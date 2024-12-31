С таким макияжем вы будете звездой новогоднего вечера: 6 неотразимых идей от визажистов

Собираетесь стать королевой новогодней вечеринки? Срочно загляните в этот текст Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Ноготочки сверкают, платье сидит как влитое, а прическа уже обещает собрать кучу комплиментов? Чтобы стать настоящей звездой новогодней вечеринки, нужен последний штрих — макияж. И профессиональные визажисты раскрыли нам шесть ярких идей, воспользовавшись которыми вы будете блистать во всей красе.

Макияж с «обратной стрелкой»

Это смелый и трендовый вариант классического макияжа глаз, где акцент делается на стрелку, нанесенную под нижним веком. Такая техника добавляет взгляду выразительности и подходит для тех, кто хочет экспериментировать с образом.

— Яркий макияж глаз всегда подразумевает хороший тон лица, скульптор, румяна, — делится секретом бьюти-мастер — визажист Ирина Попова.

Источник: irena_beautypsy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы повторить такой макияж самостоятельно, придерживайтесь следующего плана:

Нанесите на веко базу или кремовые тени в цвет кожи. Для выразительного взгляда прокрасьте черным карандашом межресничку и слизистую нижнего века. Можно нанести на верхнее веко тени с легким сиянием и подчеркнуть скульптором складку века. Тенями (например, темно-синего цвета) активно прокрасьте нижнее веко и выведите от него стрелочку. Для пущего эффекта активно прокрасьте ресницы или подклейте ресницы-пучки. Финальный штрих — подчеркните губы помадой.

Макияж в стиле Кайли

Этот образ сочетает идеально выровненный тон кожи, выразительные глаза с накладными ресницами и пухлые матовые губы, часто с эффектом омбре.

— Для данного макияжа глаз нужно хорошо прокрасить межресничку сверху и слизистую нижнего века черным карандашом, — объясняет Ирина Попова.

Источник: irena_beautypsy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сделать такой макияж самостоятельно не так уж сложно:

Выведите хвостик стрелочки по направлению к виску, если же у вас «нависшее веко», нарисуйте более горизонтальную стрелку, чтобы она не заламывалась. От хвостика ведите линию к центру века. Если у вас что-то пошло не так, можно взять кисть-бочонок и подтушевать край стрелочки, так у вас получится растушеванный вариант стрелки. Нанесите на пушистую кисть скульптор или бронзер и подчеркните сначала складку верхнего века, а потом нижнее веко. На подвижное веко можно нанести светлые матовые тени. Для эффекта лисьего взгляда нанесите тушь движением по диагонали. Контур губ прокрасьте коричневым карандашом, помаду используйте более светлого оттенка.

Классический макияж «уголок»

Визажисты признаются, что такой макияж подходит всем и под любой образ. Он может быть как дневным, так и вечерним, достаточно отрегулировать интенсивность теней.

Источник: irena_beautypsyy / T.me











Для создания макияжа, подчеркивающего все достоинства, придерживайтесь такого плана:

Подготовьте тон лица, скулы подчеркните скульптором или бронзером, в зависимости от цвета кожи. Добавьте румянец и хайлайтер. У внешнего края глаза около ресниц нанесите кремовые коричневые тени и растушуйте по диагонали, форма тушевки может напоминать ромб. По желанию можно слегка подчеркнуть нижнее веко. На подвижное веко нанесите бронзовые или светлые слегка сияющие тени. Классической или матовой помадой прокрасьте губы.

Естественный блеск

По словам визажиста международного класса Веры Румянцевой, этот макияж подчеркивает натуральную красоту и придает коже свежий вид.

Источник: vera_rumyantseva_makeup_studio / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А вот и пошаговая инструкция от визажиста:

Начните с увлажняющего крема и праймера для лица. Используйте легкий тональный крем или BB-крем, чтобы выровнять тон кожи. Нанесите консилер под глаза и на проблемные зоны. Используйте кремовые румяна на яблочках щек для свежего эффекта. Подведите брови натуральным гелем. Нанесите бежевый или светло-розовый оттенок теней на веки и немного блеска. Завершите образ легким слоем туши и бесцветным блеском для губ.

Smoky eyes

На новогоднюю вечеринку можно создать элегантный, но ненавязчивый вариант с акцентом на глазах.

Хочешь быть как девушка с обложки — делай smoky eyes Источник: Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Делается такой макияж следующим образом:

Создайте базу с помощью праймера и тонального крема. Нанесите светлый оттенок теней на всё подвижное веко. Затем используйте серые или коричневые тени, чтобы создать дымчатый эффект, растушевывая их к внешнему уголку глаза. Подведите верхнюю линию ресниц черной подводкой и растушуйте ее. На нижнее веко нанесите немного тех же темных теней. Закончите тушью на верхние и нижние ресницы.

Классический макияж с красной помадой

— Этот вариант делает акцент на губах, придавая нарядный вид, — отмечает Вера Румянцева.

Кто, как не супермодель, лучше всего продемонстрирует макияж Источник: irinashayk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сделать такой макияж самостоятельно совсем несложно:

Подготовьте лицо с помощью тонального крема и пудры. Нанесите немного бронзера на скулы для освежающего эффекта. Используйте нейтральные тени для век и подведите глаза коричневой или черной подводкой. Нанесите тушь на ресницы. Прорисуйте контур губ карандашом в тон помаде, а затем заполните губы яркой красной помадой.

Каждый из этих вариантов легко повторить дома, и они помогут вам создать праздничный образ без лишней вычурности.