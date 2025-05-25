Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше

В Абхазии и Калининграде тюменка побывала впервые, а в Сочи она отдыхала около 20 лет назад Источник: личный архив автора











Если вы еще не определились, где провести свой предстоящий отпуск, и прямо сейчас выбираете куда отправиться — на Балтийское или на Черное море, то эта колонка для вас. Прошлым летом экологический урбанист Юлия Кондинкина посетила три, пожалуй, самых популярных направления для отдыха в России и честно рассказывает о каждом из них. Далее — от первого лица.

Балтийское или Черное море? Забегая вперед, смело озвучу свой выбор: Балтийское. Но всё по порядку. Добраться до Калининграда можно в течение всего года, регулярно, проще на самолете из-за географической особенности региона: самый запад страны.

Балтийское море нельзя назвать теплым, но съездить к нему всё же стоит Источник: личный архив автора











Город основан в 1255 году как крепость, сначала принадлежал полякам, с 1657 по 1945 год был немецким Кёнигсбергом, а с 1945 года стал советско-российским. В 1946 году город переименован в Калининград. Не каждый город может похвастаться такой огромной историей, согласитесь? Калининграду 770 лет, и там действительно есть что посмотреть.

Остров Иммануила Канта Источник: личный архив автора











Как экологический урбанист я первым делом пошла в Ботанический сад имени Канта, основанный в 1796 году, где на 13 гектарах собраны редкие растения со всего мира (Северной Америки, Японии и Китая, Дальнего Востока, Центральной Европы), многие занесены в Красную книгу.

Ландшафтный парк Источник: личный архив автора











При Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма существует уникальный ландшафтный парк. Парк был заложен в 1805 году около виллы, принадлежащей прусскому общественному деятелю и поэту Иоганну Георгу Шеффнеру. В 1806 году король Фридрих Вильгельм III выкупил виллу с парком и подарил кафедре ботаники кёнигсбергского университета «Альбертина» для обустройства ботанического сада. В 1826 году площадь ботанического сада составляла 4 гектара, коллекционный фонд — более 2367 видов, гибридов и форм растений, а в последующие годы это число удвоилось. Во время Второй мировой войны ботаническому саду был нанесен непоправимый ущерб: утрачены многие виды растений, уничтожены ботанический институт, химико-фармацевтическая лаборатория, зоологический институт и музей. Место потрясающее, созданное и содержащееся с большой любовью, большое количество информационных стендов, беседок, зон отдыха, есть экскурсии и мастер-классы.

Парк дикой природы в Калининграде Источник: личный архив автора











Калининград расположен на реке Преголя, которая впадает в укромный залив Балтийского моря, поэтому по берегам реки расположено множество мест притяжения: некогда оборонительные сооружения — Фридландские и Фридрихсбургские ворота, прогулочные пешие маршруты, набережная, Музей мирового океана, рыбная деревня и знаменитый остров Канта с готическим кафедральным собором XIV века.

Кафедральный собор в Калининграде (также известен как Кёнигсбергский собор) — недействующий собор, расположенный в историческом районе города — Кнайпхофе (ныне официально именуемом как остров Иммануила Канта) Источник: личный архив автора











В Калининграде большое количество музеев — государственных и частных, разнообразие сувенирных магазинов, антикварных лавок, есть зоопарк, а выбор кофеен, кафе и ресторанов поражает воображение.

Фридландские ворота — одни из восьми сохранившихся городских ворот Калининграда Источник: личный архив автора











Чтобы попасть на холодное Балтийское море, можно сесть на электричку и за 30 минут добраться до Зеленоградска, Светлогорска, Пионерского, а также до национального парка «Куршская коса». В области максимально распространен каршеринг, семьей и компанией можно путешествовать без проблем.

В Калининграде много интересных прогулочных маршрутов Источник: личный архив автора











Далее из Калининграда был перелет в Сочи. Я не была там с 2006 года, и не то чтобы я пожалела, скорее убедилась, что в Сочи в высокий сезон делать нечего. Судите сами: цены на жилье запредельно высокие, очень узкая полоска пляжа собирает на своих камнях половину страны, а вода в море — для любителей моржевать. Стоит отметить, что отдыхающие, как и обслуживающий персонал в разных сферах, — приезжие. Часто люди из разных регионов с отличным друг от друга менталитетом, речевым говором и социальным статусом вдруг конфликтовали, вплоть до драк и вызова полиции.

В Сочи автор колонки не была с 2006 года, и, к ее удивлению, за прошедшее время там мало что изменилось Источник: личный архив автора











Электричка «Ласточка» Сочи — Гагра за 4 часа пути и 1000 рублей привезет в тихую Республику Абхазия, таможенный контроль проходит в вагоне поезда. Из шумного Сочи попасть в расслабленную Гагру, потом Пицунду, Гудауту было наилучшей идеей.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — мужской монастырь, основанный в 1875 году Источник: личный архив автора











Российские рубли принимают на всей территории республики, а российские сим-карты не работают, интернет — только через вайфай. Купив на улице экскурсию, за один день удалось посетить Новоафонский монастырь, Новоафонскую пещеру, открытую для посещения в 1975 году, и знаменитое высокогорное озеро Рица.

На одну из дач Сталина можно съездить на маршрутке или взять такси, но учтите, что приложения по вызову такси там не работают, придется торговаться, поэтому следует заранее уточнять маршрут в километрах.

Дача Сталина Источник: личный архив автора











Сервис в гостевых домах, отелях, кафе и ресторанах оставляет желать лучшего: в номере могут жить муравьи, постельное белье часто с дырами и меньшего размера, общепит может брать процент от суммы заказа, а несвежей едой навынос можно отравиться. Известный на весь мир сайт Booking в Абхазии работает, чтобы обезопасить свой отдых, смотрите рейтинг, читайте отзывы.

Вот такой прекрасный вид открывается с дачи, которая долго время скрывалась от любопытных глаз Источник: личный архив автора











Источник: личный архив автора А где нравится отдыхать вам? В Калининграде В Сочи В Абхазии Напишу свое мнение в комментариях

Резюмируя свою поездку, напишу так: Калининград — про историко-архитектурную и ботанико-экологическую эстетику, Сочи — про массовый и непомерно дорогой курорт, Абхазия — божественная природа в сочетании с тишиной и низкокачественным сервисом. Отличных всем путешествий!

Юлия Кондинкина экологический урбанист Эксперт

Недавно мы писали, что Сочи опустел, а Дубай задышал по-русски. Всё больше соотечественников, выбирая между югом России и солнечными Эмиратами, склоняются ко второму варианту. А всё потому, что отпуск — это не про километры, это про уважение. В этом уверен автор блога на «Яндекс.Дзене», который задался вопросом, почему Сочи теряет популярность. Предлагаем вам почитать его доводы.