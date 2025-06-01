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Стиль и красота Модные советы Обзор Тигрицы в песках: 7 эффектных купальников, которые в тренде этим летом

Тигрицы в песках: 7 эффектных купальников, которые в тренде этим летом

И несколько советов о том, как правильно подобрать этот коварный предмет летнего гардероба

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Выбираем купальник к сезону лето-2025 | Источник: ru.pinterest.comВыбираем купальник к сезону лето-2025 | Источник: ru.pinterest.com

Выбираем купальник к сезону лето-2025

Источник:

ru.pinterest.com

Выбор купальника может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж. Разнообразие моделей сбивает с толку — немудрено уйти ни с чем. Но, если подготовиться, шопинг станет даже приятным. Пляжная мода во многом перекликается с повседневной — те же тренды, но с нюансами. Для того чтобы было проще сориентироваться в мире пляжной моды, NGS.RU представляет обзор популярных моделей: выбираем купальник, в котором вы точно станете королевой пляжа.

Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем присмотреться к вариантам прошлых сезонов — они по-прежнему в модных списках. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового, дополните его аксессуарами: платком вместо лифа (идея с халтер-топом), цепочкой на талию, пляжной соломенной шляпой или ретроочками.

Звериный принт

Коровий принт дошел и до пляжа&nbsp;— примерите? | Источник: ru.pinterest.comКоровий принт дошел и до пляжа&nbsp;— примерите? | Источник: ru.pinterest.com

Коровий принт дошел и до пляжа — примерите?

Источник:

ru.pinterest.com

Леопард уже база&nbsp;— не прогадаете, покупайте | Источник: ru.pinterest.comЛеопард уже база&nbsp;— не прогадаете, покупайте | Источник: ru.pinterest.com

Леопард уже база — не прогадаете, покупайте

Источник:

ru.pinterest.com

Актуален и не намерен сдавать позиции. Для того чтобы не быть как все, присмотритесь к леопардовому принту в сером цвете: выглядит дороже и сдержаннее — не так хищно, как классический леопард.

Другие анималистичные принты также в тренде: к примеру, зебра, жираф, корова (удивите всех вокруг).

Минимализм

Помните, что горизонтальная линия декольте визуально расширяет руки | Источник: ru.pinterest.comПомните, что горизонтальная линия декольте визуально расширяет руки | Источник: ru.pinterest.com

Помните, что горизонтальная линия декольте визуально расширяет руки

Источник:

ru.pinterest.com

Пара упражнений с гантелями перед пляжным сезоном лишними не будут | Источник: ru.pinterest.comПара упражнений с гантелями перед пляжным сезоном лишними не будут | Источник: ru.pinterest.com

Пара упражнений с гантелями перед пляжным сезоном лишними не будут

Источник:

ru.pinterest.com

Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть.

Минимализм, да, но с легким мерцающим эффектом | Источник: ru.pinterest.comМинимализм, да, но с легким мерцающим эффектом | Источник: ru.pinterest.com

Минимализм, да, но с легким мерцающим эффектом

Источник:

ru.pinterest.com

Такая ткань будет красиво подсвечиваться на солнце | Источник: ru.pinterest.comТакая ткань будет красиво подсвечиваться на солнце | Источник: ru.pinterest.com

Такая ткань будет красиво подсвечиваться на солнце

Источник:

ru.pinterest.com

Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый или фисташка.

Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.

Вырезы и драпировки

Модели с вырезом смотрятся эффектно | Источник: ru.pinterest.comМодели с вырезом смотрятся эффектно | Источник: ru.pinterest.com

Модели с вырезом смотрятся эффектно

Источник:

ru.pinterest.com

Такие купальники, скорее, для вечеринок, чем для загара | Источник: ru.pinterest.comТакие купальники, скорее, для вечеринок, чем для загара | Источник: ru.pinterest.com

Такие купальники, скорее, для вечеринок, чем для загара

Источник:

ru.pinterest.com

Модель популярна далеко не первый сезон. Такие купальники будут красиво смотреться на отдыхе у бассейна или на вечеринке, пляжной или пенной. Правда, загорать в них не очень удобно, придется выбирать: или загар, или фешен.

Драпировка отвлекает на себя внимание от проблемной зоны | Источник: ru.pinterest.comДрапировка отвлекает на себя внимание от проблемной зоны | Источник: ru.pinterest.com

Драпировка отвлекает на себя внимание от проблемной зоны

Источник:

ru.pinterest.com

Также драпировка поможет скорректировать пропорции фигуры | Источник: ru.pinterest.comТакже драпировка поможет скорректировать пропорции фигуры | Источник: ru.pinterest.com

Также драпировка поможет скорректировать пропорции фигуры

Источник:

ru.pinterest.com

Драпировки тоже полюбились. С их помощью можно сформировать нужный вам силуэт, скрыть нюансы, добавить визуально объем туда, куда хочется. Еще это удачное решение для девушек плюс-сайз.

Вязаные

Всё внимание на пляже будет приковано к вам | Источник: ru.pinterest.comВсё внимание на пляже будет приковано к вам | Источник: ru.pinterest.com

Всё внимание на пляже будет приковано к вам

Источник:

ru.pinterest.com

А какие атмосферные фото получатся | Источник: ru.pinterest.comА какие атмосферные фото получатся | Источник: ru.pinterest.com

А какие атмосферные фото получатся

Источник:

ru.pinterest.com

Вспоминаем тренд на sea witchery: морские девы, русалки, вода, глубина, рыбацкие сети. Примерьте актуальные сегодня гофрированные модели или кроше (вязанные крючком) — объемная текстура ткани создаст дополнительный объем на груди и бедрах, за счет которого талия будет смотреться уже. Но купаться в таком, пожалуй, не так комфортно.

