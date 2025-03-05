«Анапу не бронируют вообще, а в Дагестан второй раз никто не хочет»: где россиянам отдыхать летом — какие остались варианты

Улица Дербента (город в Дагестане) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На отдыхе в Анапе можно поставить крест? Или лучше вовсе забыть про Черное море? И что делать — копить на Турцию? Ехать в Калининград? На эти и другие вопросы о перспективах летнего отдыха для россиян ответила нашим коллегам из 63.RU директор турагентства «Лайф-Тревел» Анна Минакова. А еще рассказала, сколько денег надо готовить, чтобы отдохнуть летом в самых популярных туристических городах и на топ-курортах.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Арендодатели распродают в Анапе жилье»

— Расскажите сначала, как обстоят дела с бронированием путевок на Черное море и много ли отказов?

— Черное море же у нас большое, оно делится на много разных курортов. Анапа и Сочи — это совершенно разное. В Анапу в прошлые годы бронировали путевки около пяти процентов туристов. Всё остальное — это было Сочи. Сейчас Анапу не бронируют вообще, отразился разлив мазута. Многие арендодатели продают там квартиры. А вот на Сочи ситуация никак не отразилась. Сочи бронируют так же — и бронируют заранее: и на июль, и на август, и на сентябрь.

— Какие еще курортные города на Черном море бронируют, кроме Сочи?

— Очень редко какие-то другие. Крым вообще не бронируют, потому что туда нет авиасообщения, туда не летают самолеты, туда можно добраться либо на поезде, либо на машине. И не всем такой вариант удобен. Выбирают Сочи. Туда можно долететь самолетом.

— А что можете сказать про цены в Сочи? Стало ли на этом курорте дороже по сравнению с прошлым годом?

— Цены сильно не выросли. Они остались примерно на том же уровне, потому что самым главным конкурентом Сочи являются, как обычно, Турция и Египет. Минимальная цена на недельную путевку в Сочи летом на двоих (с перелетом) — около 70 000 рублей; средний вариант — 90 000 примерно; хороший — от 100 000 до 200 000 рублей. За эти деньги можно за границу съездить, и за границей за те же деньги будут отели с анимацией и с питанием по системе «Всё включено». А у нас, к сожалению, отелей с таким сервисом очень мало на российском побережье.

— Как вы думаете, Анапа совсем не будет пользоваться в этом году популярностью у туристов?

— Я думаю, что к лету картина изменится. И тогда уже будет больше конкретики. Станет понятно, есть ли какой-то риск для туристов. Думаю, что спрос на Анапу будет. Возможно, это будет не такой спрос, как до этого был, но все-таки кто-то станет покупать путевки.

Есть большие опасения, что в этом году на пляжах Анапы будет свободно Источник: Валерия Дульская / 93.RU











— Как ведут себя отельеры в Анапе? Пытаются ли привлечь туристов акциями, скидками?

— В Анапе и так были довольно невысокие цены. В отличный отель с системой «Всё включено» и прекрасным песчаным заходом в море можно было вдвоем съездить на неделю за 90 000 рублей (без перелета). И это вообще шикарная цена — за такой сервис ниже уже некуда. Но вот сейчас мало кто туда поедет: купаться там вряд ли кто-то решится, придется просто сидеть в отеле или гулять.

«Третий год повышен интерес к Калининграду»

— Куда, помимо Черного моря, бронируют путевки на лето уже сейчас? Расскажите сначала про российские направления.

— По России опять же популярностью пользуется, как и в прошлом и в позапрошлом году, Калининград. Уже распродано более 70 процентов путевок, и даже на июль и на август приходят «стопы» бронирований (это значит, что в отелях уже нет мест и нужно выбирать какой-то другой вариант для размещения). Особой популярностью пользуется Светлогорск, там есть море.

Такой интерес к Калининграду третий год. Но хочу сказать, что цены на Калининград очень сильно повысились и по сравнению с прошлым годом, и по сравнению с позапрошлым. Если раньше можно было, например, не в сезон уехать туда чуть ли не за 40 000 на неделю на двоих с перелетом и даже с завтраком. Сейчас таких цен нет вообще, даже не в сезон. Сейчас средний ценник — 60 000, это не в сезон, а если в сезон — где-то 70 000 рублей (с перелетом).

— Как можете объяснить такой интерес к Калининграду? Из-за транспортной доступности или из-за сложностей с выбором других курортов?

— Точно не из-за сложности выбора. Я считаю, что там инфраструктура очень хорошая. Калининград очень похож на Европу. Там безумно красивые места.

Многие считают, что Калининград похож на Европу Источник: Наталия Бондарева











— Какие направления этим летом у самарцев популярны, кроме Калининграда?

— Дагестан, Сочи продолжают бронировать и, конечно же, Питер. Питер пользуется тоже огромным спросом, потому что он практически такой же стал, как Калининград, по цене. Средний вариант — 50 000 на двоих на неделю с перелетом, но без экскурсий. Если прям отличный отель, то выйдет примерно 70 000.

