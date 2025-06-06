Для пляжей в России придумали новый запрет. Отдыхающие расстроятся

Отдыхающим запретят приходить на пляжи с животными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Россиянам запретят приводить на пляжи животных (кроме собак-поводырей). Новая норма содержится в проекте приказа МЧС России. На нее обратило внимание ТАСС.

Отдыхающим запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого (например, на лежаках и бревнах), играть в спортивные игры вне отведенных для этого мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — также говорится в тексте документа.

Впрочем, приказ не предусматривает ответственность за нарушение этих требований.

Согласно нормам, ответственным за использование пляжа следует оборудовать его всем необходимым, регулярно следить за его чистотой и проверять дно.

«Не допускается использовать для обозначения границы зоны купания в качестве буйков предметы, которые могут быть похожи на плавающий бытовой мусор (в частности, бутылки, канистры)», — уточняется в приказе.

В целом проект требует обеспечивать безопасность пляжей. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.