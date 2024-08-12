Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу

И это только самое необходимое Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Если вы решили забраться подальше от городской суеты и провести на природе день-другой, но боитесь потеряться, замерзнуть и оголодать, то устраивайтесь поудобнее, этот материал как раз для вас.

Корреспондент NGS24.RU Ирина Харитон много раз уходила с рюкзаком в красивые места коммерческими и самостоятельными группами и поделилась мнением, что лучше всего взять с собой на лесную прогулку. Помним, что нам нужно получить только хорошие впечатления, а не растяжение всего тела от тяжелого рюкзака, солнечный удар, укус клеща, и бог знает что еще. Приводим ее мнение дословно.



И сразу небольшое отступление. Для начала важно определиться, куда мы идем. Если вы выбираете для себя совершенно новое место, то не поленитесь, изучите поподробнее информацию о местности, рельефе, наличии насекомых, диких животных, погоде, температуре, а также об ограничениях, которые действуют на той или иной территории. Но если вы в себе уверены и вам предстоит несложный маршрут, тогда двигаемся дальше!



И опять нечего надеть…

На уикенд в лесу, как вы можете догадаться, много вещей брать с собой не нужно, самые красивые спортивные костюмы для спортзала тоже стоит оставить в шкафу. Как уже было сказано выше — ориентируйтесь на погоду на местности. В жару лучше выбрать синтетическую футболку и дышащие брюки. Да, шорты здесь не подойдут — наверняка вам не захочется, чтобы ваши ноги ласкали крапива, насекомые и клещи. Кстати, чтобы лучше защититься от опасных членистоногих, не забывайте про длинные носки. Спортивные сандалии тоже лучше оставьте для пляжа и наденьте кроссовки на удобной подошве. Приветствуется также головной убор, дождевик и легкая куртка — кто знает, что ждет вас ночью или на следующий день. Если прогулка подразумевает ночевку, прихватите и легкое термобелье.

Обычно в походе я выгляжу как-то так. Пока жива Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Где жить? В чем спать? Что с собой брать?

Обустройство быта даже на пару дней может оказаться непростой задачей. Но мы справимся Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Едва ли вам захочется мерзнуть и мокнуть всю ночь под дождем, оказавшись в некачественной палатке. Тем более если она была тяжелая, а вам пришлось нести ее на себе не один километр. Поэтому сразу выбираем качественную — либо напрокат, либо в специализированном магазине. Если компания до трех человек, то возьмите с собой двух-, трехместную палатку. Ее вполне хватит на всех. Главное, смотрите, чтобы ее вес не превышал двух килограммов — зачем вам лишние тяжести, верно? И старайтесь выбирать палатку с «предбанником», чтобы банально было куда спрятать обувь и прочие вещи от дождя.

В этой двухместной палатке вполне уместились три человека и вещи каждого из нас Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Спальник берите максимально теплый. Не стоит забывать, что ночью в лесу будет попрохладнее, чем дома на кровати. Смело упаковывайте спальник на -20 или даже -25, несмотря на то, что днем на улице +30. Согласитесь, что лучше расстегнуться, чем простудиться.

Пусть он будет большой, зато вам будет тепло Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Ну и для комфорта, а точнее для его подобия, не забывайте про карематы. Надувной матрас оставьте дома на случай приезда родственников. Тащить этот груз точно не стоит.



А также не забывайте о репеллентах от насекомых и клещей, солнцезащитном креме с SPF не менее 50 и средствах гигиены. (О том, как правильно и безопасно загорать, мы писали ранее). Шампунь, бальзам, объемные массажные щетки… ну вы поняли, не наш случай. На два дня вам хватит мыла, влажных салфеток, туалетной бумаги, зубной пасты и щетки. Полезными будут фонарик, несколько запасных батареек и нож. Только самый обычный, красивые кинжалы из охотничьего магазина только добавят лишний вес к вашей ноше.

Гигиенический набор любой леди в лесу. И ничего лишнего Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











А обед будет?

