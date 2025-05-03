Зря вы проходили мимо: эти 5 невзрачных оттенков лака неожиданно дорого смотрятся на ногтях

Среди сотен бьюти-баночек с лаками прячутся неприметные алмазы, которые ждут своего часа, чтобы засиять на ногтях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Когда мастер маникюра предлагает подобрать цвет, перед глазами проносятся десятки оттенков. Сначала взгляд падает на винный, потом цепляется за яркий электрик, а следом появляется проверенный временем молочный. Он словно магнит притягивает к себе и не оставляет шансов другим цветам. Но почему бы не попробовать что-то новое и необычное? Владелица салона красоты и топ-мастер с многолетним опытом Татьяна Красотовская специально для вас подобрала незаметные, но роскошные оттенки, и показала, как стильно можно оформить ногти с их помощью.

Пастельно-розовый

Розовый часто теряется на фоне всех переливов бежевого, а ведь он ничуть им не уступает. Если не рискуете сделать голые ногти с прозрачным лаком — розовый отличная альтернатива, которая спрячет природно-желтый подтон ногтей и при этом сохранит натуральность.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / vk.com











— В 2025 году актуален маникюр с нюдовым покрытием. Отличительная черта такого маникюра — использование покрытий нейтральных цветов, близких к тону кожи. В палитре — от темно-бежевого до розового и молочного, — поделилась Татьяна Красотовская.

Татьяна Красотовская — топ-мастер с опытом работы больше 13 лет. Татьяна преобразила несколько десятков тысяч ноготочков и не останавливается на достигнутом. Уралочка владеет лучшим салоном красоты по версии 2GIS — Krasotovskaya.

Чтобы разнообразить однотонное покрытие, вы можете украсить определенные пальчики белой паутинкой или добавить минималистичный дизайн в виде сердечек или геометрических фигур — они также остаются в тренде в 2025 году.

Лимонный

Солнечно, ярко и по-летнему — лимонный цвет может пугать и при первом взгляде натолкнуть на мысль «Это уж слишком!», но на пальчиках он начинает играть совсем иными красками.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / vk.com











Не переусердствуйте с декором. Блестки, наклейки и другие украшения могут превратить дорогой маникюр в карнавальное зрелище и отвлечь внимание от вас к вашим ногтям.

Однотонный желтый маникюр — яркое и стильное покрытие. Желтый считается нейтральным цветом, который подходит всем девушкам. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya

К лимонному цвету особенно подойдет миндальная форма ногтей. Она визуально удлиняет пластину и делает пальцы более изящными.

Нежно-лавандовый

Еще один цвет, который в моде с начала весны, но почему-то затерялся на полках мастеров. Ради лавандового цвета не придется отращивать длину или убирать всё до минимума — он совсем не прихотлив и будет нежно и по-весеннему смотреться на любых пальчиках.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / vk.com











Отдельное удовольствие — взять нежно-лавандовый за основу и создать необычный маникюр. Добавьте минималистичные наклейки первых весенних цветов, геометрию из металлических вкраплений, жемчужные переливы или сделайте необычный вариант французского маникюра.

— Классический французский маникюр смотрится нежно и сдержанно, не привлекая лишнего внимания. Он универсален, подходит для разных образов и стилей, акцентирует внимание на натуральной красоте рук и ногтей, — рассказала Татьяна.

Малиновый

Если красный уже порядком поднадоел, а уходить в нюдово-розовые не хочется, присмотритесь к малиновому. Он собрал в себя прелесть сразу обоих цветов. Модный оттенок отсылает нас к нулевым годам, именно тогда подобные цвета ввели в моду певицы Кристина Агилера и Хилари Дафф.

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / vk.com











— В данном варианте дизайна создают праздничный акцент с помощью узоров из фольги. Паутинка на ногтях выглядит как тончайшие мягкие линии, проходящие через пластину в прихотливом порядке, — раскрыла секрет утонченного маникюра с малиновым цветом Татьяна.

Классически белый

Мы привыкли, что белый — вспомогательный цвет для французского маникюра, для градиента или рисунков на других ярких цветах, пора отказываться от такой дискриминации. Белый лак тоже заслуживает быть главным героем маникюра!

Источник: Салон красоты KRASOTOVSKAYA / vk.com











Кроме однотонного варианта, Татьяна подсказала бело-черный дизайн маникюра. Комбинация цветов стара как мир, но если добавить каплю креатива — она будет смотреться стильно и при этом в духе 20-х годов.

Абстрактные рисунки на белом гель-лаке выглядят легко и лаконично. Придать изысканности и утонченности дизайну ногтей в черно-белом цвете помогают блестящие элементы декора. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya