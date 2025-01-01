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Стиль и красота обзор Лунный календарь стрижек на январь 2025-го: когда идти к парикмахеру, а когда лучше подождать

Лунный календарь стрижек на январь 2025-го: когда идти к парикмахеру, а когда лучше подождать

В один из дней стрижка и вовсе продлит жизнь — мы знаем в какой

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Народная мудрость гласит: начало января — точно неподходящее время для похода к парикмахеру

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Люди верят, что правильно выбранный день для стрижки может повлиять не только на красоту и здоровье волос, но и на общее эмоциональное состояние, а иногда даже принести удачу. Именно поэтому они предпочитают ориентироваться на лунный цикл, планируя визит к парикмахеру. Специально для вас эзотерик и психолог Мирослава Буш составила лунный календарь стрижек на январь 2025 года. Прежде чем отправиться за новой прической, обязательно загляните в него — возможно, он подскажет вам что-то важное. Например, какие дни для стрижки принесут удачу в новом году.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2025-го

В январе 2025-го немало дат, стрижка в которые будет вас радовать. Благоприятные дни — 3, 4, 6, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 26, 27 января.

Если вы отправитесь к парикмахеру 3–4 января, то стрижка в эти дни способствует приобретениям и богатству. Простое подравнивание волос поможет не только вашему имиджу, но и поспособствует оздоровлению организма и даже избавлению от негатива.

6 января — визит в салон красоты обещает, что вы приобретете здоровье и долголетие.

Стрижка 9 января, согласно лунному календарю, усилит остроту ума и интуицию. А окрашивание волос может принести вам прибыль.

Стрижка, сделанная 11–12 января, привлечет в вашу жизнь счастье и, конечно же, улучшит внешний вид. А еще может поправиться ваше финансовое состояние (и мастера, конечно).

17 января Луна обещает, что стрижка продлит жизнь. Окрашивание волос натуральными красителями усилит успех в бизнесе.

По прогнозу, 19–21 января стрижка подарит красоту и благополучие, а также поспособствует материальным приобретениям.

Хорошо записаться к парикмахеру и на 26–27 января — после стрижки вы обретете душевное тепло или, может быть, новые отношения. Радикальная смена оттенка волос принесет вам здоровье и прибыль.

— Вы можете попросить, чтобы вас подстригли совсем немного, чисто символически, — советует Мирослава Буш.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2025-го

Неблагоприятных дат для визита в салон красоты в первый месяц 2025 года не так много — это 1 и 2 января. В остальные дни ограничений со стороны Луны, чтобы навести красоту, не предвидится — дни либо благоприятные, либо нейтральные. С другой стороны оно и понятно — парикмахеры тоже люди и хотят отмечать Новый год. К тому же, 1–2 января мастер, возможно, еще не отошел от новогодних праздников.

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Как рассчитываются удачные и не очень дни для стрижки

Благоприятные и неблагоприятные дни рассчитываются в зависимости от лунных циклов, объясняет эзотерик и психолог Мирослава Буш. Она напомнила, что их указывали даже в отрывных календарях в советское время.

— На нас очень сильно влияют планеты, также есть дни, на которые мы ориентируемся по языческим календарям, — солнцесостояние, равноденствие. Это дни, когда лучше ничего не делать. Это всё народная мудрость, — объясняет Мирослава Буш. — И люди давно заметили такие закономерности. Просто сейчас мы их немножечко адаптировали под нашу уже современную жизнь — эпиляцию, похудение, липосакцию. Зная эти закономерности, циклы Луны, мы эти дни выводим, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения — если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником. Так что здесь учитывается несколько разных факторов.

Верите в приметы по лунному календарю?

Конечно! Луна заведует не только приливами и отливами, но и волосами
Иногда проверяю — вдруг действительно что-то в этом есть
Нет, но всегда удобно списать плохую стрижку на «не тот день»
А что, лунный календарь еще и за стрижки отвечает?
У меня своя примета: если мастер свободен, значит день для стрижки удачный!
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