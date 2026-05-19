Стиль и красота Эксперт Обтягивающие микрофутболки и джинсы на бедрах. Девушки бросились раздеваться по бесстыдной моде двухтысячных

Обтягивающие микрофутболки и джинсы на бедрах. Девушки бросились раздеваться по бесстыдной моде двухтысячных

Стилисты провозгласили возвращение вызывающих нарядов по фасону двадцатилетней давности

Секонд-хенды становятся поставщиками модной одежды для зумеров, ведь в тренде снова вещи из нулевых | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Секонд-хенды становятся поставщиками модной одежды для зумеров, ведь в тренде снова вещи из нулевых

Молодежь скупает винтажные вещи в секонд-хендах, чтобы вернуть в моду эстетику нулевых. Джинсы с заниженной талией, ремни с крупными пряжками, велюровые костюмы и экстравагантные майки теперь снова в тренде. Эксперты объяснили E1.RU, откуда у зумеров и альфа взялась любовь к моде времен, когда их еще не было в планах.

Мода циклична

Стилист Анна Скорина рассказала, что новое поколение переосмысливает моду своих родителей. Для альфа и зумеров это уже почти винтаж. Бренды заметили этот тренд и запустили рекламные кампании, продвигая такую эстетику среди молодежи.

«Эстетика нулевых ярко отразилась в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Секс в большом городе". В этом и прошлом году эти проекты вновь стали популярными, и зумеры начали активно их пересматривать. В TikTok они вдохновляются образами из сериалов и повторяют их. Мода циклична, и сейчас мы видим возвращение некоторых элементов из нулевых. Однако это не означает, что все будут слепо копировать прошлое. Люди скорее переосмысливают эти элементы, придавая им новый смысл», — рассказывает стилист.

Такой стиль зародился в конце XX века: примерно с конца 1990-х до начала нулевых | Источник: социальные сети
Считается, что развитие компьютеров, мобильных телефонов и интернета вызвало спрос на футуристичные материалы и оттенки | Источник: сериал «Секс в большом городе»
Проводные наушники тоже вошли в тренд | Источник: социальные сети
Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера и другие селебрити стали иконами стиля | Источник: социальные сети
Вместе с тем стали популярны хвостики, косички, пучки, объемные укладки, челки с завивкой и цветные пряди в волосах | Источник: социальные сети

Яркие элементы в одежде нулевых: велюровые костюмы, джинсы с низкой талией, обтягивающие и укороченные футболки и майки, прозрачные очки, проводные наушники, блеск для губ.

Узкие джинсы и микрофутболки

Стилист и блогер Алена Реш объяснила, что у этой моды есть собственное название — эпоха Y2K. Это визуальный стиль эпохи конца 1990-х — начала 2000-х годов. Название связано с аббревиатурой Y2K (Year 2000).

«Мода снова оглядывается назад! Эпоха Y2K с ее бесконечной свободой, глянцем и легким вызовом переживает второе рождение. На арене снова джинсы с заниженной посадкой. Не нужно сложных образов — такие джинсы носим с обтягивающими микрофутболками (есть еще пара недель похудеть к лету)», — говорит эксперт.

Современный Y2K отличается от своего оригинала | Источник: социальные сети
Дизайнеры и массмаркет берут узнаваемые элементы — блеск, винил, кроп-топы, — но адаптируют их к сегодняшним реалиям | Источник: социальные сети
Низкая посадка джинсов уже не столь экстремальна | Источник: социальные сети
Блестящие ткани сочетаются с комфортным кроем | Источник: социальные сети
Образы балансируют между сексуальностью и удобством | Источник: социальные сети

Советы по выбору джинсов:

  • выбирайте правильные джинсы! Классические bootcut / flare и relaxed fit визуально сбалансируют фигуру;

  • подчеркните контраст: короткий верх или топ на завязках — идеальный спутник низкой посадки;

  • обувь — ключевой акцент: платформа, сапоги или туфли на квадратном каблуке помогут завершить образ;

  • не бойтесь аксессуаров: ремни с крупными пряжками, бусы и очки в стиле Y2K придают образу характер;

  • если сильно не хотите оголяться, попробуйте посадку mid rise.

Алена Реш также отметила пару интересных фактов. Например, первые джинсы с низкой талией появились в 1960-х — в коллекциях Yves Saint Laurent. А в 2000-х «бамстеры» (экстремально заниженные брюки, открывающие ягодицы) стали символом дерзости благодаря Александру Маккуину.

«Если к джинсам не готовы, выбирайте юбку миди / капри с заниженной талией, как на фото. И помним: не игнорируем аксессуары! Самый интересный акс этого сезона — ремень в стиле бохо на заниженной линии талии», — подытожила стилист.

Вместо джинсов можно также выбрать юбку | Источник: социальные сети

Или капри | Источник: социальные сети

Полина Краснопевцева
Гость
28 минут
Девушки хотя бы будут на девушек похожи, а не на обрубки
Гость
30 минут
Джигиты оценят, а остальные отдают или уже отдали долг
