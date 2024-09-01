Тина, медузы и толпы туристов: что творится на пляжах Сочи. Фото

Море мутное после штормов Источник: Оксана Витязь











Курортный сезон не заканчивается с окончанием лета. Многие россияне выбирают сентябрьский отпуск у Черного моря по нескольким причинам: снижение стоимости аренды жилья, свободные пляжи и теплая, солнечная погода.

Жара в Сочи и не думает отступать. Воздух в последний день лета прогрелся до +29 °C, но уже завтра зной пойдет в наступление, и к понедельнику обещают +32 °C. Море держит температуру +28 °C. На поверхности появилась тина и медузы, вода слегка мутная из-за ливней и потопа, прошедших в конце августа. Но туристы не намерены отказываться от купаний — у них отпуск. Судя по обстановке на пляже — лето в разгаре. Эффектные кадры с сочинских пляжей — в фоторепортаже наших коллег из 93.RU.

Пляж микрорайона Светлана Источник: Оксана Витязь











Вода теплая — и хорошо Источник: Оксана Витязь











На поверхности плавает мусор и медузы Источник: Оксана Витязь











Люди стараются максимально впитать лучи августовского солнца. На пляжах уже не встретишь ярко-розовых человечков, как это обычно бывает в июне. Практически у всех ровный загар.

Активность солнца снижается с каждым днем Источник: Оксана Витязь











По улицам курорта разгуливают люди без маек — признак того, что туристы еще не разъехались.

Если по городу идет полуголый человек, значит, курортный сезон продолжается Источник: Оксана Витязь











— Я прилетела в Сочи специально под конец лета, думала, людей будет поменьше. Такое впечатление, что еще тысяча человек так же подумали. Посмотрите, как на пляже тесно, — жалуется Наталья из Кемерова.

По словам девушки, у них уже дожди, а тут лето и не думает заканчиваться. Она не ожидала, что настолько жарко. Решила купаться и загорать, пока не спадет духота. А все экскурсии отложить на дни перед отъездом. Надеется, что будет попрохладней. В Сочи она пробудет две недели.

В этом году Сочи намерен побить свой прошлогодний рекорд по количеству туристов и принять за год 8 млн гостей.

Последние деньки комфортного купания в море. Вода скоро начнет быстро остывать Источник: Оксана Витязь











На набережной много соблазнов для детей, чтобы опустошать кошельки родителей Источник: Оксана Витязь











Люди боятся обгореть Источник: Оксана Витязь











По данным мэрии курорта, за три летних месяца город посетили 3,2 млн человек. В прошлом году туристов было 3,04 млн. Самым посещаемым месяцем стал август — 1,13 миллиона человек.

Всё еще собираются очереди в кабинки для переодеваний Источник: Оксана Витязь











Синоптики обещают, что продолжительность бархатного сезона в этом году на черноморском побережье будет дольше обычного.

— Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22 градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Черного моря преобладал антициклон, и поверхность моря прогрелась сильно, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Из-за благоприятных прогнозов отели курорта не спешат снижать цены. В сентябре они будут на уровне лета. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Отмечается рост бронирований на бархатный сезон на 15% .

Сезон не закончился, гости не разъехались, а в Сочи решили обновить фонтан Источник: Оксана Витязь











В сентябре перевозчики начинают снижать цены на билеты. А вот отели делать скидки пока не спешат. По словам директора туркомпании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, велика вероятность, что купальный сезон продлится весь сентябрь, а значит, дефицита гостей не будет.

Вот так выглядят пляжи в Сочи в последний день лета Источник: Оксана Витязь











И тем не менее активность туристов идет на спад. Россияне спешат домой готовить детей к школе. Особенно это видно по пробке Сочи — Адлер, которая стала намного меньше. Все заторы переместились на выезд из Сочи.

От тесноты на пляжах спасают буны — люди загорают на них Источник: Оксана Витязь











Еще можно уплыть в море подальше от столпотворений Источник: Оксана Витязь











Буны в Сочи — любимое место для медитаций — скоро уберут Источник: Оксана Витязь











Работать, когда все вокруг отдыхают, не просто Источник: Оксана Витязь











Лучше проспать работу, чем жизнь Источник: Оксана Витязь











Местные жительницы делятся новостями Источник: Оксана Витязь











На дорогах стало меньше пробок Источник: Оксана Витязь











Уже с 10 сентября ждут новую волну гостей. К морю поедут те, кто предпочитает более комфортную температуру и меньшее количество народа.