Новогодний маникюр на короткие ногти: 5 идей, с которыми вы будете главной звездой

Новогодний маникюр чаще всего про праздничность и нарядность. Для длинных ногтей нейл-мастера рекомендуют не скупиться на рисунках, наклейках и слайдерах. Однако все эти правила не работают, если у вас короткие ногти.

— Из моды уходят большие детализированные рисунки: елочные шары, бокалы шампанского, варежки, мультяшные Санты. Такие дизайны визуально утяжеляют короткие ногти, быстро надоедают и выглядят устаревшими после праздников, — предостерегает мастер Елена Ким.

Чтобы вы не ошиблись с дизайном, Елена рассказала о главных трендах маникюра для коротких ногтей. Все они подчеркнут и дополнят новогодний образ, но не перегрузят его.

Сдержанная роскошь

На смену неоновым и кислотным оттенкам приходят благородные цвета с глубоким подтоном. Например, вместо алого или морковного используйте винный или гранатовый. Популярный серебряный смените на шампань, платину или перламутр.

Дизайн может быть разным: однотонное покрытие с перламутровым градиентом на паре ногтей, минималистичный френч с платиновой «улыбкой». Также в моде «бархатный» маникюр, который делают с матовым финишем.

Металлические ногти

Чтобы визуально не уменьшать ногтевую пластину, откажитесь от страз в пользу втирки. Она дает сияние, которое никогда не выглядит перегруженно на коротких ногтях. Ее можно нанести на несколько пальчиков или сразу на все, чтобы добиться эффекта жемчужных, или металлических, ногтей.

Еще одна из интересных особенностей втирки: с помощью нее можно визуально удлинить ногти. Из-за вертикальных бликов света создается ощущение, что ногти намного больше, чем кажется. Особенно заметно это смотрится, если взять нюдовый лак для маникюра.

Красный маникюр

Какой же новогодний маникюр без красного цвета? Это отдельный тренд сезона, который стал особенно популярен из-за символа года — Огненной Лошади. Украсить однотонное покрытие Елена предлагает несколькими способами.

— Используйте в маникюре молочные, красные и золотые оттенки, с акцентом на 1–2 ногтях. Снежинки, растяжки блестками и «вязанка» не теряют своей актуальности, — отмечает мастер.

Идеальное комбо на зиму: лак винного цвета и эффект «кошачий глаз». Его можно носить вплоть до конца зимы лишь меняя узоры на ногтях.

Золотые акценты

Золотой цвет на коротких ногтях как отдельный вид искусства. Он не кажется вычурным, а, наоборот, деликатно подчеркивает форму и добавляет изысканного блеска. Зимой в тренде небрежный дизайн, похожий на древние потертые драгоценности. Его можно добиться с помощью фольги.

Гармоничнее всего золото сочетается с нюдовыми, бежевыми или пастельными тонами. Такой маникюр получится аккуратным, праздничным и останется уместным даже после новогодних торжеств.

Френч на все времена

Френч на Новый год — это база. На коротких ногтях главное правило не перестараться с толщиной «улыбки». Лишние миллиметры могут оказаться предательскими и превратят ногти в пальцы пупса. В плане цветов от контрастов также лучше воздержаться: красная пластина и белый месяц не лучший вариант. Остановитесь на классическом нюдовом покрытии, белой улыбке и добавить капельку магического сияния.

