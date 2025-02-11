Сочи дороже Турции? Почему на главном курорте России цены растут быстрее качества сервиса

В Сочи всегда полно народу, поэтому берег турецкий часто выглядит привлекательнее, а главное — дешевле Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Цены на отдых в Сочи почти сравнялись с ценами на отдых в Турции. Ажиотажный спрос на сочинские поездки связан в том числе с тем, что Анапа окажется нынешним летом фактически «в бане». Туроператоры фиксируют резкое падение количества бронирований: отдыхать на залитых мазутом пляжах, с которых еще и забрали верхний слой песка, мало кому захочется.

По данным аналитической компании Butler Hospitality, цены на раннее бронирование летнего отдыха в Сочи в 2025 году уже выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость недели отдыха в Большом Сочи для двоих варьируется от 40–60 тысяч рублей в бюджетных отелях до 237–266 тысяч в пятизвездочных отелях с завтраками.

Цены на летние туры в Турцию уже подросли на 10–15%. И это, кстати, несмотря на рекордное снижение курса лиры (на этой неделе курс турецкой валюты обновил исторический рекорд, рухнув до 36 за доллар). Туроператор Pegas Touristik сообщает, что тур на троих (двое взрослых и ребенок) в Турцию на 10 дней с проживанием в отеле 4 звезды сейчас стоит от 212 тысяч рублей, а в отеле 5 звезд — от 243 тысяч рублей с пакетом «всё включено».

«Для многих отдых в Сочи просто многолетняя традиция»

— Для многих туристов, особенно представителей старшего поколения, отдых в Сочи просто является многолетней традицией, местом встреч с друзьями и семьей. А выбор российских курортов перед турецкими обусловлен отсутствием языкового барьера и возможностью отдыха без сложностей, связанных с визами и поездками за границу, — объясняет MSK1.RU ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев.

Далеко не так оптимистична руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. По ее словам, сверхвысокий ценник на отдых в хороших отелях в Сочи связан прежде всего с недостаточностью предложения этих самых отелей (в отличие от Турции).

— Чем больше спрос, тем выше цена. В Сочи всегда была высокая загрузка, а сейчас, ввиду ситуации в Анапе, туристический поток будет и дальше переориентироваться именно на Сочи. В Сочи отельная база довольно ограничена, а отдыхающих много, соответственно, спрос и цены поднимаются, — объясняет Воронина.

— Но всё же, даже с учетом роста цен, где выгоднее отдохнуть летом: в Сочи или в Турции?

— Нельзя однозначно сказать, что выгоднее по стоимости — отдых в отеле Сочи или Турции, так как даже в рамках одной и той же категории отелей (например, 5 звезд) широкий ценовой диапазон.

Это зависит от большого количества факторов, — объясняет Воронина. — Так, есть стандартные «5 звезд», более скромные «5 звезд», отели международных известных сетей и так далее.

— По вашим прогнозам, сколько будет стоить отдых?

— По оценке «Слетать.ру», забронировать тур в Сочи на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле «3 звезды» на полном пансионе можно от 82 тысяч рублей, в отеле «4 звезды» — от 108 тысяч рублей, в отеле «5 звезд» — от 187 тысяч. А забронировать тур в Турцию на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле «4 звезды» на «всё включено» можно от 92,7 тысячи рублей, в отеле «5 звезд» — от 104,4 тысячи рублей.

«Сочи перегружен, но люди прилетают сюда снова и снова»

Руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage boutique Мария Шавнева объясняет MSK1.RU, что реальная стоимость отдыха в Сочи не просто сравнялась, а уже превышает турецкую.

— Если корректно сравнивать, посчитав также расходы на питание в Сочи, а не только перелет и отель. В Турцию же практически все туристы летят на «всё включено», — напоминает Шавнева. — И основная причина — внутренняя инфляция. Рост цен на авиабилеты, гостиницы, питание и развлечения делает путешествие по России дорогим. В то же время Турция, благодаря госсубсидиям для отелей и авиаперевозчиков, удерживает цены на конкурентном уровне.

— Выходит, снижения цен в Сочи ждать не стоит?

— Пока туристы выбирают отдых в Сочи, прилетая снова и снова, отельеры будут держать высокие цены. Туристы голосуют рублем. В Сочи не нужен загранпаспорт, долететь за 2–3 часа можно из большинства регионов России, плюс многие путешественники едут в Сочи на машине.

Не забывайте, что некоторые туристы сознательно выбирают отдых в России, поддерживая отечественный бизнес и считая, что лучше тратить деньги внутри страны. Но при этом Сочи перегружен, качество сервиса нестабильно, а экологическая ситуация остается проблемной. А в Турции туристы получают современные отели, чистые пляжи и концепцию «всё включено» за те же или даже меньшие деньги.