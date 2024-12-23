В чем нельзя встречать Новый год: забудьте об этих нарядах и цветах, если не хотите навлечь беду

Говорят, одна девушка не соблюдала новогодний дресс-код, и 1 января ей пришлось выйти на работу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











2025-й пройдет под знаком Змеи, которая известна своим изысканным вкусом и стремится к гармонии во всём. Чтобы задобрить покровителя года, стоит продумать свой образ до мелочей. Если хотите привлечь удачу, благополучие и избежать «змеиного шипения» в свою сторону, изучите, в чём встречать этот год точно не стоит.

Какие цвета лучше не надевать на Новый год

Выбрать правильный наряд на Новый год — дело серьезное. Неподходящий образ может создать энергетический дисбаланс, отпугнув покровителя года. По словам астролога-прогнозиста Дарьи Бруин, есть целая палитра цветов, которые лучше оставить в шкафу в уходящем году.

Прежде всего, говорит астролог, стоит избегать черного . Этот глубокий и загадочный цвет ассоциируется с закрытостью и мрачностью, что противоречит утонченному и уравновешенному характеру Змеи. Он может символизировать уход в тень и отказ от роста, что не способствует гармоничному началу года.

Также забудьте на время про ярко-красный . Несмотря на ассоциацию с силой, в 2025 году этот цвет может восприниматься как агрессивный и доминирующий.

— Змея, символизирующая тонкую интуицию и мягкость, избегает чрезмерного напора и страсти, которые несет этот оттенок, — объясняет Дарья Бруин.

Неоновые оттенки тоже не лучший выбор. Кислотные и чрезмерно яркие цвета, например неоново-зеленый, желтый или розовый, не вписываются в природную палитру, близкую Деревянной Змее. Такие оттенки несут хаотичную и раздражающую энергетику.

Не пригодятся вам и металлические оттенки .

— Золотистый и серебристый, хотя и допустимы в небольших акцентах, не должны доминировать, — предупреждает астролог. — Чрезмерное использование металлических оттенков может создавать напряжение и снизит вероятность поймать удачу за хвост в новом году.

Еще одно табу — животный принт . Одежда с изображением хищников (например, леопарда, тигра или зебры) ассоциируются с агрессией и доминированием. Для Змеи, ценящей гармонию и мягкость, такие образы выглядят как вызов. Кроме того, в год Змеи лучше избегать энергии соперничества.

В то же время нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что конфликта цветов в принципе нет, и для встречи Нового года можно выбирать любую одежду.

— Змея сама по себе мудрая. И символ 2025 года, и люди, кто имеет ее в карте, — говорит Яна Губина. — Поэтому здесь нет такого, что нельзя надевать одежду тех цветов, какие змея не любит. Она в принципе нормально ко всем оттенкам относится.

Какую одежду не стоит надевать на Год Змеи

Кроме цветов есть и другие нюансы в одежде, которые стоит соблюдать. Есть вещи, которые символ 2025 года категорически не одобряет. Поэтому встречать Новый год в такой одежде эзотерики не рекомендуют. В первую очередь это касается искусственных тканей .

— Полиэстер, акрил и другие синтетические материалы лишены природной энергетики, что противоречит символу года, — объясняет Дарья Бруин. — Змея предпочитает натуральные ткани, которые помогают сохранять связь с природой. Искусственные материалы могут вызывать ощущение дисгармонии и поверхностности. Да и вообще, праздник встречать куда комфортнее в одежде из натуральных материалов.

Кроме того, лучше избегать изделий из кожи . Натуральной или эко — неважно. Любая кожа ассоциируется с энергией хищничества, которая может нарушить баланс. Змея уважает природу и жизнь, поэтому кожаная одежда или аксессуары могут не соответствовать ее ценностям.

Чересчур яркие сочетания , контрастные и пестрые образы выглядят негармонично, а Змея ценит спокойные и мягкие цветовые переходы, поэтому избыточная яркость и резкие комбинации цветов создают хаотичную энергетику.

Кроме того, Змея — символ утонченности и изысканности, поэтому она не приветствует украшения из пластика или дешевую бижутерию . К тому же, без Змеи понятно, что такие аксессуары могут испортить даже самый продуманный образ. Так что, собираясь на новогоднюю вечеринку, отдавайте предпочтение качественным украшениям из натуральных материалов или сдержанным изделиям, подчеркивающим вкус и стиль.

— Удачно подобранный образ помогает настроиться на гармонию, удачу и успех, тогда как ошибки в выборе одежды могут нарушить баланс и отпугнуть покровителя года, — подытоживает Дарья Бруин. — Деревянная Змея требует уважительного подхода, утонченности и связи с природой. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать благоприятную атмосферу для успешного начала 2025 года.

И не забывайте, что недавно астролог Василиса Володина рассказывала, как правильно встретить Новый год: что надеть и что приготовить.