Что такое пилочный маникюр и как делать его дома: быстро, безопасно и бесконечно красиво

С этим маникюром вы забудете про фрезу как про страшный сон Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В последнее время бешеную популярность набирает пилочный маникюр. Еще немного, и он составит серьезную конкуренцию аппаратному маникюру и гелям-лакам. Эта техника идеально подходит тем, у кого не всегда хватает времени на походы в салон. К тому же это мягкий способ ухода за кутикулой и ногтями. В чем секрет пилочного маникюра, мы узнали у бьюти-мастеров.

Что такое пилочный маникюр

Пилочный маникюр известен с 2009 года. Придумала эту технику австралийка Кристина Фицджеральд — гуру маникюра и создательница бренда средств по уходу за руками и ногтями. Благодаря ей этот метод еще называют австралийским маникюром.

Главное, что отличает эту технику от других, — кутикула обрабатывается только пилками. Никаких ножниц, кусачек или фрез — всё мягко и деликатно. И с появлением тренда на бережный подход к красоте пилочный маникюр начал набирать популярность.

— Новая тенденция маникюра — это отказ от обрезного вида обработки кутикулы и аппаратной техники из-за высокой травматичности, — объясняет основательница студии маникюра Елена Петрушина. — Атравматичный пилочный маникюр — популярная услуга в салонах категории «бизнес» и «премиум».

Елена Петрушина — профессиональный подолог, основательница студии маникюра

Пилочный маникюр идеально сочетает в себе безопасность, простоту выполнения и отличный результат, а кутикула после него растет гораздо медленнее и выглядит аккуратной.

Плюсы пилочного маникюра

У пилочного маникюра много преимуществ. Во-первых, выполняется он быстрее большинства других, что в современном ритме жизни просто спасение. Здесь нет никакого замачивания, что делает процедуру проще по сравнению с необрезным маникюром. Во-вторых, здесь вообще не используются режущие инструменты, так что риск повреждений кутикулы сводится к нулю.

Так выглядит пилочный маникюр, а покрытие может быть любым Источник: orhida_com / T.me











Еще один плюс — минимальное количество пыли. В отличие от аппаратного маникюра, пилочный гораздо чище и комфортнее, особенно если вы чувствительны к пыли. А если делать пилочный маникюр регулярно, кутикула будет расти медленнее, а ногти всегда останутся аккуратными. В общем, попробуешь раз — и, скорее всего, не захочешь возвращаться к старым методам.

— Среди достоинств пилочного маникюра — гигиеничность, так как все сменные файлы одноразовые, а также длительный и накопительный эффект после процедуры: кутикула перестает расти, — рассказала Елена Петрушина.

Минусы пилочного маникюра

Конечно, у пилочного маникюра есть и свои нюансы. Например, он не подойдет для тех, у кого есть заусенцы, гипергидроз или стелющаяся кутикула.

Гипергидроз — состояние, при котором на коже обильно выступает пот, даже если нет физической активности и волнений и человек находится в прохладном помещении.

Также важно подобрать правильную пилку, иначе есть риск повредить кожу или даже пропилить ноготь.

К тому же эта техника требует определенной практики, особенно если вы хотите освоить ее самостоятельно дома. А в салонах красоты пилочный маникюр часто относят к премиальным услугам, что сказывается на его стоимости.

Техника выполнения пилочного маникюра

Мастер маникюра Оксана Новикова рассказала обо всех этапах выполнения пилочного маникюра:

Сначала опиливается желаемая форма свободного края ногтевой пластины жесткой пилкой. Затем обрабатываются боковые валики и кутикула округлой стороной мягкой пилочки. Далее кутикула обрабатывается еще более мягким бафом. В завершении процедуры, если не планируется долговременных или лаковых покрытий, ногти можно напитать различными уходовыми средствами — маслом, сывороткой, кремом и так далее.

Необходимые инструменты

Пилочный маникюр выполняется, конечно же, именно пилками, и никакие другие инструменты обычно не используются — даже для удаления кутикулы. Также может понадобиться пушер или апельсиновая палочка для того, чтобы отодвинуть кутикулу.

— Но пилки используются не обычные, а мягкоабразивные, чтобы излишне не травмировать кожный покров, — предупреждает Оксана Новикова. — Как правило, пилок в наборе несколько и абразивность у них разная.

Самая удобная форма пилки — банан или полумесяц. С одной стороны она прямая, а с другой — изогнутая, что позволяет аккуратно работать с ногтями, не повреждая кутикулу. Закругленная часть идеально подходит для обработки зоны возле кутикулы, а острый уголок поможет легко очистить труднодоступные места в пазухах ногтя.

Впрочем, одними пилками тут не обойтись. Для выполнения такого маникюра требуются дорогие фирменные инструменты. В их числе основы для файлов, маникюрный стик с одноразовыми насадками.

— Маникюрный стик — это двусторонняя пластиковая палочка, на которую приклеивают нужный абразив. Он позволяет аккуратно дочистить маникюр и удалить остатки птеригия (это тонкая кожа под кутикулой), — отмечает Елена Петрушина. — Специальные одноразовые насадки позволяют очень бережно зашлифовать кожу и кутикулу. Кутикула после такого маникюра выглядит натурально и ухоженно.

Как сделать пилочный маникюр самостоятельно

Считается, что пилочный маникюр вполне можно делать самостоятельно, главное — подобрать качественные пилки с правильной абразивностью, чтобы не повредить ноготь и кожу. Можно начинать с мягких движений, не давить на ноготь и кутикулу слишком сильно, и обязательно следить за чистотой инструментов.

Впрочем, эксперты предупреждают: при кажущейся простоте пилочный маникюр сделать в домашних условиях не так-то просто.

— Самостоятельно пилочный маникюр сделать можно, но важно понимать, что в салоне такой маникюр делает профессионал, который учился этому на курсах и затем практиковался не один день, — говорит Оксана Новикова. — Поэтому несмотря на хваленую безопасность пилочного маникюра, всё же стоит выполнять его предельно аккуратно и изучить технику, поскольку можно получить пропилы ногтевой пластины, не зная нюансов выполнения процедуры.