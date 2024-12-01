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Стиль и красота Чтобы понравиться Змее: топ-5 новогодних дизайнов модного маникюра на длинные ногти

Чтобы понравиться Змее: топ-5 новогодних дизайнов модного маникюра на длинные ногти

Попросите своего мастера повторить их

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2 комментария

Подбираем дизайны ногтей на свой вкус

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Новый год не за горами, а значит модницы уже задумались над выбором цвета маникюра, с которым будут блистать в праздничную ночь. Чтобы вы не ломали себе голову, мы сделали подборку, состоящую из пяти дизайнов на длинные ногти.

Разглядываем подборку от мастера из Ярославской области Елизаветы Хвищук и подбираем ногти себе по душе.

Многие будут выбирать изумрудные ногти в 2025 году

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Изумрудный считается цветом, привлекающим удачу и благополучие. А золотистый — «денежный». Многие уверены, что если выбрать это сочетание на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, то удача будет сопутствовать обладательнице такого маникюра все последующие 12 месяцев.

Зеленую основу можно обыграть дизайнами

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Можно выбрать блестящий вариант, а можно «зеркальное» покрытие, изюминку которому придадут новогодние дизайны: шишки, снежинки, веточки хвои. Но если вы не любительница пестрого маникюра, то достаточно будет сделать акцент на одном из ногтей.

Интересный дизайн выглядит празднично

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Черный цвет по прогнозам тоже будет востребован среди модниц в 2025 году. На праздник его можно обыграть ногтями, выкрашенными в перламутр. А еще добавить блесток и страз. Вуаля — яркий дизайн готов.

Этот дизайн подойдет тем, кто не любит однообразие

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Если хочется внести в новогодний вечер нотки ушедшего лета, то можно сделать разноцветные ногти с градиентом. И много-много страз!

Несколько деталей делают маникюр интереснее и заметнее

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Если вы привыкли к лаконичным дизайнам, а душа требует праздника, то можно легко воплотить такую задумку в жизнь. Например, сделать нежный френч, пару ногтей покрыть лаком с блестками и сделать небольшой дизайн на ногте с обводкой. Обводка, кстати, тоже должна быть блестящей. И вот оно — праздничное настроение.

Ранее мы публиковали лаконичные дизайны маникюра. В этой подборке сочетаются нюд и нежные акценты.

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Комментарии
2
Гость
41 минута
Змее, точно непонравится, Питону, может быть, но это не факт.))
Гость
1 час
Псевдоправославные они всеядны и сочетают суеверие и всю чушь со всего мира, Штурмовики не дадут соврать с оберегами итд
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