Родители, внимание! Как собрать ребенка в летний лагерь: полный список вещей, чтобы не забыть ничего важного

Сборы в детский лагерь — волнительный этап для всей семьи. Дети с нетерпением ждут новых знакомств и впечатлений, а родители в панике: 21 день чадо проведет вдали от дома, как его собрать так, чтобы на следующий день не поступил звонок: «Заберите меня домой». Корреспондент MSK1.RU подготовил для вас, родители, чек-листы нужных вещей и тех, что лучше с собой не брать. Причем как в загородный, так и в городской лагеря. Смотрите удобные карточки.
Что обязательно взять в загородный лагерь
Прежде чем начинать собирать чемодан, важно учесть три ключевых момента. Во-первых, когда и куда именно отправляется ребенок: лето в сосновом бору или смена у моря требуют разного набора вещей. Во-вторых, тип лагеря — творческий, спортивный, образовательный или оздоровительный — напрямую влияет на то, что пригодится во время смены. И наконец, возраст ребенка: малыши чаще теряют одежду и обувь, а подростки нередко выбирают стиль в ущерб практичности.
— Для спортивного лагеря потребуются несколько комплектов формы и удобные кроссовки. В творческий — нарядная одежда и аксессуары для выступлений. В походный — прочная обувь, носки, непромокаемая куртка и фонарик, — объясняет Мария Вавилова, академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery. — Если ребенок едет в санаторий, уточните заранее, какие вещи могут понадобиться для процедур.
Еще важно критически оценить состав чемодана, который он возьмет с собой.
— Не берите много ненужных вещей, стремитесь к минимализму. Задайте четко вопрос при укладке в чемодан: зачем эта вещь мне на 21 день, что я там буду с ней делать и как часто использовать, — добавляет вожатая с опытом и журналист Мария Захарова.
Чтобы ничего не забыть и учесть все капризы погоды, подготовили для вас список вещей в загородный лагерь. Он проверен временем и опытом вожатых «Мосгортура». Всегда пригодятся:
куртка, дождевик или непромокаемая ветровка для прохладных дней;
брюки или джинсы — две пары;
шорты, юбки, платья;
майки и футболки;
рубашка, толстовка;
спортивный костюм;
пижама или ночная рубашка;
нижнее белье, носки, колготки — одна пара на день;
купальный костюм — один или два;
головной убор от солнца, а лучше два;
нарядная одежда для торжественных мероприятий и дискотек;
удобная обувь с фиксированной пяткой для жаркой и прохладной погоды;
спортивная обувь;
комнатные тапочки;
пляжная обувь;
красивая обувь для дискотеки.
Кроме того, соберите косметичку — для вашего сына или дочки, здесь список будет отличаться. В самом начале вещи, которые нужны всем, в конце — те, что пригодятся только девочкам.
Шампунь, гель для душа и мочалка;
зубная щетка и паста;
солнцезащитный крем;
крем-репеллент от насекомых;
гигиеническая помада — для девочек;
расческа, резинки и заколки для длинных волос;
безопасные ножницы и пилочка;
гигиенические средства для девочек.
— Лучше разделить средства по нескольким косметичкам — для душа, для умывания и ухода, — советует Мария Вавилова. — Покажите ребенку, где что лежит и как всем этим пользоваться. Подпишите флаконы и баночки — это поможет избежать путаницы. Не забудьте положить салфетки, бумажные платки и пару рулонов туалетной бумаги — на всякий случай.
Специалисты считают, что из домашней аптечки ребенку стоит взять только пластырь и антисептик. А все лекарства, которые принимает ваш школьник в обычное время, должны быть переданы медперсоналу с инструкцией.
— Если ребенок аллергик, то дать обязательно препараты с собой. Например, препараты, купирующие бронхоспазм, если ребенок с бронхиальной астмой, — советует Елена Павлова, врач общей практики. — Обязательно стоит предупредить воспитателей о том, что ребенку требуются препараты и в каких дозировках.
— Не кладите лекарства в чемодан, лучше отдайте перед отправкой автобуса руководителю смены. Не забудьте передать назначение врача, чтобы доктора в лагере ничего не перепутали, — добавляет Ирина Моисеева, старшая вожатая «Мосгортура».
Многие родители кладут в рюкзак ребенка сладости и перекусы «на всякий случай», однако это может омрачить отдых. Еда с маленьким сроком годности может испортиться и привести к отравлению.
— Продукты лучше не брать, — призывает Мария Вавилова. — В корпусах нет холодильников, и еда быстро портится. А в лагере предусмотрено полноценное питание, включающее перекусы. В родительский день можно привезти немного угощений: орехи, сухофрукты, батончики, несладкий мармелад, немного шоколада. Главное — чтобы ребенок съел это сразу, не оставляя на потом.
