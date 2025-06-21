А что, так можно было? Пять бьюти-лайфхаков, которые заметно облегчат женщинам жизнь летом

Собрали полезные советы, которые пригодятся вам в жизни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Летом хочется максимально облегчить себе жизнь и больше времени посвятить морю, даче или прогулкам по городу. У каждой девушки в арсенале свои секреты и хитрости, которые позволяют чувствовать себя и выглядеть королевой. Например, серф-укладка: заплести влажные волосы в две косы на ночь, а утром распустить их и слегка поправить получившиеся волны, не прибегая к расческе. Что еще? NGS.RU составил полезный список — сохраняйте, обязательно пригодится.

Спасаем прическу

Аккуратная стильная прическа — важная составляющая вашего летнего образа. Причем хочется легкости и простоты, а не тратить время на укладку. Лайфхак с заплетенными косами отлично поможет решить утренний вопрос: а что делать с волосами? Топ-стилист по волосам Евгения Разинкина предлагает заплести косы не сверху вниз, а наоборот, — снизу вверх, от затылка к макушке. Сложнее, да, но какой будет эффект! Обязательно попробуйте.

Обязательно попробуйте сделать такую прическу — это очень просто Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Если вы не умеете или не хотите плести косы, но уже представили потрясающе красивые локоны на себе, вооружайтесь утюжком и лаком для волос. Кстати, прическа одинаково красиво смотрится как на длинных волосах, так и на средней длине. Можно накрутить легкие серф-локоны даже на короткие волосы выше плеч. По этой ссылке вы найдете подробную инструкцию о том, как создать калифорнийские локоны, так что будет казаться, будто вы провели отпуск на берегу океана.

О самой популярной прическе сезона уже поговорили, двигаемся дальше. Что делать, если вечером у вас свидание, но нет возможности помыть голову? Для «экстренной реанимации» грязных волос можно использовать сухие шампуни, они еще и добавят укладке объем. TIGI Bed Head и более бюджетные Batiste, Colab дают объем, плотность и липкость. Можно также попробовать пудру для волос.

В интернете вы найдете много способов, как стильно и красиво завязать платок Источник: ru.pinterest.com Кружевная косынка классно впишется в нежный романтичный образ Источник: ru.pinterest.com

После нанесения сухого шампуня или пудры можно собрать волосы в гладкий хвост или соорудить на голове объемный пучок, предварительно начесав волосы расческой. Отличный вариант — добавить аксессуары, например платок: намотайте его на голову как бандану, оставьте несколько прядей в области челки. Чтобы модная бандана не сползала, ее можно невидимками подколоть к волосам за ушами. Еще вариант — кружевная косынка: аксессуар только заходит в тренды и может выглядеть несколько экстравагантно, но если вы смелая девушка, разбирающаяся в модных тенденциях, добро пожаловать в мир модных экспериментов.

Оберегаем ноги от мозолей

Новая обувь коварна. Ваши летние тапочки выглядят максимально безобидно, а на деле — дьявол во плоти. Ноги стерты в кровь, мозоли повсюду — даже больно об этом писать. Снизить болевые ощущения поможет самодельный дезодорант для ног с маслом алоэ и цитруса: любой твердый антиперспирант выньте из стика в небольшую емкость, измельчите, добавьте несколько капель обоих видов масел, перемешайте и переложите в небольшую баночку, чтобы было удобно брать с собой. Хорошо помогает карандаш против мозолей Compeed — бесцветный гель в компактной упаковке, которую можно носить с собой, продается в аптеке. Силиконовые вкладыши или стельки можно приобрести на любом маркетплейсе, они бесцветные и незаметные.

Пластыри — это уже средство для проблемы, которую не удалось преодолеть Источник: Дарья Пона / 74.RU











С мозолями разобрались, теперь давайте поговорим про обувь: самый верный способ сделать ее чуть свободнее — растяжитель. Если растяжителя под рукой нет, попробуйте «дедовский» метод, которым пользовались наши мамы и бабушки: налейте воду в два прочных полиэтиленовых пакета, завяжите, поместите пакеты в обувь так, чтобы они оказались в том месте, где вам жмет. Обувь с пакетами внутри поместите на ночь в морозилку — замерзшая вода расширится и растянет обувь в нужном месте. Еще один старый, но проверенный метод — если жутко натирают швы на босоножках, аккуратно оббейте их молотком: кожа станет мягче и перестанет впиваться в ноги.

Боремся с пятнами от пота на одежде

К сожалению, большинству из нас дресс-код не позволяет носить топы, сарафаны и платья на тонких бретельках, поэтому в +30 приходится думать, что надеть и как спастись от проступающих пятен пота в области подмышек. Некоторые прикрепляют на пройму ежедневные тонкие прокладки, но средства интимной гигиены сегодня слишком дорого стоят для того, чтобы использовать их не по назначению. Альтернатива — вкладыши от пота с ионами серебра: стоимость упаковки начинается от 300 рублей, 20 штук, можно заказать на маркетплейсе. Вкладыши прочно прикрепляются на одежду в зоне проймы, незаметны под одеждой. Можно выбрать цвет и размер.

Если не хочется носить бюстгальтер

Пэстисы можно купить в магазине нижнего белья или заказать на маркетплейсе Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Всё еще триггерная для большинства тема, но пора принять и привыкнуть: не носить бюстгальтер — это нормально. Это вопрос вашего личного комфорта и удобства (и размера груди). Однако следует помнить об уместности и рабочем дресс-коде — иногда соски лучше действительно спрятать. В этом вам отлично помогут пэстисы, то есть силиконовые накладки на грудь. Они бывают многоразовые и одноразовые, любой маркетплейс в помощь. Пэстисы — удобная вещь, которая позволит вам со спокойной душой забыть про бюстгальтер и не переживать, что его отсутствием вы привлечете к себе излишнее внимание.

Шортики от натирания

Выбирайте, в чем вам будет комфортнее: в повязках на бедра или шортах Источник: скриншот ozon.ru