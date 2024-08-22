«Вода мутная, и все в песке»: ярославна рассказала, где лучше отдохнуть на берегу Черного моря

Ярославна рассказала про отдых на Черном море Источник: Валентина











В летнее время многие россияне берут отпуска и уезжают на юг. Популярные курорты — это Сочи, Адлер, Геленджик и другие города Черноморья.

О своей поездке на российский юг рассказала ярославна Валентина. В ее маршрут на лето вошли как большие города, так и дикие пляжи. Валентина рассказала, где лучше купаться, куда съездить и какие опасности могут поджидать вас на отдыхе.

На машине дешевле

В этом году добираться до российского юга Валентина решила с друзьями на машине. В салоне было трое взрослых и два ребенка. Этот вариант был дешевле и удобнее.

— Из Москвы до Дивноморского возможно добраться за 18 часов. Но в Горячем ключе и Архипо-Осиповке образуются пробки из-за сужения дорог. Поэтому мы решили переночевать в Краснодаре и выехать в 4 утра, — рассказала Валентина. — Бензин и платная дорога обошлись нам в 18 тысяч рублей. Хотя билеты на поезд стоили 10 тысяч рублей за человека.

Платная трасса оказалась для путешествующих удобной: пробок нет, есть кафе и заправки. Также в компании было два водителя, что позволяло меняться и продолжать дорогу без лишних остановок.

Дорога к Черному морю сопровождалась видами на горы Источник: Валентина











Подхватили кишечную инфекцию, не глотая воды

Главной целью поездки был отдых у моря. Валентина побывала на нескольких пляжах: в Геленджике, Дивноморское, Агое и диких местах. Не везде береговая линия была пригодной для комфортного отдыха

— В селе Агой понравилась природа и наличие галечного пляжа, но вода была мутной. Помимо этого, мы подхватили кишечную инфекцию, хотя вода даже не попадала в рот. Во время нашей поездки по всему побережью прошла эпидемия, — поделилась Валентина. — Также в Агое съездили на дикий пляж, но купаться там опасно из-за камней. Можно поскользнуться или оступиться.

В Агое вода чище на диких пляжах Источник: Валентина

Больше всего Валентина оценила береговую линию в Дивноморском. И он сильно отличается от крупных городов.

— В Дивноморском галечный пляж, песка нет ни в волосах, ни в купальниках, — сказала Валентина. — Больше всего людей было в выходные, поэтому в будни мы спокойно располагались у воды. На пляже можно арендовать лежак за 2000 рублей на день. Но нам это не нужно, потому что к морю мы приходили в первой половине дня и после полудня, чтобы не попасть под «ядовитое» солнце.

Самым удачным был пляж в Дивноморском Источник: Валентина

Пляж в Геленджике оказался намного хуже.

— В основном на пляже ракушка. Вода мутная, и после купания ты весь в песке. А количество людей поражало. Их было очень много. Относительно пустыми были только платные пляжи, — рассказала про пляж в Геленджике ярославна. — С водой такая ситуация и в Агое, плаваешь в маске и вообще ничего не видишь. Хотя в 7 километрах от села море прозрачное. Пляж в Агое галечный, как и в Дивноморском, но море во втором случае замечательное. Мы брали телефон и снимали под водой дно, чистейшая вода.

Валентина отметила минус диких пляжей — отсутствие инфраструктуры, в особенности туалетов. Поэтому на диких пляжах она не задерживалась, а приезжала просто посмотреть на красивые места.

Отдых на любой вкус

Российский юг наполнен всеми видами досуга. Аттракционы, аквапарк, спортивные площадки, поездки в горы и так далее. Ярославна отметила для себя несколько мест, которые стоит посетить.

— Семьям посоветую сходить в «Сафари-парк» в Геленджике. Дети до 130 см проходят бесплатно, а взрослые оплачивают билет. Насчет аквапарка сомнительно. Если готовы простоять в очередях целый день, то пожалуйста, — рассказала Валентина. — Ездили в Геленджик просто гулять. Много парков, зелени, большой выбор заведений на любой кошелек. Там самая красивая и комфортная набережная. Среди всех крупных городов черноморского побережья я не была только в Анапе.

Отдельно Валентина рассказала о селе Агой, которое не входило в изначальный план путешествия.

— Изначально планировали в Адлер, но на нужные даты не было жилья. И наткнулись на село Агой. В нём мы купили тур на природу без телефонной связи. Нас отвезли далеко в Кавказские горы, где были традиционные шашлыки, красивейшие пейзажи, лезгинка и шоу с ножами, — рассказывает Валентина. — Это было очень весело. Если планируете брать горные экскурсии, то лучше ехать с гидом на машине. Рекомендую брать поездки с дегустациями.

Также в Агое Валентина советует посетить скалу Киселева.

— Все тропы и спуски максимально резкие и страшные. Детей переносили на руках по одному. Мы моментами ходили босиком, чтобы не оступиться, — рассказала Валентина. — Но оно того стоит. Безумно красивое место

Пробуйте торговаться

Все знают, что бронировать билеты и место для жилья нужно заранее. Уже в конце апреля, чтобы снять жилье, например, в Сочи, нужно было отдать за номер/квартиру с минимальными удобствами от 5000 рублей. Валентина со знакомыми успели забронировать дом в Дивноморском.

— Домик обошелся в 5000 тысяч. Нас пятеро, и фактически по 1000 на человека. В доме было две комнаты, раздельный санузел, мангальная зона, свой дворик, парковочное место и закрытая территория. Если смотреть сейчас стоимость похожих мест, выйдет в 10 тысяч рублей, — рассказала Валентина. — Пробуйте торговаться, тут это нормально. Если бронировать у частных лиц, то можно скинуть пару тысяч. Так работает и в магазинах/на рынках.

С едой у компании не было сильных затрат. В домике была кухня, поэтому чаще всего они готовили сами.