А если связать такой самостоятельно? | Источник: ru.pinterest.comА если связать такой самостоятельно? | Источник: ru.pinterest.com

А если связать такой самостоятельно?

Источник:

ru.pinterest.com

Закатить фотосессию в стиле Vogue&nbsp;— да легко | Источник: ru.pinterest.comЗакатить фотосессию в стиле Vogue&nbsp;— да легко | Источник: ru.pinterest.com

Закатить фотосессию в стиле Vogue — да легко

Источник:

ru.pinterest.com

Связать такой купальник самостоятельно — не составит труда. В интернете полно схем по вязанию хоть крючком, хоть спицами. Маркетплейсы также полны вязаных моделей: цена на Wildberries начинается от 1000 рублей и выше.

С ярким принтом

Дополните образ пляжными аксессуарами | Источник: ru.pinterest.comДополните образ пляжными аксессуарами | Источник: ru.pinterest.com

Дополните образ пляжными аксессуарами

Источник:

ru.pinterest.com

Принты, как на детских купальниках,&nbsp;а кто запретит? | Источник: ru.pinterest.comПринты, как на детских купальниках,&nbsp;а кто запретит? | Источник: ru.pinterest.com

Принты, как на детских купальниках, а кто запретит?

Источник:

ru.pinterest.com

Тропический, морской или цветочный принты сегодня особенно популярны. В целом при выборе принта нет никакого табу: вы можете выбрать модель с пальмовыми ветвями, лазурным морским пейзажем или примерить купальник звериной окраски. Если вам сложно определиться с принтом, подсказываем: вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция.

С воланами и цветами

Ярко и свежо&nbsp;— попробуйте | Источник: ru.pinterest.comЯрко и свежо&nbsp;— попробуйте | Источник: ru.pinterest.com

Ярко и свежо — попробуйте

Источник:

ru.pinterest.com

Легкий инфантилизм в пляжном образе в этом сезоне допустим | Источник: ru.pinterest.comЛегкий инфантилизм в пляжном образе в этом сезоне допустим | Источник: ru.pinterest.com

Легкий инфантилизм в пляжном образе в этом сезоне допустим

Источник:

ru.pinterest.com

Такие купальники немного напоминают модели, что мы носили в детстве. Вариант сложный, акцентный — девушкам с пышными формами стоит выбирать с осторожностью. Отлично купальник сядет на хрупкую тоненькую курортницу.

Так и хочется лежать в шезлонге и потягивать коктейль, украшенный зонтиком | Источник: ru.pinterest.comТак и хочется лежать в шезлонге и потягивать коктейль, украшенный зонтиком | Источник: ru.pinterest.com

Так и хочется лежать в шезлонге и потягивать коктейль, украшенный зонтиком

Источник:

ru.pinterest.com

В таком купальнике вы произведете фурор | Источник: ru.pinterest.comВ таком купальнике вы произведете фурор | Источник: ru.pinterest.com

В таком купальнике вы произведете фурор

Источник:

ru.pinterest.com

Воланы и рюши добавляют объем, с их помощью легко скорректировать пропорции. Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра — ваш тип фигуры треугольник или груша. Задача: привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель с цветами на лифе.

С рукавами

Отличный вариант для катания на вейк-борде | Источник: ru.pinterest.comОтличный вариант для катания на вейк-борде | Источник: ru.pinterest.com

Отличный вариант для катания на вейк-борде

Источник:

ru.pinterest.com

Или для того, чтобы отдыхать на сапе | Источник: ru.pinterest.com Или для того, чтобы отдыхать на сапе | Источник: ru.pinterest.com

Или для того, чтобы отдыхать на сапе

Источник:

ru.pinterest.com

Стилисты говорят о них не один сезон, но на городских пляжах такие модели не видно. Девушки выбирают подобные купальники чаще для катания на вейке или сапе, иногда надевают на пляжные вечеринки — смотрится эффектно.

Купальник с рукавом можно приобрести как дополнительный вариант, но никак не основной. Рискнете помодничать, будто оказались на пляжах Малибу?

Классическое бикини никто не отменял | Источник: ru.pinterest.comКлассическое бикини никто не отменял | Источник: ru.pinterest.com

Классическое бикини никто не отменял

Источник:

ru.pinterest.com

Сборки и завязки&nbsp;— красиво, но на стройном загорелом теле | Источник: ru.pinterest.comСборки и завязки&nbsp;— красиво, но на стройном загорелом теле | Источник: ru.pinterest.com

Сборки и завязки — красиво, но на стройном загорелом теле

Источник:

ru.pinterest.com

Полезно знать

  1. Придать силуэту женственности можно при помощи лифа с воланами и сборками: так грудь будет выглядеть больше, а талия на контрасте — более узкой. Обозначить ее также поможет модель с вертикальным вырезом от зоны декольте до трусиков или с вырезами по бокам.

  2. Модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги (совет для обладательниц массивных плечей и объемной груди, живота). Если у вас узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором.

  3. Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра, попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо.

  4. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками на шее — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.

А вы уже выбрали купальник?

Да, конечно
Нет, буду в тех, что уже есть
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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Купальники Лето Пляж Как выбрать купальник
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