Сразу начнем с перечисления того, что брать с собой точно не надо, если вы планируете идти пешком и нести весь груз на себе. Консервы в банках точно нет — они тяжелые, громоздкие, и тару придется нести на себе весь пусть от начала и до конца (да-да, вы же не выбросите банку в лесу, верно?). Если хочется мяса, лучше заменить тушенку и шпроты на менее тяжелую альтернативу. Можно купить уже готовое вяленое мясо и потом добавить его в бутерброд или суп, либо дегидрировать его самостоятельно в печи и упаковать в вакуум. Так за пару дней оно не испортится, а вас это избавит от лишней тяжести.



Также с собой мы не берем по тому же принципу картошку и другие овощи — мало питательных веществ, много воды.



Лучше отдайте предпочтения крупам, но не берите всю пачку, а столько, сколько вам реально понадобится, высушенные овощи для супа или фрукты и орехи для каш, а также сгущенку или джем в дой-паках (помним, да? Никаких банок!), печенье и конфеты. Ах да, и не забывайте все упаковки унести с собой, медведи тоже любят сладенькое! (Ну ладно, пара огурчиков и баночка тушенки сильно вам не повредит, но всё же имейте в виду, что они не невесомые!).



Если путь до точки «Б» предстоит продолжительный, сделайте бутерброды. И не забываем про термос с чаем, лучше емкостью на один литр. А если вы уже дошли до конечного пункта и планируете насладиться видом за теплым ужином, доставайте газовую горелку и набор посуды.



На совсем небольшую компанию вполне хватит одного баллона газа и лепестковой плитки. Но если вы идете большой компанией, стоит остановиться на моделях посерьезнее, иначе придется долго ждать, когда вскипит вода на всех. Кстати, готовить ужин и кипятить чай лучше в легкой посуде, которую не жалко. Вероятно, в походе она деформируется, поцарапается, а если готовить вы будете на костре, она покроется толстым слоем черной копоти.

Главное — не забывайте о противопожарном режиме Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Ну и, конечно, достаточное количество воды. Она нужна и чтобы пить ее на маршруте, и чтобы готовить. Лучше взять побольше, если вам на пути не встретятся родники и иные чистые источники.



Эй, я в лес!

Ну и, конечно же, не забываем о сохранности самих себя. Даже если вы потеряетесь — с таким набором вещей, как у вас, вы едва ли пропадете до приезда помощи. Но всё же лучше обойтись без этого. Есть смысл зарегистрироваться в МЧС. Так, в случае внезапной травмы, резкого ухудшения здоровья или если вы потеряетесь, вас будет проще найти специалистам, потому что они будут примерно понимать, где вы есть. А чтобы связаться с ними, берите с собой павербанк и телефон. Если связи на маршруте не будет — предупреждайте родственников о вашем уходе в лес и примерном времени возвращения. Тогда они в случае чего смогут начать поиски вместе со спасателями.

Уходим в лес со спокойной душой, потому что зарегистрировались в МЧС Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











А также для личного удобства можно скачать себе онлайн-карты, которые работают без интернета и могут показать ваше местоположение по GPS. Так вы точно не собьетесь с нужного пути.



Кстати, не сходите с троп, вам же не нужны встречи с недружелюбными животными? И возьмите с собой те лекарства, которые необходимы лично вам. Пусть лучше они не понадобятся, чем вы будете остро в них нуждаться и не найдете под рукой медикаментов.

Пусть всё будет поровну! Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Ах да, самое главное, куда всё это положить? Если вас много — смело делите все пожитки поровну. Даже комплектующие к палатке. Но если один–два человека — придется рассчитывать на свои силы и… правильный рюкзак. Да, понадобится туристическая модель на несколько десятков литров объема. Он правильно зафиксируется на вашем теле и распределит вес. Если не хотите покупать. Можно подыскать напрокат, но поверьте, этой вещью точно лучше не пренебрегать.

Как бы я ни собиралась, всегда получается как-то так... Кошка осталась дома, не переживайте Источник: Ирина Харитон / NGS24.RU











Ну в целом всё — вы великолепны! Осматривайтесь почаще на клещей, пейте воду, сверяйтесь с картами, перекусывайте, не оставляйте за собой мусор, особенно пищевой, и прогулка будет шикарная.