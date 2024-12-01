Чтобы понравиться Змее: топ-5 новогодних дизайнов модного маникюра на длинные ногти

Новый год не за горами, а значит модницы уже задумались над выбором цвета маникюра, с которым будут блистать в праздничную ночь. Чтобы вы не ломали себе голову, мы сделали подборку, состоящую из пяти дизайнов на длинные ногти.
Разглядываем подборку от мастера из Ярославской области Елизаветы Хвищук и подбираем ногти себе по душе.
Изумрудный считается цветом, привлекающим удачу и благополучие. А золотистый — «денежный». Многие уверены, что если выбрать это сочетание на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, то удача будет сопутствовать обладательнице такого маникюра все последующие 12 месяцев.
Можно выбрать блестящий вариант, а можно «зеркальное» покрытие, изюминку которому придадут новогодние дизайны: шишки, снежинки, веточки хвои. Но если вы не любительница пестрого маникюра, то достаточно будет сделать акцент на одном из ногтей.
Черный цвет по прогнозам тоже будет востребован среди модниц в 2025 году. На праздник его можно обыграть ногтями, выкрашенными в перламутр. А еще добавить блесток и страз. Вуаля — яркий дизайн готов.
Если хочется внести в новогодний вечер нотки ушедшего лета, то можно сделать разноцветные ногти с градиентом. И много-много страз!
Если вы привыкли к лаконичным дизайнам, а душа требует праздника, то можно легко воплотить такую задумку в жизнь. Например, сделать нежный френч, пару ногтей покрыть лаком с блестками и сделать небольшой дизайн на ногте с обводкой. Обводка, кстати, тоже должна быть блестящей. И вот оно — праздничное настроение.
Ранее мы публиковали лаконичные дизайны маникюра. В этой подборке сочетаются нюд и нежные акценты.