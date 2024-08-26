«Номера ужасные, украли телефон»: туристы рассказали, с чем столкнулись на отдыхе в Абхазии

Закат на море в Гагре Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











В июле портал 93.RU опубликовал отзывы читателей, которые побывали на отдыхе в Абхазии в последние годы. Многие говорили о красоте природы, вкусной еде, но жаловались на плохой сервис и ротавирус. После выхода материала на Городских порталах появились десятки комментариев от тех, кто тоже решил поделиться своей историей об отпуске в горной стране в этом году. Мнения россиян собрали ниже.



Причины поехать — пейзажи и свободные пляжи

— Очевидные плюсы Абхазии: красивейшая природа, пейзажи, есть где погулять, подышать, чистейшее море с большим количеством крабиков и рыбешек, последние, размером с ладонь, прямо с берега можно за 10 минут на удочку наловить на завтрак 7–8 штук. Нередко к берегу подплывают дельфины. Чача прекрасная (в отличие от вина). Пиво хорошее. Пляжи не похожи на лежбища морского зверя, на каждого человека по 20 квадратных метров и более, — рассказал читатель из Екатеринбурга.



— Были в Пицунде этим летом. Цены на фрукты/овощи, да, неадекватные. В Тюмени дешевле. Всё остальное стоит примерно так же, как и у нас. Снимали двухкомнатную квартиру за 3500 (рублей. — Прим. ред.) сутки. Свет отключали один раз за всё время нашего пребывания. Пляж обычный галечный, широкий, а перед пляжем шикарный хвойный лес, через который мы и ходили к морю. Вышли из подъезда, перешли дорогу, три минуты лесом — и вот оно, море. За всё время никто не пытался ограбить или как-то обмануть, все вполне доброжелательные. Никаким ротавирусом не болели. Границу проходили за 15–20 минут, — рассказала жительница Тюмени.



Многих привлекают полупустые пляжи Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Были два раза с маленькими детьми. Всё понравилось, желание возвращаться присутствует. Только один раз попался нехороший человек, мужик орал, но там и наш косяк был, ребенок залез на постамент, с которым нужно было фотографироваться за деньги. Ротавирус подхватил самый маленький ребенок, 4 года, в предпоследний день. Но ротавирус можно где угодно подхватить. Тут еще дело такое, мы решили в последний день уехать из Абхазии с утра пораньше и весь день потусить в Сочи, купили билеты Сочи парк. Цены в Сочи на те же позиции, что и в Абхазии, просто небо и земля. Не то чтобы это был какой-то секрет, все знают, что Сочи — это очень дорого, но это ни в какие ворота, правда, — поделилась туристка из Челябинска.



— 13 лет езжу в Абхазию. Мне не нужны анимация и крутой сервис. За этим поезжайте в другие страны. Мне в Абхазии комфортно. Чудесная природа, хорошие люди, вкусная еда. Дети с внуками третий раз туда поехали. Никогда не жила в центре. Поэтому свободный пляж, чистая вода. Лежаки есть на больших пляжах, их достаточно, есть и раздевалки, и душ. За сервисом точно не туда, но для души очень даже ничего, — подытожила краснодарка.

В Абхазии удивительная природа Источник: Олеся Илюшина / 93.RU











Причины не ехать — много разрухи и проблемы с едой

— Из минусов: нигде нет урн, нашли одну возле здания администрации, разбитые тротуары, дворы и разрушенные здания, которые наводят тоску своим видом, мало где принимают карты к оплате, — отметила жительница Тюмени, которая отдыхала этим летом в Пицунде.

— Дороги убитые. Вино отвратительное. Под угрозой вирусов и холеры воду можно пить только покупную. Местные люди в большинстве своем считают, что им все должны, при этом сами грубияны и мошенники. Главная мошенническая фишка Абхазии — на дегустациях давать пробовать вкусное и качественное (вино, сыр, копченое мясо, чай, мед), а затем продавать дрянь и тухлятину. В ресторанах-кафе могут накормить отвратительной дрянью, хотя и только что приготовленной (к примеру — хачапури из перекисшего теста), а в уличных кафе продать позапозавчерашний пирожок, — выделил негативные моменты екатеринбуржец.



В заведениях стоит аккуратнее выбирать блюда Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











— Отдыхали в прошлом году в Гаграх в очень дорогом отеле. Номера ужасные. В итоге еще и украли телефон. Оставляли в номере, так как он глючил. Уехали уже домой, пишут, что нашли телефон, якобы он завалился между кроватями. А ничего, что кровать была одна большая. И мы всё сами сто раз обыскали. Очень неприятный факт. А природа, конечно, обалденная. С едой проблем не было. В общении тоже. Если ты нормально к людям, то и ответ такой же, — поделились туристы из Екатеринбурга.

— Красивая в Абхазии только природа! Но с каждым годом всё хуже и хуже. Готовить они не умеют, русских не любят, мы для них «кошелек» на ногах. Цены выросли, как в Сочи, но ни сервиса, ни удобств, везде грязь и разруха. Пешеходные дороги раздолбанные, они лентяи и говорят: «А зачем чинить, русские приедут и сделают, они у нас еще гастарбайтерами будут работать». Я ездила 20 лет в Абхазию, в этом году не поеду. Помимо грязи и разрухи, цены заоблачные, законы не соблюдаются, кроме гаишников, которые везде засады устраивают, чтобы вас оштрафовать ни за что, милиционеров не встретишь, пожаловаться некому и они всегда за своих, очень много наркоманов, которые что хотят, то и творят. В общем, цены не соответствуют качеству. Удачи! — рассказала краснодарка.



Чтобы не подхватить ротавирус — не глотайте воду в море, а еще тщательно следите за гигиеной и мойте руки и еду Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Советы от тех, кто ездит уже многие годы на отдых в Абхазию

— В Абхазию с мужем поедем в этом году 18-й раз, побывали почти везде, кроме Гагры. Да потому что там самая зараза: стекают несколько рек в море очень загрязненные, с кафе, столовых из-за большого количества народа питания не хватает и они начинают разбавлять некипяченой водой, вот вам и понос, и рвота. Мы всегда на отдыхе покупаем пятилитровую бутилированную воду и пьем чай, кофе, да и так и ни разу за это время не было ротавируса. Но на всякий случай везем с собой таблетки и жили в частном секторе и пансионатах. Да, как себя будешь вести, так и к тебе. Удачного всем отдыха.

— Почти 40 лет езжу в эту прекрасную страну. Устраивает всё и люди, и море, и еда. Ни разу никакой заразы не цепляли: ни соплей, ни ротавируса. Люди, не жрите на пляже всё подряд, если едете с детьми, то определяйтесь в частный сектор — и будут вам и отдых, и праздник, а проблем не будет.

