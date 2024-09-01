Тина, медузы и толпы туристов: что творится на пляжах Сочи. Фото

Курортный сезон не заканчивается с окончанием лета. Многие россияне выбирают сентябрьский отпуск у Черного моря по нескольким причинам: снижение стоимости аренды жилья, свободные пляжи и теплая, солнечная погода.
Жара в Сочи и не думает отступать. Воздух в последний день лета прогрелся до +29 °C, но уже завтра зной пойдет в наступление, и к понедельнику обещают +32 °C. Море держит температуру +28 °C. На поверхности появилась тина и медузы, вода слегка мутная из-за ливней и потопа, прошедших в конце августа. Но туристы не намерены отказываться от купаний — у них отпуск. Судя по обстановке на пляже — лето в разгаре. Эффектные кадры с сочинских пляжей — в фоторепортаже наших коллег из 93.RU.
Люди стараются максимально впитать лучи августовского солнца. На пляжах уже не встретишь ярко-розовых человечков, как это обычно бывает в июне. Практически у всех ровный загар.
По улицам курорта разгуливают люди без маек — признак того, что туристы еще не разъехались.
— Я прилетела в Сочи специально под конец лета, думала, людей будет поменьше. Такое впечатление, что еще тысяча человек так же подумали. Посмотрите, как на пляже тесно, — жалуется Наталья из Кемерова.
По словам девушки, у них уже дожди, а тут лето и не думает заканчиваться. Она не ожидала, что настолько жарко. Решила купаться и загорать, пока не спадет духота. А все экскурсии отложить на дни перед отъездом. Надеется, что будет попрохладней. В Сочи она пробудет две недели.
В этом году Сочи намерен побить свой прошлогодний рекорд по количеству туристов и принять за год 8 млн гостей.
По данным мэрии курорта, за три летних месяца город посетили 3,2 млн человек. В прошлом году туристов было 3,04 млн. Самым посещаемым месяцем стал август — 1,13 миллиона человек.
Синоптики обещают, что продолжительность бархатного сезона в этом году на черноморском побережье будет дольше обычного.
— Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22 градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Черного моря преобладал антициклон, и поверхность моря прогрелась сильно, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.
Из-за благоприятных прогнозов отели курорта не спешат снижать цены. В сентябре они будут на уровне лета. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Отмечается рост бронирований на бархатный сезон на 15% .
В сентябре перевозчики начинают снижать цены на билеты. А вот отели делать скидки пока не спешат. По словам директора туркомпании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, велика вероятность, что купальный сезон продлится весь сентябрь, а значит, дефицита гостей не будет.
И тем не менее активность туристов идет на спад. Россияне спешат домой готовить детей к школе. Особенно это видно по пробке Сочи — Адлер, которая стала намного меньше. Все заторы переместились на выезд из Сочи.
Уже с 10 сентября ждут новую волну гостей. К морю поедут те, кто предпочитает более комфортную температуру и меньшее количество народа.
Синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 76.RU рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето.