: Маковозовы / Telegram











Людей на пляже очень много Источник: Маковозовы / Telegram

На днях в соцсетях появились кадры с пляжей Джемете в Анапе, где произошел масштабный выброс камки — морских водорослей, заполонивших береговую линию.

Камка скапливается у берега, иногда образуя густые «ковры», которые мешают купанию и портят вид пляжей. В этом году море в Анапе зацвело раньше обычного — в середине мая. Выбросы камки усилились на фоне тёплой погоды и штиля.