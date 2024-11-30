Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Маргарет Чола случайно стала иконой стиля. В США с ее фото делают футболки, ее лицо красуется на обложках модных журналов.
Маргарет примерно 85 лет. Примерно потому, что у женщины нет свидетельства о рождении и точная дата, когда она появилась на свет, неизвестна. Женщина так и продолжала бы спокойно жить в деревне в Замбии, если бы не согласилась на авантюру своей внучки — нью-йоркского стилиста Ди Каумба. Ди сфотографировала бабушку в своих нарядах. Снимки одетой в гламурные наряды бабушки на фоне колоритной фермы в Замбии мгновенно стали вирусными в Сети. Теперь Маргарет регулярно позирует в ярких нарядах с уверенностью профессиональной модели, завела аккаунт в соцсетях, назвав себя Legendary glamma.
— Она настоящая дива, — говорит внучка Маргарет. — На съемках Маргарет требует перерывы, чтобы попить воды, перекусить, может даже уйти вздремнуть.
Гламурная бабушка говорит, что теперь чувствует себя обновленной и способной покорить весь мир. И она, и Ди уверены — у стиля нет возраста.