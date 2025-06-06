НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Предупредили об опасной погоде
Гид по отдыху в России
Штрафы за неправильную парковку
Сдали ЕГЭ на 100 баллов
Дети въехали в «КАМАЗ»
На пляжах запретили купаться
Ущерб за парковку на путях
Цена квартир на вторичном рынке
Куда сложнее всего поступить
Если лето начинается с ремонта
Лето Жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Жителей Ярославской области предупредили об опасном погодном явлении

Когда ждать ненастья

1 303
Написать комментарий
Какой будет погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 6 июня на Ярославскую область обрушится гроза, и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. По данным специалистов, ненастье начнет бушевать около шести часов вечера.

«Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются местами по Ярославской области с 18:00 часов 6 июня до 18 часов 7 июня», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.

Ярославцев предупредили, что в такую погоду нужно находиться как можно дальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.

Тем временем эксперты центра «Фобос» сообщили, что Центральная Россия окажется в переходной зоне между зноем и прохладой, поэтому будет жарко.

«Так, сегодня локальные ливни и грозы не помешают солнцу прогреть воздух в Москве до +26° С. Затем аномалия ещё больше увеличится: днём до +28…+30° С. И только во вторник в столицу повеет свежестью с севера, и температурный режим войдёт в норму», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 6 июня в Ярославской области будет держаться 20° С, небольшие дожди.

Утром 7 июня 17° С, дожди сохранятся. Днем потеплеет до 22° С, осадки сохранятся до вечера.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Гроза Экстренное предупреждение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление