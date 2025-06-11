Над городами России взошла огромная клубничная луна — в следующий раз она появится лишь через 18 лет. Кадры

Красота! Источник: читатель E1.RU











Сегодня ночью, 11 июня, над городами России появилась луна розового цвета. Спутник восхитил своим видом жителей Земли.

Июньское полнолуние называют «клубничной луной», потому что оно считается самым низким в году. В этот момент Луна кажется очень яркой и окрашенной в красноватый или золотистый цвет — всё из-за того, что она находится низко над горизонтом и свет преломляется. И при этом она кажется намного больше обычного — так работает оптический эффект.

В июне этого года полнолуние будет одним из самых низких на небе для тех, кто живет в Северном полушарии, а для тех, кто в Южном, — наоборот, оно будет одним из самых высоких. А самое интересное — такое же низкое полнолуние мы снова увидим только в 2043 году, то есть через 18 лет.

Читатели E1.RU и MSK1.RU пришли в восторг от увиденного, а вслед за ними и мы. Показываем фото!

Источник: читатель E1.RU

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель E1.RU











Источник: читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RU