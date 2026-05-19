Обтягивающие микрофутболки и джинсы на бедрах. Девушки бросились раздеваться по бесстыдной моде двухтысячных

Секонд-хенды становятся поставщиками модной одежды для зумеров, ведь в тренде снова вещи из нулевых

Молодежь скупает винтажные вещи в секонд-хендах, чтобы вернуть в моду эстетику нулевых. Джинсы с заниженной талией, ремни с крупными пряжками, велюровые костюмы и экстравагантные майки теперь снова в тренде. Эксперты объяснили E1.RU, откуда у зумеров и альфа взялась любовь к моде времен, когда их еще не было в планах.

Мода циклична

Стилист Анна Скорина рассказала, что новое поколение переосмысливает моду своих родителей. Для альфа и зумеров это уже почти винтаж. Бренды заметили этот тренд и запустили рекламные кампании, продвигая такую эстетику среди молодежи.

«Эстетика нулевых ярко отразилась в сериалах " Отчаянные домохозяйки " и " Секс в большом городе " . В этом и прошлом году эти проекты вновь стали популярными, и зумеры начали активно их пересматривать. В TikTok они вдохновляются образами из сериалов и повторяют их. Мода циклична, и сейчас мы видим возвращение некоторых элементов из нулевых. Однако это не означает, что все будут слепо копировать прошлое. Люди скорее переосмысливают эти элементы, придавая им новый смысл», — рассказывает стилист.

Яркие элементы в одежде нулевых: велюровые костюмы, джинсы с низкой талией, обтягивающие и укороченные футболки и майки, прозрачные очки, проводные наушники, блеск для губ.

Узкие джинсы и микрофутболки

Стилист и блогер Алена Реш объяснила, что у этой моды есть собственное название — эпоха Y2K. Это визуальный стиль эпохи конца 1990-х — начала 2000-х годов. Название связано с аббревиатурой Y2K (Year 2000).

«Мода снова оглядывается назад! Эпоха Y2K с ее бесконечной свободой, глянцем и легким вызовом переживает второе рождение. На арене снова джинсы с заниженной посадкой. Не нужно сложных образов — такие джинсы носим с обтягивающими микрофутболками (есть еще пара недель похудеть к лету)», — говорит эксперт.

Советы по выбору джинсов:

выбирайте правильные джинсы! Классические bootcut / flare и relaxed fit визуально сбалансируют фигуру;

подчеркните контраст: короткий верх или топ на завязках — идеальный спутник низкой посадки;

обувь — ключевой акцент: платформа, сапоги или туфли на квадратном каблуке помогут завершить образ;

не бойтесь аксессуаров: ремни с крупными пряжками, бусы и очки в стиле Y2K придают образу характер;

если сильно не хотите оголяться, попробуйте посадку mid rise.

Алена Реш также отметила пару интересных фактов. Например, первые джинсы с низкой талией появились в 1960-х — в коллекциях Yves Saint Laurent. А в 2000-х «бамстеры» (экстремально заниженные брюки, открывающие ягодицы) стали символом дерзости благодаря Александру Маккуину.

«Если к джинсам не готовы, выбирайте юбку миди / капри с заниженной талией, как на фото. И помним: не игнорируем аксессуары! Самый интересный акс этого сезона — ремень в стиле бохо на заниженной линии талии», — подытожила стилист.

