НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

южн.

 752мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,13
EUR 90,66
Сурин в отпуске
Гид по отдыху в России
Продают особняк
Почему сгорел туркомплекс
Что откроют в доме-памятнике
Погода июня
Пробки в Ярославле
Пострадали в ДТП с депутатом
Отдых на Черном море
Любимому городу 1015 лет
Лето Для пляжей в России придумали новый запрет. Отдыхающие расстроятся

Для пляжей в России придумали новый запрет. Отдыхающие расстроятся

МЧС опубликовало правила безопасного отдыха

124
Написать комментарий
Отдыхающим запретят приходить на пляжи с животными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтдыхающим запретят приходить на пляжи с животными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отдыхающим запретят приходить на пляжи с животными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Россиянам запретят приводить на пляжи животных (кроме собак-поводырей). Новая норма содержится в проекте приказа МЧС России. На нее обратило внимание ТАСС.

Отдыхающим запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (например, на лежаках и бревнах), играть в спортивные игры вне отведенных для этого мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — также говорится в тексте документа.

Впрочем, приказ не предусматривает ответственность за нарушение этих требований.

Согласно нормам, ответственным за использование пляжа следует оборудовать его всем необходимым, регулярно следить за его чистотой и проверять дно.

«Не допускается использовать для обозначения границы зоны купания в качестве буйков предметы, которые могут быть похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры)», — уточняется в приказе.

В целом проект требует обеспечивать безопасность пляжей. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласны с запретами?

Да, всё по делу. Чужие животные на пляжах только мешают
Нет, мы часто отдыхали с животными!
Погодите. А в спортивные игры-то играть почему нельзя?
ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Пляж Собака Животные Отдых МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление