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Стиль и красота Новый год — 2025 «Простота выглядит выигрышнее»: стилист поделилась идеями, что надеть на новогодний корпоратив

«Простота выглядит выигрышнее»: стилист поделилась идеями, что надеть на новогодний корпоратив

Алина Завьялова назвала тренды в макияже, прическах и одежде этой зимы

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1 комментарий

Стилист назвала идеи образов на новогодний корпоратив

Источник:

С началом декабря наступает пора новогодних корпоративов. Многие ярославны уже продумывают варианты, в чем же провожать год. По данным аналитиков платформы «Авито Услуги», в прошедшем ноябре спрос на специалистов в сфере красоты вырос на 41%. Стилист Алина Завьялова назвала тренды новогодних образов и поделилась идеями, которые помогут при сборах.

Новогодний макияж

Главным трендом в макияже Алина Завьялова называет сочетание сияния и естественности. Стилист рекомендует делать акцент на влажную и ухоженную кожу с легким хайлайтером. Чтобы подчеркнуть глаза, рекомендуется рисовать графические стрелки. Отдавайте предпочтение металлическим оттенкам. Для новогоднего образа подойдут золото, серебро или бронза.

— Для губ мне нравятся приглушенные нюдовые оттенки, либо насыщенные ягоды и вина. Это сейчас в треде. Что точно не стоит делать — это перегружать лицо плотным контурингом или обилием блесток. Всё должно быть дозировано, — рассказала Алина.

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Трендовые прически

На новогодний корпоратив Алина советует выбирать легкие прически. Например, воздушные локоны или небрежные пучки на скорую руку.

— Избегайте слишком сложных укладок с обилием лака и украшений: простота сейчас выглядит выигрышнее, — считает Алина.

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А что надеть

Этой зимой актуальны контрастные образы. Стилист обращает внимание, можно выбрать на корпоратив минималистичное платье с яркими аксессуарами или бархатный костюм. Любящим эксперименты модницам Алина советует примерить наряды в оттенках металлик или одежду с пайетками.

— Избегайте излишне обтягивающих вещей или «платьев-ёлок» с кучей декора — это вышло из моды. Важно помнить, главный акцент должен быть один — либо макияж, либо платье, — советует она.

Ранее мы также публиковали топ новогодних дизайнов маникюра на длинные ногти.

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Комментарии
1
Гость
46 минут
Камуфляж и маску смерти, самое то😁
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