От ненастья к пеклу: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Ярославле

Природа устроит ярославцам погодные качели Источник: Кирилл Поверинов











Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области в пятницу, 23 августа, и выходные, 24–25 августа.

По данным Ярославского ЦГМС, в последний рабочий день недели на регион может обрушиться гроза. Порывы ветра при этом могут достигать 15 метров в секунду. При этом будет достаточно тепло: +21… +26 °С.

— Накануне большая часть Русской равнины находилась в области солнечного антициклона. Но на периферии этого очага уже стали появляться массивы мощных облаков. Так, восходящие потоки воздуха на склонах Кавказа спровоцировали развитие очагов кучево-дождевых облаков на юге России. А из Европы к границам страны стали пробиваться поля фронтальной облачности циклона. И сегодня система атмосферного фронта продвинется дальше вглубь страны. В результате в зоне ненастной погоды окажется территория от побережья Балтики до центральных регионов России. Местами грозовые дожди окажутся довольно интенсивными, — предупредили специалисты центра «Фобос».

Однако уже в субботу тучи сместятся к северу. И на большей части Центральной России воцарится солнечная погода, а воздух станет хорошо прогреваться. В итоге уже в воскресенье и начале новой недели синоптики прогнозируют в Ярославской области настоящую жару — до +27 °С.

Вот какой будет погода с 23 по 29 августа в Ярославской области: