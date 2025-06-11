Обрушится стихия: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

В Ярославле обещают грозу и ливень Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство региональной безопасности предупредило ярославцев о ненастье. Оно накроет регион в предстоящие длинные выходные.

«Дождь, местами сильный, ветер с порывами до 15-18 м/с, в отдельных районах ливень и гроза ожидаются в большинстве районов на юго-западе и юге днем 12 июня, днем и ночью 13 июня, а также ночью 14 июня», — сообщили власти.

Жителей региона попросили быть внимательными и осторожными, во время грозы держаться подальше от деревьев, рекламных и иных конструкций. Телефон экстренных служб — 112.

При этом в праздники в Ярославской области прогнозируют преимущественно облачную погоду с дождями. 12-13 и 15 июня температура воздуха днем поднимется до 22-23 градусов. В субботу, 14 июня, будет прохладнее — около 18 градусов. По ночам ожидается около 12 градусов.