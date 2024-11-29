Щетина вместо пушка: красавицы, следуя бьюти-тренду, бросились брить лицо — почему так делать нельзя

В интернете появился неожиданный бьюти-тренд. Красавицы, вооружившись скальпелем и специальным спреем, бреют лицо, удаляя мелкие, едва заметные волоски — то, что обычно называется пушком. Результат, на который они рассчитывают, — идеальная кожа, гладкая и сияющая. Но так ли будет? Дерматовенеролог и косметолог, главврач клиники Любовь Чалова объяснила NGS.RU, чем опасна процедура.
Гладкость и сияние?
Дермапланинг — азиатский бьюти-ритуал, во время которого специальным станком соскабливают не только пушковые волоски, но и ороговевшие клетки эпидермиса. Результат — уходовые средства будут впитываться лучше, а тональный крем — лежать идеально. Процедура далеко не новая, о дермапланинге рассказывали еще голливудские актрисы Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро. Неожиданно дермапланинг стал популярен у современных девушек.
Первое время видео публиковались в TikTok, а недавно героинями роликов стали россиянки. Средства — спреи для идентификации волос — девушки покупают на маркетплейсах. Стоимость варьируется от 500 до 1500 рублей в зависимости от марки. На волне хайпа процедуру начали предлагать косметологи: сеанс обходится недешево: от 5000 до 8000 рублей. Обещают идеальную кожу, блестящую и гладкую, якобы даже макияж на нее ложится лучше.
Или щетина и раздражение?
Врач-дерматовенеролог, косметолог Любовь Чалова объясняет, что, как бы красиво процедуру ни назвали, по своей сути дермапланинг — это бритье, то есть травматичная и повреждающая кожу процедура.
— Лезвие выскребает волоски с кожи, но при этом повреждает и здоровые клетки. В моменте эффект заметен, но не длителен. Коже такие травмы не нужны, так как таким механическим вмешательством мы нарушаем процессы ороговения и провоцируем появление различных заболеваний, будь то акне или розацеа (покраснения), — говорит врач.
Любовь Чалова предупреждает, что специалисты, предлагающие процедуру, не медики, а эстетисты, которые не разбираются в дерматологических заболеваниях. Для человека с проблемной кожей, например, велик риск осложнений.
Поврежденная кожа активнее подвержена воздействию ультрафиолета. Учитывая то, что не каждая женщина ежедневно наносит на кожу лица SPF-защиту, процедура дермапланинга повышает риск возникновения гиперпигментации. Впоследствии с такой проблемой крайне сложно работать.
— Девушки и женщины прибегают к дермапланингу, чтобы убрать пушковые волосы, но эффект получается обратный: волос становится жестче и растет еще быстрее, — добавляет врач.
Действительно, пользовательницы Сети жаловались, что после нашумевшей процедуры у них начали вырастать волосы на подбородке и щеках — наподобие мужской щетины. У некоторых появились раздражение, сухость и шелушение.