НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 761мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Онколог — про рак
Надругался над девочками
Востребованные квартиры
Как быстро похудеть
Новый автобус в Ярославле
Очереди на концерт Хolidayboy
Как живет уединенный поселок
Кто строит новую Россию
Портрет ВИЧ-инфицированного
Стиль и красота Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Легендарная гламурная бабушка: как пенсионерка в 85 лет стала иконой стиля — взгляните на нее

Фотосессия, устроенная внучкой, сделала ее знаменитостью

206
1 комментарий
Источник:

Маргарет Чола случайно стала иконой стиля. В США с ее фото делают футболки, ее лицо красуется на обложках модных журналов.

Маргарет примерно 85 лет. Примерно потому, что у женщины нет свидетельства о рождении и точная дата, когда она появилась на свет, неизвестна. Женщина так и продолжала бы спокойно жить в деревне в Замбии, если бы не согласилась на авантюру своей внучки — нью-йоркского стилиста Ди Каумба. Ди сфотографировала бабушку в своих нарядах. Снимки одетой в гламурные наряды бабушки на фоне колоритной фермы в Замбии мгновенно стали вирусными в Сети. Теперь Маргарет регулярно позирует в ярких нарядах с уверенностью профессиональной модели, завела аккаунт в соцсетях, назвав себя Legendary glamma.

— Она настоящая дива, — говорит внучка Маргарет. — На съемках Маргарет требует перерывы, чтобы попить воды, перекусить, может даже уйти вздремнуть.

Гламурная бабушка говорит, что теперь чувствует себя обновленной и способной покорить весь мир. И она, и Ди уверены — у стиля нет возраста.

ПО ТЕМЕ
Мода Стиль Бабушка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Если сфотографировать наших бабушек и дедушек, что они едят, носят, как существуют, как им оказывают медицинскую помощь и сколько у них пенсия - то желающих принять наши традиционные ценности и жить как мы будет наверное выше крыши?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление