Вспыхнули и погасли? Во что превратилась жизнь российских топ-моделей нулевых

Начало нулевых ознаменовалось трендом на русских моделей Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Сдержанность и красота российских манекенщиц всегда привлекали внимание кутюрье со всего мира. Девушки из разных уголков нашей страны отправлялись покорять мировые подиумы и добивались фантастического успеха. И на одних только Ирине Шейк и Наталье Водяновой свет клином не сошелся. Были и другие девушки, покорившие мировые подиумы и сердца многих представителей модного мира. Но если о тех же Шейк и Водяновой мы время от времени хоть что-то слышим, то куда пропали остальные?

Саша Пивоварова

Девушка с неземной внешностью прославилась благодаря своему мужу. Она была студенткой столичного университета, увлекалась рисованием и о карьере модели не помышляла. Фотограф Игорь Вишняков, который тогда был еще ее другом, сделал снимки Александры и отправил их в международное модельное агентство.

Источник: sasha_pivovarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Девушка понравилась не только скаутам (так называют специалистов, которые ищут перспективных молодых людей с потенциалом для карьеры в модельной индустрии и привлекают их к работе с агентствами или брендами), но и итальянскому дизайнеру Миучче Прада. Пивоварова стала единственной моделью, шесть раз подряд участвовавшей в показах этого бренда. Ее лицо сравнивали с непроницаемостью снайпера, внешность также называли инопланетной. Также Саша стала четвертой в рейтинге всемирно известных моделей по версии Models.

Помимо головокружительной карьеры на подиуме, Саша Пивоварова снялась в фильме «Время» (18+) и занимается творчеством. Она выпустила коллекцию пижам с авторскими принтами, много часов проводит в своей художественной студии.

Источник: sasha_pivovarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также Александра — прекрасная жена и мать, вместе с тем самым Игорем Вишняковым, который сделал ее первое фото, она воспитывает дочку, которую назвали Миа Айсис. Малышка уже пошла по стопам Саши и позирует вместе с мамой в изостудии. Александра дружит с актрисой Миллой Йовович и недавно очень мило поздравила ее в соцсетях: «С днем рождения, самая вдохновляющая женщина и чудесный друг. Я восхищаюсь тобой и очень сильно тебя люблю».

Источник: sasha_pivovarova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влада Рослякова

Еще одна российская супермодель с запоминающимися большими голубыми глазами, как у Снегурочки, родом из Омска. Она появилась на свет в 1987 году в обычной семье: ее мама — медсестра, а папа — милиционер. Родители назвали девочку Еленой, однако, став моделью, она сменила имя на более запоминающееся, в честь своего отца Владимира.

Источник: vladaroslyakova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Изначально девушка о подиуме и не помышляла — она мечтала стать педагогом. Попробовать себя в модельном агентстве Владе посоветовали на курсах парикмахеров-стилистов, куда ходила Рослякова.

Дебют оказался более чем удачным, через пару лет она уже участвовала в показах высокой моды в Париже. Рослякову выбрали лицом бренда Dolce & Gabbana в 2007 году, а в 2011-м она стала представлять марку ювелирных изделий Swarovski. Спустя два года Влада участвовала в шоу Victoria's Secret. Она стала музой модельера Кристиана Лакруа и вошла в тридцатку самых востребованных моделей мира.

Источник: vladaroslyakova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Влада Рослякова живет в Нью-Йорке и не скрывает своего происхождения. Она активно участвует в жизни русской диаспоры в Америке, помогала соотечественникам улететь на родину во время пандемии, приютила у себя дома оставшихся без жилья, поздравляет ветеранов с Днем Победы.

Покорив мировые подиумы, девушка активно пробует себя в роли актрисы. Она снимается в романтических комедиях и сериалах, выходящих в США, лента с ее участием была номинирована на лучший студенческий фильм в 2024 году.

О личной жизни супермодели известно очень мало. В прессе были неподтвержденные слухи, что Рослякова замужем за простым жителем Омска. Во время пандемии у нее случился роман, который не зашел дальше помолвки. Зато в соцсетях Влада не скрывает, что у нее дружная семья, и девушка часто навещает близких и друзей в Омске. В прошлый раз она побывала в родном городе в августе.

Источник: vladaroslyakova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— За эти 2,5 недели на родной земле меня не покидали экзистенциальные вопросы. Здесь я чувствовала абсолютную любовь и принятие, купалась в любви своей семьи и подруг детства, — написала Рослякова в соцсети. — Я всерьез задумывалась о важности или, скорее, об отсутствии важности этого мира блеска и мишуры, перемешанным с бездомными и сумасшедшими, в котором я живу. Я глотала этот воздух родимых мест и с грустью замечала столь стремительно утекающие дни отпуска.

Наташа Поли

Наталья Полевщикова появилась на свет в Перми в 1985 году и начала карьеру модели в 15-летнем возрасте. Ее отец, как и у коллеги по цеху Влады Росляковой, был милиционером, а мама работала инженером. В самом начале нулевых будущая звезда подиумов подписала контракт с агентством Grace Models и улетела в Москву. А уже в 18 лет, несмотря на неудачу с миланским модельным агентством, она перебралась в Нью-Йорк и стала сотрудничать с американским глянцем.

Источник: natashapoly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Именно в Штатах девушка сократила свою фамилию до Поли. В 2004-м она приняла участие в рекордном количестве показов — 54. Девушка из Перми запомнилась и тем, что на дефиле Victoria`s Secret ее каблук застрял в подиуме. Однако Наташа красиво вышла из ситуации и закончила показ практически не прихрамывая.