— Расскажите поподробнее про Дагестан и сориентируйте по ценам.

— Дагестан дешевле, чем Калининград, и там меньше «стопов». Но он в этом году меньше пользуется спросом, чем Калининград, чем Сочи, чем Питер. Он хуже стал бронироваться, чем в прошлом году. Возможно, очень многие уже туда съездили и ехать повторно не хотят, а вот в Калининград и Питер люди хотят ехать и второй, и третий, и четвертый раз. Что касается цен, то в Дагестан можно вдвоем на неделю за 45 000 поехать, самая минимальная стоимость. А если очень хороший отель, то выйдет примерно 70 000. Это с перелетом, но без экскурсий.

«Турция дорожает каждый год»

— Расскажите про зарубежные направления. Поменялись вкусы туристов? Или Турция по-прежнему на первом месте по популярности? А Египет?

— Существует такое, я сказала бы, ложное мнение, что в Египте летом жарко. Поэтому летом туда едет мало туристов. Но я скажу, что в Египте не жарко летом. В Египте вообще другой климат, не как в Турции. Если в Турции влажный климат, то в Египте — сухой, и летом жара переносится гораздо легче, чем в Турции. Турция всё равно продолжает уже больше десяти лет быть первой в топе стран для летнего отдыха. Все хотят лететь в Турцию, потому что еще никто не повторил сервис «Всё включено», а для наших русских туристов это важно. Особенно для тех, кто едет с детьми.

Сейчас, кстати, немножко стал возвращаться интерес к Европе. И люди стали открывать визы для того, чтобы посетить эту часть света. Туристы хотят ехать в Италию, во Францию и в другие страны.

Из ближнего зарубежья популярны Ереван (Армения) и Минск (Белоруссия), хотя до этого такого интереса к Минску не было. И отели там вполне приличные, можно поехать недорого — конечно, зависит от уровня отеля. Если будет хороший отель с завтраком, то можно на двоих на неделю съездить за 80 000 рублей (с перелетом).

Бывали в Минске? Узнаете локацию? Источник: Герман Дроглев











— Расскажите чуть-чуть подробнее про вариант с Европой. Через какие страны надо лететь?

— Через Турцию (через Стамбул), через Армению (Ереван) и через Азербайджан (Баку). По ценам — недорого. Самая дорогая — это виза. Виза стоит в районе 20–30 тысяч рублей в зависимости от страны. И уже это составляет чуть ли не половину путевки. Если бронировать заранее и ехать в какую-то одну страну, без переездов, можно в 100 000 уложиться на двоих на неделю. Это без визы, но со всеми перелетами.

— А Турция подорожала в этом году по сравнению с прошлым и позапрошлым?

— Турция подорожала и дорожает каждый год. Ни разу еще не было, чтобы на Турцию были ниже цены, например, чем в прошлом году. Турция дорожает каждый год. Примерно процентов на 10–15, если сравнить. Я вот смотрю свою рассылку, которую делала, например, 10 лет назад. Тогда можно было в Турцию за 70 тысяч на двоих уехать на неделю. Сейчас этот же отель стоит в два раза дороже.

— То есть, как я поняла, средний чек в Турцию на двоих на неделю летом — это 140 000?

— Да, 140 000, даже, наверное, 150 000. Можно поехать за 120 000, но это прям такие отели, которые я не рекомендую. Когда туристы говорят, что им нужно только море, то надо учитывать, что в таких отелях будет действительно только море. Там не будет нормальной еды и качественного алкоголя.

— Стали ли россияне рассматривать чаще варианты с Турцией после разлива мазута на Черном море?

— Да, стали. Процентов 10 туристов, которые последние годы просили только Черное море, обратились ко мне с просьбой подобрать тур в Турцию. Но надо учитывать тот факт, что на Черном море можно сэкономить, сняв гостевые дома вместо номера в отеле, а в Турции так не получится. И поездка в Турцию обойдется дороже. Но в любом случае если взять в Сочи самый дешевый вариант и в Турции самый дешевый, то Турция будет лучше по качеству, чем Сочи, — это однозначно.

Турция уже много лет лидирует среди зарубежных курортов для летнего отдыха у самарцев Источник: Елена Бикташева / E1.RU











— Стоит ли надеяться на горящие путевки?

— Горящих путевок не будет. Тем, кто уже определился с летним отдыхом, надо бронировать туры заранее. Вот уже много лет раннее бронирование более выгодно, чем бронирование ближе к вылету. Есть единицы туристов, кому везет и кто едет по горящим путевкам.

Горящие путевки бывают в декабре, в январе, может быть, в начале февраля. Начиная с марта не бывает горящих путевок. И еще не стоит ждать, что курс доллара снизится и путевка подешевеет. Не подешевеет. И еще не факт, что курс доллара вообще снизится намного.

— А есть ли опасность, что цены вырастут еще больше, если промедлить сейчас и начать думать о летнем отдыхе, например, в мае?