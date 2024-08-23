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Лето От ненастья к пеклу: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

От ненастья к пеклу: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Какими будут выходные и начало новой недели

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2 комментария

Природа устроит ярославцам погодные качели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области в пятницу, 23 августа, и выходные, 24–25 августа.

По данным Ярославского ЦГМС, в последний рабочий день недели на регион может обрушиться гроза. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду. При этом будет достаточно тепло: +21… +26 °С.

— Накануне большая часть Русской равнины находилась в области солнечного антициклона. Но на периферии этого очага уже стали появляться массивы мощных облаков. Так, восходящие потоки воздуха на склонах Кавказа спровоцировали развитие очагов кучево-дождевых облаков на юге России. А из Европы к границам страны стали пробиваться поля фронтальной облачности циклона. И сегодня система атмосферного фронта продвинется дальше вглубь страны. В результате в зоне ненастной погоды окажется территория от побережья Балтики до центральных регионов России. Местами грозовые дожди окажутся довольно интенсивными, — предупредили специалисты центра «Фобос».

Однако уже в субботу тучи сместятся к северу. И на большей части Центральной России воцарится солнечная погода, а воздух станет хорошо прогреваться. В итоге уже в воскресенье и начале новой недели синоптики прогнозируют в Ярославской области настоящую жару — до +27 °С.

Вот какой будет погода с 23 по 29 августа в Ярославской области:

  • в субботу, 24 августа: переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +9… +14 °С, днем: +20… +25 °С;

  • в воскресенье, 25 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: +10… +15 °С, днем: +21… +26 °С;

  • в понедельник, 26 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +14 °С, днем: +27 °С;

  • во вторник, 27 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +13 °С, днем: +27 °С;

  • в среду, 28 августа: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +14 °С, днем: +27 °С;

  • в четверг, 29 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: +14 °С, днем: +24 °С.

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Комментарии
2
Гость
23 августа 2024, 11:22
Где грязные ноги, которые символизируют новости о жаре в городе?
Гость
23 августа 2024, 12:20
Зачем нужна жара в будни?
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