В конце нулевых ее карьера взлетела до невиданных высот: она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира в 2009-м, а в 2010-м чаще всех появлялась на обложках Vogue.

Источник: natashapoly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Французский журнал отметил, что у русской модели есть «6-е чувство, когда и как она попадет в объективы камер». Это растрогало модель, и она поделилась эмоциями с подписчиками:

— Я прекрасно провела время, вспоминая самые важные события в моей карьере и то, как я росла в индустрии моды, от подростка до матери двоих детей. Спасибо, мои друзья, за прекрасные слова. Я так тронута, читая их, это так много значит для меня!

В личной жизни Наташи Поли всё благополучно — она замужем за бизнесменом из Нидерландов Питером Баккером. Их роман начался в 2003-м, в течение пяти лет они летали через океан на свидания. Предложение супермодели Баккер сделал во время отдыха на Мальдивах, однако их свадьба состоялась спустя почти 4 года во Франции. Сейчас у супругов двое детей.

Источник: natashapoly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Анна Вьялицына

Поклонницы глянца начала нулевых наверняка вспомнят девушку в длинном шифоновом платье, которая обнимает гигантский круглый флакон духов Chanel. В этой рекламе снималась еще одна российская супермодель — Анна Вьялицына из Нижнего Новгорода. Она землячка другой звезды подиумов, ставшей известной в то же время, Натальи Водяновой.

Источник: annev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Аня выросла в семье врачей, далекой от фешен-бизнеса. С детства она любила танцевать. В 15-летнем возрасте она покинула родной город, сдав школьные экзамены экстерном, и перебралась в Петербург, где стала моделью. Девушку заметили скауты международного агентства и пригласили в Нью-Йорк. Там она выбрала псевдоним Anne V. Она работала на показах Calvin Klein, Chloe, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Zara. Ведущие мировые бренды оценили изящность, хрупкость и веснушки россиянки.

Анна стала одним из ангелочков Victoria`s Secret — культовой марки женского белья, и снималась для каталогов на протяжении пяти лет. Также она работала несколько лет в одном модельном агентстве вместе с челябинкой Ириной Шейк. К тому же Вьялицына снялась в «Крепком орешке» вместе с Брюсом Уиллисом и фильме «Колыбельная». Вьялицыну можно увидеть и в клипах Аланис Моррисет и группы Maroon 5.

Источник: annev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











У российской супермодели было множество известных поклонников. Она недолго встречалась с Леонардо ди Каприо, нью-йоркским бейсболистом Мэттом Харри, солистом Maroon 5 Адамом Левиным. В 2014 году Анна познакомилась с состоятельным бизнесменом Адамом Кэханом — вице-президентом Yahoo. А в следующем году у них родилась дочь, которую супермодель назвала Аляской.

— Добро пожаловать в этот мир, малышка Аляска! Твои ножки абсолютно перевернули мой мир, я никогда не была так счастлива. Адам и я гордимся тобой, — объяснила выбор имени супермодель.

После рождения дочери Анна на 5 лет пропала из мира моды. Пара поселилась в роскошном доме в Сан-Франциско. Подробностями личной жизни она не делилась, однако через год после появления ребенка на свет пара распалась. Таблоиды писали, что во время пандемии Анна Вьялицына осталась без работы и пыталась получить алименты на ребенка в размере 8000 долларов у Адама Кэхана через суд.

Источник: annev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Анна продолжает карьеру модели, совмещая ее с воспитанием дочери. Она также путешествует по экзотическим уголкам планеты и увлеклась профессиональной фотосъемкой: летом модель разместила снимки диких животных, сделанные в Патагонии.

Евгения Володина

Девушка из Казани родилась в 1984 году, выросла в обеспеченной семье и ходила в модельную школу вместе со старшей сестрой. Евгения принимала участие в конкурсах, но не одерживала громких побед. Однажды девушке улыбнулась удача: на одном из показов ее заметил фотограф Алексей Васильев, который «открыл миру» супермодель Наталью Водянову, и отправил снимки жительницы Казани в парижское модельное агентство.

Источник: eugeniavolodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Получив приглашение работать во Франции, Евгения бросила учебу в Государственном энергетическом институте в родном городе. Правда, вместо роскошной жизни она получила комнату в крошечной квартире вместе с другими начинающими моделями и бесконечные изнурительные кастинги.

Слава к Володиной пришла в 2002 году, после того как она снялась для обложки итальянского Vogue у известного фотографа Стивена Майзела. И понеслось: Евгения стала участвовать в показах высокой моды, снималась в рекламе Versace, Chanel, Dolce & Gabbana и многих других брендов.

Через год она проходила кастинг, чтобы стать лицом парфюма J'adore и даже стала ради этого блондинкой, однако выбрали другую девушку. Вместо Dior она стала представлять конкурирующие бренды — Yves Saint Laurent и Valentino. А фотографы прозвали Евгению Володину «гениальная Женя», так как девушка отлично чувствует камеру и с ней легко работать.

О личной жизни супермодель предпочитает не распространяться. Евгении приписывали роман с актером Микки Рурком и директором модельного агентства в России. Также девушка встречалась с диджеем из Казани, однако любовь на расстоянии не прошла испытание временем.

Источник: eugeniavolodina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









