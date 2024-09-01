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Лето фоторепортаж Тина, медузы и толпы туристов: что творится на пляжах Сочи. Фото

Тина, медузы и толпы туристов: что творится на пляжах Сочи. Фото

Черное море всё еще пользуется популярностью

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Море мутное после штормов

Курортный сезон не заканчивается с окончанием лета. Многие россияне выбирают сентябрьский отпуск у Черного моря по нескольким причинам: снижение стоимости аренды жилья, свободные пляжи и теплая, солнечная погода.

Жара в Сочи и не думает отступать. Воздух в последний день лета прогрелся до +29 °C, но уже завтра зной пойдет в наступление, и к понедельнику обещают +32 °C. Море держит температуру +28 °C. На поверхности появилась тина и медузы, вода слегка мутная из-за ливней и потопа, прошедших в конце августа. Но туристы не намерены отказываться от купаний — у них отпуск. Судя по обстановке на пляже — лето в разгаре. Эффектные кадры с сочинских пляжей — в фоторепортаже наших коллег из 93.RU.

Пляж микрорайона Светлана

Вода теплая — и хорошо

На поверхности плавает мусор и медузы

Люди стараются максимально впитать лучи августовского солнца. На пляжах уже не встретишь ярко-розовых человечков, как это обычно бывает в июне. Практически у всех ровный загар.

Активность солнца снижается с каждым днем

По улицам курорта разгуливают люди без маек — признак того, что туристы еще не разъехались.

Если по городу идет полуголый человек, значит, курортный сезон продолжается

— Я прилетела в Сочи специально под конец лета, думала, людей будет поменьше. Такое впечатление, что еще тысяча человек так же подумали. Посмотрите, как на пляже тесно, — жалуется Наталья из Кемерова.

По словам девушки, у них уже дожди, а тут лето и не думает заканчиваться. Она не ожидала, что настолько жарко. Решила купаться и загорать, пока не спадет духота. А все экскурсии отложить на дни перед отъездом. Надеется, что будет попрохладней. В Сочи она пробудет две недели.

В этом году Сочи намерен побить свой прошлогодний рекорд по количеству туристов и принять за год 8 млн гостей.

Последние деньки комфортного купания в море. Вода скоро начнет быстро остывать

На набережной много соблазнов для детей, чтобы опустошать кошельки родителей

Люди боятся обгореть

По данным мэрии курорта, за три летних месяца город посетили 3,2 млн человек. В прошлом году туристов было 3,04 млн. Самым посещаемым месяцем стал август — 1,13 миллиона человек.

Всё еще собираются очереди в кабинки для переодеваний

Синоптики обещают, что продолжительность бархатного сезона в этом году на черноморском побережье будет дольше обычного.

— Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22 градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Черного моря преобладал антициклон, и поверхность моря прогрелась сильно, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Из-за благоприятных прогнозов отели курорта не спешат снижать цены. В сентябре они будут на уровне лета. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Отмечается рост бронирований на бархатный сезон на 15% .

Сезон не закончился, гости не разъехались, а в Сочи решили обновить фонтан

В сентябре перевозчики начинают снижать цены на билеты. А вот отели делать скидки пока не спешат. По словам директора туркомпании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, велика вероятность, что купальный сезон продлится весь сентябрь, а значит, дефицита гостей не будет.

Вот так выглядят пляжи в Сочи в последний день лета

И тем не менее активность туристов идет на спад. Россияне спешат домой готовить детей к школе. Особенно это видно по пробке Сочи — Адлер, которая стала намного меньше. Все заторы переместились на выезд из Сочи.

От тесноты на пляжах спасают буны — люди загорают на них

Еще можно уплыть в море подальше от столпотворений

Буны в Сочи — любимое место для медитаций — скоро уберут

Работать, когда все вокруг отдыхают, не просто

Лучше проспать работу, чем жизнь

Местные жительницы делятся новостями

На дорогах стало меньше пробок

Уже с 10 сентября ждут новую волну гостей. К морю поедут те, кто предпочитает более комфортную температуру и меньшее количество народа.

Синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 76.RU рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето.

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Лето в Сочи Бархатный сезон в Сочи Отдых в Сочи Отпуск Черное море
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