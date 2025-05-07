Пошла жара: эти 8 забытых трендов будут на пике популярности ближайшим летом

В моде всё и сразу — остается только выбрать, что из этого ближе к телу Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Слышали фразы «мода циклична» и «всё новое — это хорошо забытое старое»? Они очень четко описывают приближающийся сезон. В моде будет всё и сразу. Мини-юбки, которые мы не носили с 2010-х, цветочный принт, казавшийся пережитком прошлого века, — и это еще не полный список. Стилист Натали Казак раскрывает все карты о главных трендах лета 2025 года, которые станут визитной карточкой сезона и помогут выделиться из толпы.

Бохо: когда хочется быть хиппи, но приходится работать

Богемный стиль снова с нами! Его постепенное возвращение дало о себе знать еще в начале весны. Тихо, не спеша в магазинах появились казаки, джинсы-трубы сменились на клеш, а на голове звезд тут и там стали появляться шляпы и банданы. Летом всё это также останется, но — спасибо теплой погоде — в свой гардероб можно добавить летящие блузы, юбки макси и цветочные сарафаны.

Источник: chloe / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Свободные силуэты, натуральные ткани и этнические узоры — идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть так, будто только что вернулся с фестиваля, хотя на самом деле был в офисе, — подмечает Натали Казак. — Сочетайте длинные юбки с объемными блузами и не забудьте про аксессуары — много аксессуаров!

Натали Казак — стилист для экспертов и предпринимателей, лидер Всероссийского сообщества стилистов в Екатеринбурге, номинант премии «Стилист года», автор книги «Болтливый гардероб». Опыт — 15 лет.

Бахрома: для тех, кто хочет двигаться, даже когда стоит

Тренд на бахрому появился еще пару лет назад. Первыми в коллекции ее включили Versace и Michael Kors, делая акцент лишь на платья и сумки. В прошлом году на Неделе моды в Нью-Йорке, а потом в Токио количество брендов значительно увеличилось, и бахрома стала мелькать везде — от юбок до курток.

Источник: ralphlauren / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Особенность бахромы летом 2025 года — она может быть из любого материала, и не обязательно искать вещи с этим элементом, ее можно сочетать отдельно. В качестве пояса на легкое платье, как делает в своих коллекциях бренд Getty Images, или в формате юбки под длинным жакетом в духе Gucci.

Главное правило: чем больше движения, тем лучше! Только представьте, как эффектно вы будете выглядеть, когда ветер подхватит вашу бахрому. А если ветра нет, просто двигайтесь активнее, и ваш наряд сделает всю работу за вас. Натали Казак стилист

Многослойность: когда не можешь выбрать один наряд

«Теперь можно надеть всё и сразу!» — с радостью сообщает стилист. На самом деле с непостоянной российской погодой это один из самых нужных трендов. Интересно, что желание примерить сразу несколько слоев одежды у нас было всегда.

Водолазки с рубашками, безрукавки с футболками, футболки с сарафанами, блузки со свитерами и жакетами — какие только комбинации не прошли через российские гардеробы. Тренд этим летом отличается тем, что вы можете смешать всё это вместе и даже попробовать что-то новое. Как вам идея надеть сразу две или три рубашки?

Источник: zendaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Юбка поверх брюк? Пожалуйста! Три рубашки разной длины? Великолепно! Дизайнеры предлагают экспериментировать со слоями так, словно вы собираетесь в экспедицию на Эверест, но вместо этого идете на бранч.

Цвет «сливочное масло»: нежнее только котята

Бежевый цвет достиг пика популярности, но его время постепенно проходит. В 2025 году его место занял пастельно-желтый оттенок. Если вы хотите создать аутфит в стиле «тихая роскошь», выбирайте оттенок сливочного масла. Этот цвет добавит вашему образу летнее настроение даже в пасмурный день.

Источник: kyliejenner / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Этот оттенок — настоящий хит сезона. Мягкий, теплый и универсальный — он подходит всем. Плюс, если вы случайно прольете на себя капучино, этого никто не заметит. Двойная победа! — шутит Натали.

Ретрошик: назад в будущее

Ностальгия по 90-м и 80-м стихла, и теперь настало время вспомнить моду 70-х. В этом сезоне снова актуален не только стиль бохо с его бахромой и джинсам клеш. В моду вернулись мини-юбки в клетку, цветочные рубашки, яркие косынки и другие запоминающиеся элементы гардероба из прошлого века.

Источник: sabrinacarpenter / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мода 70-х и 80-х возвращается, но с современным твистом. Брюки клеш, объемные плечи и яркие принты — всё, что носила ваша мама на старых фотографиях, теперь снова в тренде. Самое время попросить у нее открыть доступ к антресолям! — поделилась стилист.

Флоральный принт vs клетка: битва титанов

Лето несет с собой нотку безбашенности и дерзости. Долгое время считалось, что лучший вариант, чтобы выглядеть стильно, — сочетать однотонные вещи. Теперь можно забыть об этом правиле. Берем вещи с цветочным принтом или клеткой, стилизуем их в свой образ и наслаждаемся. Уже слышим ваш немой вопрос: «А если переборщим и будет выглядеть аляповато?» Вот что на этот счет говорит стилист Натали Казак.

Источник: blancamiro / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Не можете выбрать между цветочным принтом и клеткой? И не нужно! В этом сезоне они прекрасно сосуществуют даже в одном наряде. Клетчатый пиджак с цветочной блузой — смело, но модно. А если кто-то скажет, что это слишком, просто напомните им, что вы — произведение искусства, — поясняет стилист.

Макси-платья и мини-юбки: крайности сходятся

Пышные, прозрачные, джинсовые или с бахромой — летом сама мода велела оторваться за все зимние дни и носить юбку. На пике популярности длина мини и макси (или вместе, тут уже тренд на многослойность дает все карты в руки).

Источник: Pinterest.com











Для тех, кто хочет быть в тренде, но не рискует случайно оголиться, бренды предлагают юбку-шорты. Забытое изобретение, которое тоже возвращается в моду.

Макси-платья для тех дней, когда хочется быть загадочной и манящей, и мини-юбки для дней, когда хочется похвастаться результатами приседаний. Натали Казак стилист

Прозрачность: когда нечего скрывать (ну или есть что показать)

Прозрачно не равно вульгарно! Времена просвечивающих топов на голое тело или невесомых платьев, которые подойдут только очень раскрепощенным людям, прошли. Модные дома предлагают совмещать удобство и прозрачные вещи. Это могут быть сетки поверх длинных футболок или прозрачные юбки в сочетании с джинсами.

Источник: irinashayk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Прозрачные ткани — тренд для смелых. Но не волнуйтесь, дизайнеры предлагают множество вариантов — от легкой дымки до откровенных решений. Главное — подобрать правильное белье и уверенность на максимум, — подбадривает Натали Казак.