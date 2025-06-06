Жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Какой будет погода в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 6 июня на Ярославскую область обрушится гроза, и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. По данным специалистов, ненастье начнет бушевать около шести часов вечера.

«Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области с 18:00 часов 6 июня до 18 часов 7 июня», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Ярославцев предупредили, что в такую погоду нужно находиться как можно дальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.

Тем временем эксперты центра «Фобос» сообщили, что Центральная Россия окажется в переходной зоне между зноем и прохладой, поэтому будет жарко.

«Так, сегодня локальные ливни и грозы не помешают солнцу прогреть воздух в Москве до +26° С. Затем аномалия ещё больше увеличится: днём до +28…+30° С. И только во вторник в столицу повеет свежестью с севера, и температурный режим войдёт в норму», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 6 июня в Ярославской области будет держаться 20° С, небольшие дожди.