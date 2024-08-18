Ярославль накрыло роскошное северное сияние. Видео

— Сегодня снова было, уже третье за месяц, северное сияние. Раньше я считал, что в наших краях это — редкость и когда случайно снял самое первое, думал, что такой случай больше мне не представится. Но, как оказалось, в наших широтах полярные сияния бывают несколько раз в год, а иногда, как в нынешнем августе, и несколько раз в месяц. Надо заметить, что таким красочным оно выглядит только на камеру, поскольку она улавливает гораздо больше света, чем это может сделать человеческий глаз, — рассказал фотограф Игнатий Щукин.