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Лето Лето откладывается? Синоптики рассказали, когда в Ярославскую область вернется солнце

Лето откладывается? Синоптики рассказали, когда в Ярославскую область вернется солнце

Публикуем прогноз по дням

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2 комментария
Синоптики рассказали, когда будет летняя жара в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали, когда будет летняя жара в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, когда будет летняя жара в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за влияния нового циклона на регионы Центральной России обрушились дожди и облачная погода. Об этом 19 мая сообщили специалисты центра «Фобос».

«В среду под утро распогодится и посвежеет, днём из-за очередного циклона дожди возобновятся. В четверг заглянет гребень антициклона — станет солнечно и сухо, днём, воздух прогреется. В пятницу, в тёплом секторе циклона, местами небольшой дождь», — указано в прогнозе.

Ненастье продлится недолго. Предварительно ожидается, что летняя жара наступит раньше времени.

«С 27-го числа и далее ожидается наступление так называемого метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +15 °C, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно и лето наступит точно в срок», — указали в «Фобосе».

В Ярославле днем 19 мая ожидается облачность, сильный дождь. Воздух прогреется до +18 градусов. Давление будет немного ниже нормы. Вечером — сильный дождь. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов.

Переменная облачность сохранится в регионе на ближайшие пять дней.

Погода по дням:

  • 20 мая, в течение суток прогнозируется сильный дождь; ночью и днем +7… +9 °C, ветер слабый;

  • 21 мая вновь ожидается небольшой дождь; ночью +5… +7 °C, днем +13… +15 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • 22 мая будет ясная погода; ночью +5… +7 °C, днем +17… +19 °C, ветер юго-западный, умеренный;

  • 23 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +10… +12 °C, днем +17… +19 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду.

Прогноз на каждый день можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Потепление Лето Фобос
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Комментарии
2
-Митрич-
56 минут
Ну вот, а говорили лето аномально жаркое будет... Никому верить нельзя
Гость
37 минут
Занудный дождь с утра, Застенчивое солнце, То выглянет слегка, То спрячется меж туч...
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