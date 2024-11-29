Щетина вместо пушка: красавицы, следуя бьюти-тренду, бросились брить лицо — почему так делать нельзя

Процедура из серии женских секретиков — разбираемся, что такое дермапланинг Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В интернете появился неожиданный бьюти-тренд. Красавицы, вооружившись скальпелем и специальным спреем, бреют лицо, удаляя мелкие, едва заметные волоски — то, что обычно называется пушком. Результат, на который они рассчитывают, — идеальная кожа, гладкая и сияющая. Но так ли будет? Дерматовенеролог и косметолог, главврач клиники Любовь Чалова объяснила NGS.RU, чем опасна процедура.

Гладкость и сияние?

Дермапланинг — азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Результат — уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Процедура далеко не новая, о дермапланинге рассказывали еще голливудские актрисы Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Неожиданно дермапланинг стал популярен у современных девушек.

Первое время видео публиковались в TikTok, а недавно героинями роликов стали россиянки. Средства — спреи для идентификации волос — девушки покупают на маркетплейсах. Стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей в зависимости от марки. На волне хайпа процедуру начали предлагать косметологи: сеанс обходится недешево: от 5000 до 8000 рублей. Обещают идеальную кожу, блестящую и гладкую, якобы даже макияж на нее ложится лучше.

Или щетина и раздражение?

Врач-дерматовенеролог, косметолог Любовь Чалова объясняет, что, как бы красиво процедуру ни назвали, по своей сути дермапланинг — это бритье, то есть травматичная и повреждающая кожу процедура.

Любовь Чалова Врач —дерматовенеролог, косметолог

— Лезвие выскребает волоски с кожи, но при этом повреждает и здоровые клетки. В моменте эффект заметен, но не длителен. Коже такие травмы не нужны, так как таким механическим вмешательством мы нарушаем процессы ороговения и провоцируем появление различных заболеваний, будь то акне или розацеа (покраснения), — говорит врач.

Любовь Чалова предупреждает, что специалисты, предлагающие процедуру, не медики, а эстетисты, которые не разбираются в дерматологических заболеваниях. Для человека с проблемной кожей, например, велик риск осложнений.

Вот так выглядит лицо в момент нанесения спрея и после процедуры Источники: Telegram-канал SHOT

Поврежденная кожа активнее подвержена воздействию ультрафиолета. Учитывая то, что не каждая женщина ежедневно наносит на кожу лица SPF-защиту, процедура дермапланинга повышает риск возникновения гиперпигментации. Впоследствии с такой проблемой крайне сложно работать.

— Девушки и женщины прибегают к дермапланингу, чтобы убрать пушковые волосы, но эффект получается обратный: волос становится жестче и растет еще быстрее, — добавляет врач.