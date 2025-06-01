Тигрицы в песках: 7 эффектных купальников, которые в тренде этим летом

Выбираем купальник к сезону лето-2025 Источник: ru.pinterest.com











Выбор купальника может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж. Разнообразие моделей сбивает с толку — немудрено уйти ни с чем. Но, если подготовиться, шопинг станет даже приятным. Пляжная мода во многом перекликается с повседневной — те же тренды, но с нюансами. Для того чтобы было проще сориентироваться в мире пляжной моды, NGS.RU представляет обзор популярных моделей: выбираем купальник, в котором вы точно станете королевой пляжа.

Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем присмотреться к вариантам прошлых сезонов — они по-прежнему в модных списках. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового, дополните его аксессуарами: платком вместо лифа (идея с халтер-топом), цепочкой на талию, пляжной соломенной шляпой или ретроочками.

Звериный принт

Коровий принт дошел и до пляжа — примерите? Источник: ru.pinterest.com Леопард уже база — не прогадаете, покупайте Источник: ru.pinterest.com

Актуален и не намерен сдавать позиции. Для того чтобы не быть как все, присмотритесь к леопардовому принту в сером цвете: выглядит дороже и сдержаннее — не так хищно, как классический леопард.

Другие анималистичные принты также в тренде: к примеру, зебра, жираф, корова (удивите всех вокруг).

Минимализм

Помните, что горизонтальная линия декольте визуально расширяет руки Источник: ru.pinterest.com Пара упражнений с гантелями перед пляжным сезоном лишними не будут Источник: ru.pinterest.com

Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть.

Минимализм, да, но с легким мерцающим эффектом Источник: ru.pinterest.com Такая ткань будет красиво подсвечиваться на солнце Источник: ru.pinterest.com

Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый или фисташка.

Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.

Вырезы и драпировки

Модели с вырезом смотрятся эффектно Источник: ru.pinterest.com Такие купальники, скорее, для вечеринок, чем для загара Источник: ru.pinterest.com

Модель популярна далеко не первый сезон. Такие купальники будут красиво смотреться на отдыхе у бассейна или на вечеринке, пляжной или пенной. Правда, загорать в них не очень удобно, придется выбирать: или загар, или фешен.

Драпировка отвлекает на себя внимание от проблемной зоны Источник: ru.pinterest.com Также драпировка поможет скорректировать пропорции фигуры Источник: ru.pinterest.com

Драпировки тоже полюбились. С их помощью можно сформировать нужный вам силуэт, скрыть нюансы, добавить визуально объем туда, куда хочется. Еще это удачное решение для девушек плюс-сайз.

Вязаные

Всё внимание на пляже будет приковано к вам Источник: ru.pinterest.com А какие атмосферные фото получатся Источник: ru.pinterest.com

Вспоминаем тренд на sea witchery: морские девы, русалки, вода, глубина, рыбацкие сети. Примерьте актуальные сегодня гофрированные модели или кроше (вязанные крючком) — объемная текстура ткани создаст дополнительный объем на груди и бедрах, за счет которого талия будет смотреться уже. Но купаться в таком, пожалуй, не так комфортно.

А если связать такой самостоятельно? Источник: ru.pinterest.com Закатить фотосессию в стиле Vogue — да легко Источник: ru.pinterest.com

Связать такой купальник самостоятельно — не составит труда. В интернете полно схем по вязанию хоть крючком, хоть спицами. Маркетплейсы также полны вязаных моделей: цена на Wildberries начинается от 1000 рублей и выше.

С ярким принтом

Дополните образ пляжными аксессуарами Источник: ru.pinterest.com Принты, как на детских купальниках, а кто запретит? Источник: ru.pinterest.com

Тропический, морской или цветочный принты сегодня особенно популярны. В целом при выборе принта нет никакого табу: вы можете выбрать модель с пальмовыми ветвями, лазурным морским пейзажем или примерить купальник звериной окраски. Если вам сложно определиться с принтом, подсказываем: вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция.

С воланами и цветами

Ярко и свежо — попробуйте Источник: ru.pinterest.com Легкий инфантилизм в пляжном образе в этом сезоне допустим Источник: ru.pinterest.com

Такие купальники немного напоминают модели, что мы носили в детстве. Вариант сложный, акцентный — девушкам с пышными формами стоит выбирать с осторожностью. Отлично купальник сядет на хрупкую тоненькую курортницу.

Так и хочется лежать в шезлонге и потягивать коктейль, украшенный зонтиком Источник: ru.pinterest.com В таком купальнике вы произведете фурор Источник: ru.pinterest.com

Воланы и рюши добавляют объем, с их помощью легко скорректировать пропорции. Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра — ваш тип фигуры треугольник или груша. Задача: привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель с цветами на лифе.

С рукавами

Отличный вариант для катания на вейк-борде Источник: ru.pinterest.com Или для того, чтобы отдыхать на сапе Источник: ru.pinterest.com

Стилисты говорят о них не один сезон, но на городских пляжах такие модели не видно. Девушки выбирают подобные купальники чаще для катания на вейке или сапе, иногда надевают на пляжные вечеринки — смотрится эффектно.

Купальник с рукавом можно приобрести как дополнительный вариант, но никак не основной. Рискнете помодничать, будто оказались на пляжах Малибу?

Классическое бикини никто не отменял Источник: ru.pinterest.com Сборки и завязки — красиво, но на стройном загорелом теле Источник: ru.pinterest.com

Полезно знать

Придать силуэту женственности можно при помощи лифа с воланами и сборками: так грудь будет выглядеть больше, а талия на контрасте — более узкой. Обозначить ее также поможет модель с вертикальным вырезом от зоны декольте до трусиков или с вырезами по бокам. Модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги (совет для обладательниц массивных плечей и объемной груди, живота). Если у вас узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором. Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра, попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками на шее — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.