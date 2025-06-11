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Лето Фоторепортаж Над городами России взошла огромная клубничная луна — в следующий раз она появится лишь через 18 лет. Кадры

Над городами России взошла огромная клубничная луна — в следующий раз она появится лишь через 18 лет. Кадры

Показываем невероятные фото

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Красота! | Источник: читатель E1.RUКрасота! | Источник: читатель E1.RU

Красота!

Источник:

читатель E1.RU

Сегодня ночью, 11 июня, над городами России появилась луна розового цвета. Спутник восхитил своим видом жителей Земли.

Июньское полнолуние называют «клубничной луной», потому что оно считается самым низким в году. В этот момент Луна кажется очень яркой и окрашенной в красноватый или золотистый цвет — всё из-за того, что она находится низко над горизонтом и свет преломляется. И при этом она кажется намного больше обычного — так работает оптический эффект.

В июне этого года полнолуние будет одним из самых низких на небе для тех, кто живет в Северном полушарии, а для тех, кто в Южном, — наоборот, оно будет одним из самых высоких. А самое интересное — такое же низкое полнолуние мы снова увидим только в 2043 году, то есть через 18 лет.

Читатели E1.RU и MSK1.RU пришли в восторг от увиденного, а вслед за ними и мы. Показываем фото!

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: читатель MSK1.RUИсточник: читатель MSK1.RU
Источник:

читатель MSK1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RUИсточник: читатель E1.RU
Источник:

читатель E1.RU

В прошлом году над городами России пролетел странный светящийся шар, похожий на НЛО. Объект попал на видео. Об НЛО сообщили жители Белгородской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Петербурга.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Луна Полнолуние Клубничная Луна
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