Кроме одежды, лекарств и предметов личной гигиены, стоит подумать и о других важных вещах.
— Документы чтобы были не только у воспитателей в лагере, но и лично у ребенка, поэтому сделайте копию свидетельства о рождении, медицинского полиса, запишите телефоны родителей, — подсказывает Елена Павлова. — Немного карманных денег не помешает. Возможно, лучше отдать деньги воспитателю, чтобы он помогал ребенку по мере необходимости ими пользоваться.
Что дополнительно взять в загородный лагерь
Во время смены в загородном лагере вашему ребенку могут понадобиться:
бутылка для воды, кружка, ложка;
блокнот, ручка, книга;
зарядное устройство, фонарик;
небольшие настольные игры, головоломки;
простые аксессуары — пусть ребенок выберет их сам.
— Не стоит брать громоздкие развлечения — например, большие книги или тяжелые игрушки, которые сложно носить с собой. В лагере всегда есть полки с книгами, настолки, — объясняет Мария Захарова.
Что нельзя брать в загородный лагерь
Стоп-лист — то, с чего стоит начать финальную проверку чемодана. Родители вряд ли положат эти вещи, но стоит проверить, не прихватил ли что-то из этого списка сам ребенок:
свечи, пиротехнику, спички, зажигалки;
карты и другие азартные игры;
колющие и режущие предметы;
сигареты и алкоголь;
ценные вещи, украшения, дорогостоящие гаджеты.
— Дорогие устройства лучше оставить дома. Телефон с зарядкой обычно разрешен, но уточните правила: как организована связь, выдают ли телефоны по часам и какой оператор работает лучше всего, — советует Мария Вавилова.
Как собирать детский чемодан
Чтобы сборы прошли без стресса, важно не только выбрать нужные вещи, но и правильно их упаковать. Вожатые «Мосгортура» советуют:
Лучше всего подойдут чемодан или спортивная сумка на колесиках. Проверьте, сможет ли ребенок катить багаж без усилий.
Составьте список вещей и положите в чемодан, чтобы ребенок и вожатый ничего не забыли, пакуя вещи в конце смены.
Повесьте на чемодан яркую багажную бирку, чтобы ребенок мог узнать свой чемодан среди десятков похожих.
Пришейте к вещам бирки с именем, если ребенок маленький.
Собирайте чемодан вместе с ребенком: во-первых, он сразу почувствует себя взрослым и самостоятельным, во-вторых, запомнит, что и где лежит.
— Вовлекайте ребенка в сборы, пусть сам выбирает одежду и аксессуары, обсуждает с вами, что и зачем берет. Это укрепляет уверенность и помогает чувствовать себя самостоятельным, — рекомендует Мария Вавилова. — Покупки делайте вместе, обсудив бюджет. Научите стирать простые вещи, потренируйтесь дома. Перед отъездом проверьте погоду, разложите одежду по пакетам. И главное — напомните ребенку: вы всегда рядом, даже на расстоянии.
Что взять в городской лагерь
Здесь всё немного проще, ведь ребенок каждый день рядом и складывать в чемодан горы одежды нет нужды. Но всё же есть о чём подумать. Летние смены в Москве могут быть не менее насыщенными, чем поездка к морю: прогулки, активности, экскурсии. Вот список того, что нужно:
сменная обувь — обязательно легкая, удобная и с фиксированной пяткой, чтобы ноги не уставали;
головной убор — солнце в Москве тоже бывает коварным;
запасная футболка;
солнцезащитный крем;
крем от укусов комаров и мошек — они тоже могут испортить настроение.
— Родителям важно помнить: аэрозоли от насекомых давать детям с собой не нужно! — просит Ирина Моисеева. — А насчет красивой одежды для итоговых мероприятий не переживайте, администратор городского лагеря обязательно свяжется с вами и всё подробно расскажет.
Чем занять ребенка на лето в Москве
В качестве альтернативы загородным детским лагерям команда «Мосгортура» совместно с Департаментом культуры Москвы подготовила программу «Московские каникулы». Это городские детские клубы дневного пребывания и «Выходные с вожатыми», которые включают творческие мастер-классы и активности в разных парках столицы.
А еще ребенок, находясь в летнем лагере, точно не станет увлекаться зацепингом. Почитайте, как подростки втягиваются в опасное увлечение и попадают в «адреналиновую зависимость». С началом школьных каникул в Москве заработают открытые бассейны: рассказываем, где можно будет искупаться и сколько это стоит.