Тигрицы в песках: 7 эффектных купальников, которые в тренде этим летом

Выбор купальника может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж. Разнообразие моделей сбивает с толку — немудрено уйти ни с чем. Но, если подготовиться, шопинг станет даже приятным. Пляжная мода во многом перекликается с повседневной — те же тренды, но с нюансами. Для того чтобы было проще сориентироваться в мире пляжной моды, NGS.RU представляет обзор популярных моделей: выбираем купальник, в котором вы точно станете королевой пляжа.
Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем присмотреться к вариантам прошлых сезонов — они по-прежнему в модных списках. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового, дополните его аксессуарами: платком вместо лифа (идея с халтер-топом), цепочкой на талию, пляжной соломенной шляпой или ретроочками.
Звериный принт
Актуален и не намерен сдавать позиции. Для того чтобы не быть как все, присмотритесь к леопардовому принту в сером цвете: выглядит дороже и сдержаннее — не так хищно, как классический леопард.
Другие анималистичные принты также в тренде: к примеру, зебра, жираф, корова (удивите всех вокруг).
Минимализм
Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть.
Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый или фисташка.
Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.
Вырезы и драпировки
Модель популярна далеко не первый сезон. Такие купальники будут красиво смотреться на отдыхе у бассейна или на вечеринке, пляжной или пенной. Правда, загорать в них не очень удобно, придется выбирать: или загар, или фешен.
Драпировки тоже полюбились. С их помощью можно сформировать нужный вам силуэт, скрыть нюансы, добавить визуально объем туда, куда хочется. Еще это удачное решение для девушек плюс-сайз.
Вязаные
Вспоминаем тренд на sea witchery: морские девы, русалки, вода, глубина, рыбацкие сети. Примерьте актуальные сегодня гофрированные модели или кроше (вязанные крючком) — объемная текстура ткани создаст дополнительный объем на груди и бедрах, за счет которого талия будет смотреться уже. Но купаться в таком, пожалуй, не так комфортно.
Связать такой купальник самостоятельно — не составит труда. В интернете полно схем по вязанию хоть крючком, хоть спицами. Маркетплейсы также полны вязаных моделей: цена на Wildberries начинается от 1000 рублей и выше.
С ярким принтом
Тропический, морской или цветочный принты сегодня особенно популярны. В целом при выборе принта нет никакого табу: вы можете выбрать модель с пальмовыми ветвями, лазурным морским пейзажем или примерить купальник звериной окраски. Если вам сложно определиться с принтом, подсказываем: вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция.
С воланами и цветами
Такие купальники немного напоминают модели, что мы носили в детстве. Вариант сложный, акцентный — девушкам с пышными формами стоит выбирать с осторожностью. Отлично купальник сядет на хрупкую тоненькую курортницу.
Воланы и рюши добавляют объем, с их помощью легко скорректировать пропорции. Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра — ваш тип фигуры треугольник или груша. Задача: привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель с цветами на лифе.
С рукавами
Стилисты говорят о них не один сезон, но на городских пляжах такие модели не видно. Девушки выбирают подобные купальники чаще для катания на вейке или сапе, иногда надевают на пляжные вечеринки — смотрится эффектно.
Купальник с рукавом можно приобрести как дополнительный вариант, но никак не основной. Рискнете помодничать, будто оказались на пляжах Малибу?
Полезно знать
Придать силуэту женственности можно при помощи лифа с воланами и сборками: так грудь будет выглядеть больше, а талия на контрасте — более узкой. Обозначить ее также поможет модель с вертикальным вырезом от зоны декольте до трусиков или с вырезами по бокам.
Модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги (совет для обладательниц массивных плечей и объемной груди, живота). Если у вас узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором.
Если у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра, попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо.
Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками на шее — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.
А вы уже выбрали купальник?