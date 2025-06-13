«Выльется свыше трети июньского объёма влаги»: какой погоды ждать в Центральной России

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области, как и во всей Центральной России, в ближайшие дни похолодает. Об этом сообщили эксперты центра «Фобос». По их словам, в центре страны столбики термометров не поднимутся выше +14…+19° С. Специалисты пояснили, что это даже прохладнее, чем обычно бывает в мае.

Но, такая погода в центральных регионах не задержится надолго. По прогнозам уже к началу новой недели дождевые тучи начнут рассеиваться, а циклон переместится на север Урала.

«Таким образом, когда в центр страны вернётся потепление, юг, наоборот, ждет небольшое похолодание», — рассказали в «Фобосе».

В столице, например, будет поливать в выходные. Но к понедельнику осадков станет меньше.

«В Москве сегодня сильные дожди начнутся во вторую половину дня, поэтому воздух ещё успеет прогреться до +21° С, но затем облака ограничат приток солнечного тепла, и в субботу после полудня только +16° С. За эти два дня на столицу выльется свыше 1/3 июньского объёма влаги. С воскресенья погода пойдет на поправку, и в понедельник–вторник осадки в мегаполисе прекратятся, а температура повысится до +22…+23° С», — уточнили в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным «Гидрометцентра России», ночью 14 июня 11° С, будет лить дождь. Днем 19° С, облачно, осадки сохранятся.

В ночь на 15 июня 12° С, снова будет поливать. Днем потеплеет до 19° С, пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ночью 16 июня 9° С, без осадков. Днем 22° С, пройдет небольшой дождь.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 17 июня 13° С, без осадков. Днем потеплеет до 19° С, дождей тоже не ждут.

В ночь на 18 июня 15° С, днем 16° С. В течение суток будет пасмурно, но дожди не ожидаются.