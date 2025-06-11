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Лето Обрушится стихия: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Обрушится стихия: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Когда ждать ненастье

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5 комментариев
В Ярославле обещают грозу и ливень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле обещают грозу и ливень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле обещают грозу и ливень

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство региональной безопасности предупредило ярославцев о ненастье. Оно накроет регион в предстоящие длинные выходные.

«Дождь, местами сильный, ветер с порывами до 15-18 м/с, в отдельных районах ливень и гроза ожидаются в большинстве районов на юго-западе и юге днем 12 июня, днем и ночью 13 июня, а также ночью 14 июня», — сообщили власти.

Жителей региона попросили быть внимательными и осторожными, во время грозы держаться подальше от деревьев, рекламных и иных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.

При этом в праздники в Ярославской области прогнозируют преимущественно облачную погоду с дождями. 12-13 и 15 июня температура воздуха днем поднимется до 22-23 градусов. В субботу, 14 июня, будет прохладнее — около 18 градусов. По ночам ожидается около 12 градусов.

Подробный прогноз для всей России на ближайшие дни порталу 76.RU дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Ой, как страшно! Летняя гроза 😊
Гость
4 часа
вот такой теперь праздник 😭
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