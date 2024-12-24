НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 759мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Будут ли уроки 30 декабря?
Ярославец на федеральном канале
Снесут дома у Волги
Застройщик VS управляшка
Подорожает капремонт
График автобусов на Новый год
Погибли в ДТП
Предновогодняя афиша
Какие улицы перекроют в Новый год
Что дарить на Новый год
Стиль и красота Модные советы обзор Что такое пилочный маникюр и как делать его дома: быстро, безопасно и бесконечно красиво

Что такое пилочный маникюр и как делать его дома: быстро, безопасно и бесконечно красиво

Рассказываем о технике его выполнения

639
3 комментария

С этим маникюром вы забудете про фрезу как про страшный сон

Источник:

В последнее время бешеную популярность набирает пилочный маникюр. Еще немного, и он составит серьезную конкуренцию аппаратному маникюру и гелям-лакам. Эта техника идеально подходит тем, у кого не всегда хватает времени на походы в салон. К тому же это мягкий способ ухода за кутикулой и ногтями. В чем секрет пилочного маникюра, мы узнали у бьюти-мастеров.

Что такое пилочный маникюр

Пилочный маникюр известен с 2009 года. Придумала эту технику австралийка Кристина Фицджеральд — гуру маникюра и создательница бренда средств по уходу за руками и ногтями. Благодаря ей этот метод еще называют австралийским маникюром.

Главное, что отличает эту технику от других, — кутикула обрабатывается только пилками. Никаких ножниц, кусачек или фрез — всё мягко и деликатно. И с появлением тренда на бережный подход к красоте пилочный маникюр начал набирать популярность.

— Новая тенденция маникюра — это отказ от обрезного вида обработки кутикулы и аппаратной техники из-за высокой травматичности, — объясняет основательница студии маникюра Елена Петрушина. — Атравматичный пилочный маникюр — популярная услуга в салонах категории «бизнес» и «премиум».

Елена Петрушина — профессиональный подолог, основательница студии маникюра

Пилочный маникюр идеально сочетает в себе безопасность, простоту выполнения и отличный результат, а кутикула после него растет гораздо медленнее и выглядит аккуратной.

Плюсы пилочного маникюра

У пилочного маникюра много преимуществ. Во-первых, выполняется он быстрее большинства других, что в современном ритме жизни просто спасение. Здесь нет никакого замачивания, что делает процедуру проще по сравнению с необрезным маникюром. Во-вторых, здесь вообще не используются режущие инструменты, так что риск повреждений кутикулы сводится к нулю.

Так выглядит пилочный маникюр, а покрытие может быть любым

Источник:

Еще один плюс — минимальное количество пыли. В отличие от аппаратного маникюра, пилочный гораздо чище и комфортнее, особенно если вы чувствительны к пыли. А если делать пилочный маникюр регулярно, кутикула будет расти медленнее, а ногти всегда останутся аккуратными. В общем, попробуешь раз — и, скорее всего, не захочешь возвращаться к старым методам.

— Среди достоинств пилочного маникюра — гигиеничность, так как все сменные файлы одноразовые, а также длительный и накопительный эффект после процедуры: кутикула перестает расти, — рассказала Елена Петрушина.

Минусы пилочного маникюра

Конечно, у пилочного маникюра есть и свои нюансы. Например, он не подойдет для тех, у кого есть заусенцы, гипергидроз или стелющаяся кутикула.

Гипергидроз — состояние, при котором на коже обильно выступает пот, даже если нет физической активности и волнений и человек находится в прохладном помещении.

Также важно подобрать правильную пилку, иначе есть риск повредить кожу или даже пропилить ноготь.

К тому же эта техника требует определенной практики, особенно если вы хотите освоить ее самостоятельно дома. А в салонах красоты пилочный маникюр часто относят к премиальным услугам, что сказывается на его стоимости.

Техника выполнения пилочного маникюра

Мастер маникюра Оксана Новикова рассказала обо всех этапах выполнения пилочного маникюра:

  1. Сначала опиливается желаемая форма свободного края ногтевой пластины жесткой пилкой.

  2. Затем обрабатываются боковые валики и кутикула округлой стороной мягкой пилочки.

  3. Далее кутикула обрабатывается еще более мягким бафом.

  4. В завершении процедуры, если не планируется долговременных или лаковых покрытий, ногти можно напитать различными уходовыми средствами — маслом, сывороткой, кремом и так далее.

Необходимые инструменты

Пилочный маникюр выполняется, конечно же, именно пилками, и никакие другие инструменты обычно не используются — даже для удаления кутикулы. Также может понадобиться пушер или апельсиновая палочка для того, чтобы отодвинуть кутикулу.

— Но пилки используются не обычные, а мягкоабразивные, чтобы излишне не травмировать кожный покров, — предупреждает Оксана Новикова. — Как правило, пилок в наборе несколько и абразивность у них разная.

Самая удобная форма пилки — банан или полумесяц. С одной стороны она прямая, а с другой — изогнутая, что позволяет аккуратно работать с ногтями, не повреждая кутикулу. Закругленная часть идеально подходит для обработки зоны возле кутикулы, а острый уголок поможет легко очистить труднодоступные места в пазухах ногтя.

Впрочем, одними пилками тут не обойтись. Для выполнения такого маникюра требуются дорогие фирменные инструменты. В их числе основы для файлов, маникюрный стик с одноразовыми насадками.

— Маникюрный стик — это двусторонняя пластиковая палочка, на которую приклеивают нужный абразив. Он позволяет аккуратно дочистить маникюр и удалить остатки птеригия (это тонкая кожа под кутикулой), — отмечает Елена Петрушина. — Специальные одноразовые насадки позволяют очень бережно зашлифовать кожу и кутикулу. Кутикула после такого маникюра выглядит натурально и ухоженно.

Как сделать пилочный маникюр самостоятельно

Считается, что пилочный маникюр вполне можно делать самостоятельно, главное — подобрать качественные пилки с правильной абразивностью, чтобы не повредить ноготь и кожу. Можно начинать с мягких движений, не давить на ноготь и кутикулу слишком сильно, и обязательно следить за чистотой инструментов.

Впрочем, эксперты предупреждают: при кажущейся простоте пилочный маникюр сделать в домашних условиях не так-то просто.

— Самостоятельно пилочный маникюр сделать можно, но важно понимать, что в салоне такой маникюр делает профессионал, который учился этому на курсах и затем практиковался не один день, — говорит Оксана Новикова. — Поэтому несмотря на хваленую безопасность пилочного маникюра, всё же стоит выполнять его предельно аккуратно и изучить технику, поскольку можно получить пропилы ногтевой пластины, не зная нюансов выполнения процедуры.

— Пилочный маникюр в России существует с 2009 года, но сделать его самостоятельно себе в домашних условиях не может даже опытный мастер, — считает Елена Петрушина. — Лучше доверить красоту и здоровье своих рук профессионалу.

ПО ТЕМЕ
Маникюр Пилочный маникюр Уход за руками Кутикула Ногти Красота Стиль Стиль и красота
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 часов
Не поняла..а в советские времена, когда слыхом не слыхивали об аппаратном маникюре и мастера работали только пилкой-это тогда какой маникюр? И сама себе всегда маникюр делала пилочкой, покрытие лаком.
Гость
2 часа
Смотрите на длииинные холёные отполированные до зеркального блеска ногти Табрического и наслаждайтесь стабильностью 😈
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление