Зря вы проходили мимо: эти 5 невзрачных оттенков лака неожиданно дорого смотрятся на ногтях

Когда мастер маникюра предлагает подобрать цвет, перед глазами проносятся десятки оттенков. Сначала взгляд падает на винный, потом цепляется за яркий электрик, а следом появляется проверенный временем молочный. Он словно магнит притягивает к себе и не оставляет шансов другим цветам. Но почему бы не попробовать что-то новое и необычное? Владелица салона красоты и топ-мастер с многолетним опытом Татьяна Красотовская специально для вас подобрала незаметные, но роскошные оттенки, и показала, как стильно можно оформить ногти с их помощью.
Пастельно-розовый
Розовый часто теряется на фоне всех переливов бежевого, а ведь он ничуть им не уступает. Если не рискуете сделать голые ногти с прозрачным лаком — розовый отличная альтернатива, которая спрячет природно-желтый подтон ногтей и при этом сохранит натуральность.
— В 2025 году актуален маникюр с нюдовым покрытием. Отличительная черта такого маникюра — использование покрытий нейтральных цветов, близких к тону кожи. В палитре — от темно-бежевого до розового и молочного, — поделилась Татьяна Красотовская.
Татьяна Красотовская — топ-мастер с опытом работы больше 13 лет. Татьяна преобразила несколько десятков тысяч ноготочков и не останавливается на достигнутом. Уралочка владеет лучшим салоном красоты по версии 2GIS — Krasotovskaya.
Чтобы разнообразить однотонное покрытие, вы можете украсить определенные пальчики белой паутинкой или добавить минималистичный дизайн в виде сердечек или геометрических фигур — они также остаются в тренде в 2025 году.
Лимонный
Солнечно, ярко и по-летнему — лимонный цвет может пугать и при первом взгляде натолкнуть на мысль «Это уж слишком!», но на пальчиках он начинает играть совсем иными красками.
Не переусердствуйте с декором. Блестки, наклейки и другие украшения могут превратить дорогой маникюр в карнавальное зрелище и отвлечь внимание от вас к вашим ногтям.
Однотонный желтый маникюр — яркое и стильное покрытие. Желтый считается нейтральным цветом, который подходит всем девушкам.
К лимонному цвету особенно подойдет миндальная форма ногтей. Она визуально удлиняет пластину и делает пальцы более изящными.
Нежно-лавандовый
Еще один цвет, который в моде с начала весны, но почему-то затерялся на полках мастеров. Ради лавандового цвета не придется отращивать длину или убирать всё до минимума — он совсем не прихотлив и будет нежно и по-весеннему смотреться на любых пальчиках.
Отдельное удовольствие — взять нежно-лавандовый за основу и создать необычный маникюр. Добавьте минималистичные наклейки первых весенних цветов, геометрию из металлических вкраплений, жемчужные переливы или сделайте необычный вариант французского маникюра.
— Классический французский маникюр смотрится нежно и сдержанно, не привлекая лишнего внимания. Он универсален, подходит для разных образов и стилей, акцентирует внимание на натуральной красоте рук и ногтей, — рассказала Татьяна.
Малиновый
Если красный уже порядком поднадоел, а уходить в нюдово-розовые не хочется, присмотритесь к малиновому. Он собрал в себя прелесть сразу обоих цветов. Модный оттенок отсылает нас к нулевым годам, именно тогда подобные цвета ввели в моду певицы Кристина Агилера и Хилари Дафф.
— В данном варианте дизайна создают праздничный акцент с помощью узоров из фольги. Паутинка на ногтях выглядит как тончайшие мягкие линии, проходящие через пластину в прихотливом порядке, — раскрыла секрет утонченного маникюра с малиновым цветом Татьяна.
Классически белый
Мы привыкли, что белый — вспомогательный цвет для французского маникюра, для градиента или рисунков на других ярких цветах, пора отказываться от такой дискриминации. Белый лак тоже заслуживает быть главным героем маникюра!
Кроме однотонного варианта, Татьяна подсказала бело-черный дизайн маникюра. Комбинация цветов стара как мир, но если добавить каплю креатива — она будет смотреться стильно и при этом в духе 20-х годов.
Абстрактные рисунки на белом гель-лаке выглядят легко и лаконично. Придать изысканности и утонченности дизайну ногтей в черно-белом цвете помогают блестящие элементы декора.
Этот маникюр универсален: подходит как для особых случаев, так и для повседневной жизни. Главное — не перегружать его узорами. В таком виде он будет выглядеть строго и гармонично впишется даже в офисный стиль и деловые встречи.