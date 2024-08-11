«По улицам не ходят кошки и собаки, зато забредают лисы»: туристка отдохнула в Магадане. Что там смотреть?

Куда ни глянь, везде видно сопки Источник: Елена Смирнова











Мастер маникюра из Самары Елена Смирнова выбрала необычное место для отпуска. Да, она отправилась на море, правда, не на Черное и даже не на Балтийское, а на Охотское. Туристка провела четыре дня в Магадане. Вернувшись, рассказала 63.RU о том, чем поразил дальневосточный город, какие достопримечательности увидела и что привезла с собой. А еще Елена обратила внимание на цены.

Елена мечтала побывать в Магадане Источник: архив Елены Смирновой











Магадан — город-порт на северо-востоке России. Население — 89 193 человека (на 2024 год). Расположен в окружении сопок на берегу Тауйской губы Охотского моря — на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком между бухтами Нагаева и Гертнера. Носит почетное звание «Город трудовой доблести». Основан как рабочий поселок для освоения полезных ископаемых Колымского края в 1929 году, статус города получил в 1939 году.



— Как долго летели?



— Путь от Москвы до Магадана занял 7 часов 45 минут.



— В какую сумму обошлись билеты?

— Трудностей не было, покупала онлайн, заблаговременно. Дешевле брать билеты по фиксированной цене туда и назад. Мне они обошлись в 25 000 рублей. Но если не покупать их заранее, можно столкнуться с тем, что перелет будет стоить 40 000 в один конец.

— Что посмотрели за четыре дня?

— Магадан — город небольшой, и я успела довольно много. Ехала с уже готовым списком мест.



Достопримечательностью можно назвать и большую современную многофункциональную набережную. Мне она показалась удобной и для детей, и для взрослых. Есть памятник Высоцкому, статуя мамонта из металлических конструкций. Интересна еще табличка про время, где крайнее предложение говорит о том, что нужно не бежать, а задуматься о том, что останется после нас. Впечатлила «Маска Скорби» (памятник работы Эрнста Неизвестного, посвященный жертвам политических репрессий. — Прим. ред.). Многих ссылали именно в Магадан. Люди тут трудились, умирали. Человеческие души не считали. Сколько здесь погибло, точно не знает никто. В память об этих людях — «Маска Скорби».

К «Маске Скорби» нужно еще подняться Источник: Елена Смирнова











А вот и «Маска Скорби» Источник: Елена Смирнова











Мамонт Источник: Елена Смирнова











Та самая фраза Источник: Елена Смирнова











Маяк — тоже городская достопримечательность Источник: Елена Смирнова











— Есть ли на Охотском море оборудованный пляж?

— Есть разные участки на побережье. И современный пляж тоже. Правда, желающих купаться было не очень много. Буквально пара человек, у кого смелости побольше, один из них я. (Смеется.)



Море показалось просто ледяным. Хотя в тот день было жарко — 30 градусов. И такая погода для Магадана редкость, местные говорили, что так сильно воздух летом прогревается буквально последнюю пару лет, а обычно прохладнее.

В море заходить было страшновато, потому что на берегу сильно бьют волны. Волной может легко накрыть. Вряд ли она сможет утащить в море, но все равно неприятно и некомфортно.



Побережье Охотского моря в Магадане разное — есть такое... Источник: Елена Смирнова











...а есть и такое Источник: Елена Смирнова











А есть и вполне оборудованный пляж Источник: Елена Смирнова











— Расскажите о природе Магадана.



— В Магадане не видно горизонта. У нас он долгий: здания, постройки, лес. А у них везде сопки, постоянное ощущение ограниченного пространства. Много облаков и низкое небо. Красиво и необычно. Там другой воздух, много влажности. Нет высоких берез. Они не вырастают из-за ветра. Нет, кстати, и высотных зданий. Кругом сопки, горная местность, в лесах люди собирают ягоду. По одному в леса лучше не отправляться. Там водятся лисы и медведи. Я не рискнула. Мне говорили, что в прошлом году шесть человек погибли от медведей.

Сопка — общее название холмов и относительно невысоких гор (до 1000–1500 метров) со сравнительно пологими склонами.



Еще там есть выездные рыбалки. Возят группы по 3–5 человек. Стоимость развлечения — 30–35 тысяч рублей. Но я не рыбачу, поэтому не ездила.



Высоток в Магадане нет Источник: Елена Смирнова











Зато сопки повсюду Источник: Елена Смирнова











И низкие облака Источник: Елена Смирнова











Небо невероятное Источник: Елена Смирнова











— Магаданцы живут в суровом климате. Какой у них характер?



— Люди показались очень отзывчивыми. Если обращаешься с одним-двумя вопросами, легко ответят и на шесть. Народу на улицах много. И дети, и люди среднего возраста. Контингент разный. Кто-то одет очень хорошо, кто-то довольно просто.



По улицам не ходят кошки и собаки, зато забредают лисы. Мало голубей. Но много бакланов, которые кричат так же громко, как чайки.



Одна из дорог в Магадане Источник: Елена Смирнова











Многие города в России выглядели в 90-х примерно так Источник: Елена Смирнова











В городе достаточно зелени Источник: Елена Смирнова











Вечерний променад Источник: Елена Смирнова











— Расскажите о ценах. Сильно высокие?



— Если в России, например у нас, в Самаре, килограмм сыра стоит 700–900 рублей, то в Магадане — 1400–1500 рублей. Мясо дороже на 200 рублей за кг. Овощи и ягода несравнимо дороже. Всё доставляется морским путем, поэтому и цены такие. Помидоры у нас — 250–400 рублей за кг, там — 1100 за кг, черешня — 850 рублей, лимоны — 500 рублей. Средняя зарплата в Магадане, как говорят местные, около 80 000 рублей.

Из общественного транспорта ходят автобусы и «Газели». Трамваев, троллейбусов и метро нет. Стоимость проезда — 70–80 рублей. По крайней мере, так мне сказал в одной из поездок водитель такси. Сама я на общественном транспорте не ездила. Магадан — маленький город, и там недорогое такси: одна поездка — 120–200 рублей. Среднее время в пути — от 5 до 15 минут, это максимум. Средняя цена за сутки в гостинице — 4700 за одноместный номер с удобствами, завтрак включен в стоимость.

Остановка в Магадане Источник: Елена Смирнова











Как вам вид? Источник: Елена Смирнова











— Что обычно привозят из Магадана?



— Сувениры. Икры можно взять не более 10 килограммов. Я везла ее себе и друзьям — вопросов и сложностей не было. Рыбу, конечно. Ее перевозят в замороженном виде — в тетрапаке в багаже, так как там довольно холодно.

— Хотели бы съездить в Магадан еще раз?



— Да, там или в другом приморском городе в той части России. Там всё другое: природа, воздух, атмосфера.