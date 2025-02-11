НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

сев.

 773мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,78
EUR 100,50
Изменили приговор сатанисту
Новые правила приема в вузы
Будут штрафовать водителей
Как отдохнуть зимой по-русски
Простятся с замглавы района
Чем теперь занимаются кондукторы
Дебошир устроил стрельбу
Что строят в регионе
Активист — про третий мост
Лето Кризис-2025 эксперт Сочи дороже Турции? Почему на главном курорте России цены растут быстрее качества сервиса

Сочи дороже Турции? Почему на главном курорте России цены растут быстрее качества сервиса

Поэтому наши туристы предпочтут Средиземное море Черному и не только из-за разлива мазута

315
5 комментариев
В Сочи всегда полно народу, поэтому берег турецкий часто выглядит привлекательнее, а главное&nbsp;— дешевле | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Сочи всегда полно народу, поэтому берег турецкий часто выглядит привлекательнее, а главное&nbsp;— дешевле | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Сочи всегда полно народу, поэтому берег турецкий часто выглядит привлекательнее, а главное — дешевле

Источник:

Цены на отдых в Сочи почти сравнялись с ценами на отдых в Турции. Ажиотажный спрос на сочинские поездки связан в том числе с тем, что Анапа окажется нынешним летом фактически «в бане». Туроператоры фиксируют резкое падение количества бронирований: отдыхать на залитых мазутом пляжах, с которых еще и забрали верхний слой песка, мало кому захочется.

По данным аналитической компании Butler Hospitality, цены на раннее бронирование летнего отдыха в Сочи в 2025 году уже выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость недели отдыха в Большом Сочи для двоих варьируется от 40–60 тысяч рублей в бюджетных отелях до 237–266 тысяч в пятизвездочных отелях с завтраками.

Цены на летние туры в Турцию уже подросли на 10–15%. И это, кстати, несмотря на рекордное снижение курса лиры (на этой неделе курс турецкой валюты обновил исторический рекорд, рухнув до 36 за доллар). Туроператор Pegas Touristik сообщает, что тур на троих (двое взрослых и ребенок) в Турцию на 10 дней с проживанием в отеле 4 звезды сейчас стоит от 212 тысяч рублей, а в отеле 5 звезд — от 243 тысяч рублей с пакетом «всё включено».

«Для многих отдых в Сочи просто многолетняя традиция»

— Для многих туристов, особенно представителей старшего поколения, отдых в Сочи просто является многолетней традицией, местом встреч с друзьями и семьей. А выбор российских курортов перед турецкими обусловлен отсутствием языкового барьера и возможностью отдыха без сложностей, связанных с визами и поездками за границу, — объясняет MSK1.RU ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев.

Далеко не так оптимистична руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. По ее словам, сверхвысокий ценник на отдых в хороших отелях в Сочи связан прежде всего с недостаточностью предложения этих самых отелей (в отличие от Турции).

— Чем больше спрос, тем выше цена. В Сочи всегда была высокая загрузка, а сейчас, ввиду ситуации в Анапе, туристический поток будет и дальше переориентироваться именно на Сочи. В Сочи отельная база довольно ограничена, а отдыхающих много, соответственно, спрос и цены поднимаются, — объясняет Воронина.

 Но всё же, даже с учетом роста цен, где выгоднее отдохнуть летом: в Сочи или в Турции?

— Нельзя однозначно сказать, что выгоднее по стоимости — отдых в отеле Сочи или Турции, так как даже в рамках одной и той же категории отелей (например, 5 звезд) широкий ценовой диапазон.

Это зависит от большого количества факторов, — объясняет Воронина. — Так, есть стандартные «5 звезд», более скромные «5 звезд», отели международных известных сетей и так далее.

 По вашим прогнозам, сколько будет стоить отдых?

— По оценке «Слетать.ру», забронировать тур в Сочи на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле «3 звезды» на полном пансионе можно от 82 тысяч рублей, в отеле «4 звезды» — от 108 тысяч рублей, в отеле «5 звезд» — от 187 тысяч. А забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле «4 звезды» на «всё включено» можно от 92,7 тысячи рублей, в отеле «5 звезд» — от 104,4 тысячи рублей.

«Сочи перегружен, но люди прилетают сюда снова и снова»

Руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева объясняет MSK1.RU, что реальная стоимость отдыха в Сочи не просто сравнялась, а уже превышает турецкую.

— Если корректно сравнивать, посчитав также расходы на питание в Сочи, а не только перелет и отель. В Турцию же практически все туристы летят на «всё включено», — напоминает Шавнева. — И основная причина — внутренняя инфляция. Рост цен на авиабилеты, гостиницы, питание и развлечения делает путешествие по России дорогим. В то же время Турция, благодаря госсубсидиям для отелей и авиаперевозчиков, удерживает цены на конкурентном уровне.

 Выходит, снижения цен в Сочи ждать не стоит?

— Пока туристы выбирают отдых в Сочи, прилетая снова и снова, отельеры будут держать высокие цены. Туристы голосуют рублем. В Сочи не нужен загранпаспорт, долететь за 2–3 часа можно из большинства регионов России, плюс многие путешественники едут в Сочи на машине.

Не забывайте, что некоторые туристы сознательно выбирают отдых в России, поддерживая отечественный бизнес и считая, что лучше тратить деньги внутри страны. Но при этом Сочи перегружен, качество сервиса нестабильно, а экологическая ситуация остается проблемной. А в Турции туристы получают современные отели, чистые пляжи и концепцию «всё включено» за те же или даже меньшие деньги.

А вы где предпочитаете отдыхать?

Люблю Сочи
Турция гораздо лучше
Из-за таких цен придется остаться дома

ПО ТЕМЕ
Рост цен на отдых Отдых в Сочи Цены на отдых в Турции Экологическая катастрофа Черное море Цены на отдых в Сочи Цены на отдых на Черном море
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
А мы в Ялту!
Гость
44 минуты
к армянам в сочи ехать такое себе удовольствие , они обманывают на каждом шагу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление