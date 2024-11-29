НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Как живет уединенный поселок
Очереди на концерт Хolidayboy
Кто строит новую Россию
Стройка на месте памятника
Ошибка в названии остановки
Портрет ВИЧ-инфицированного
Подорожали квартиры
Проект благоустройства набережной
Стиль и красота обзор Щетина вместо пушка: красавицы, следуя бьюти-тренду, бросились брить лицо — почему так делать нельзя

Щетина вместо пушка: красавицы, следуя бьюти-тренду, бросились брить лицо — почему так делать нельзя

Что такое дермапланинг и чем он может быть опасен — объясняет врач

331
4 комментария

Процедура из серии женских секретиков — разбираемся, что такое дермапланинг

Источник:

В интернете появился неожиданный бьюти-тренд. Красавицы, вооружившись скальпелем и специальным спреем, бреют лицо, удаляя мелкие, едва заметные волоски — то, что обычно называется пушком. Результат, на который они рассчитывают, — идеальная кожа, гладкая и сияющая. Но так ли будет? Дерматовенеролог и косметолог, главврач клиники Любовь Чалова объяснила NGS.RU, чем опасна процедура.

Гладкость и сияние?

Дермапланинг — азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Результат — уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Процедура далеко не новая, о дермапланинге рассказывали еще голливудские актрисы Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Неожиданно дермапланинг стал популярен у современных девушек.

Первое время видео публиковались в TikTok, а недавно героинями роликов стали россиянки. Средства — спреи для идентификации волос — девушки покупают на маркетплейсах. Стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей в зависимости от марки. На волне хайпа процедуру начали предлагать косметологи: сеанс обходится недешево: от 5000 до 8000 рублей. Обещают идеальную кожу, блестящую и гладкую, якобы даже макияж на нее ложится лучше.

Или щетина и раздражение?

Врач-дерматовенеролог, косметолог Любовь Чалова объясняет, что, как бы красиво процедуру ни назвали, по своей сути дермапланинг — это бритье, то есть травматичная и повреждающая кожу процедура.

— Лезвие выскребает волоски с кожи, но при этом повреждает и здоровые клетки. В моменте эффект заметен, но не длителен. Коже такие травмы не нужны, так как таким механическим вмешательством мы нарушаем процессы ороговения и провоцируем появление различных заболеваний, будь то акне или розацеа (покраснения), — говорит врач.

Любовь Чалова предупреждает, что специалисты, предлагающие процедуру, не медики, а эстетисты, которые не разбираются в дерматологических заболеваниях. Для человека с проблемной кожей, например, велик риск осложнений.

Вот так выглядит лицо в момент нанесения спрея и после процедуры

Источники:

Поврежденная кожа активнее подвержена воздействию ультрафиолета. Учитывая то, что не каждая женщина ежедневно наносит на кожу лица SPF-защиту, процедура дермапланинга повышает риск возникновения гиперпигментации. Впоследствии с такой проблемой крайне сложно работать.

— Девушки и женщины прибегают к дермапланингу, чтобы убрать пушковые волосы, но эффект получается обратный: волос становится жестче и растет еще быстрее, — добавляет врач.

Действительно, пользовательницы Сети жаловались, что после нашумевшей процедуры у них начали вырастать волосы на подбородке и щеках — наподобие мужской щетины. У некоторых появились раздражение, сухость и шелушение.

ПО ТЕМЕ
Бьюти-тренды Дермапланинг Эпиляция Дерматолог Волосы Азиатский бьюти-ритуал Усы Бритье
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Красавицам надо брить щетину в другом месте, а то ходят как колхозницы.
Гость
1 час
Давайте скажем честно, если у бабы усы, смотрится не очень.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление