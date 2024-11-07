Сохраняйте, чтобы не потерять: 7 главных трендов дизайна ногтей на зиму для жительниц Ярославля

Уже задумываетесь, какой маникюр сделать на Новый год? Тогда мы идем к вам с коллекцией идей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Когда дело касается зимнего маникюра, большинство из нас представляет вечную классику: темные оттенки или легкий блеск, который намекает на праздничное настроение. Но ближайшая зима готовит сюрпризы и заставит пересмотреть наши ожидания! Экстравагантные детали, текстуры, которые хочется трогать, и неожиданные цветовые комбинации делают маникюр в этом сезоне больше, чем просто элементом красоты. Давайте разберемся, какие тренды помогут выразить смелость, а какие добавят немного тепла в морозные дни.

Градиент

В этом сезоне маникюр превратится в настоящее искусство! Экспериментальные дизайны с интересными фактурами и объемными элементами открывают простор для самовыражения. Минимализм отходит на второй план, уступая место креативности и даже некой авантюрности.

— Зима-2024/2025 позволяет экспериментировать с дизайном, — объясняет nail-мастер Валерия Виноходова. — Будут стильно смотреться градиенты, абстрактные узоры и объемные акценты.

В маникюре градиент — это переход от одного цвета к другому. Он может быть мягким и незаметным или с четко обозначенными границами.

Плавные переходы цветов — фавориты в маникюре этой зимой Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Абстрактный дизайн

Его особенность — отсутствие какого-либо четкого изображения или формы. Мастер маникюра наносит рисунки по мокрому лаку, создавая различные узоры.

Абстрактный маникюр, напоминающий змеиную кожу, — отличная идея для предстоящей встречи Нового года Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Объемные акценты

Это тренд на создание маникюра с декоративными элементами, например бабочками, бантиками, мишками, сердечками.

Шик, блеск, красота Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Витражные ногти

Этот тренд вдохновлен техникой создания витражей: прозрачные и полупрозрачные слои лака на ногтях вызывают ассоциации со стеклянными окнами готических соборов и их причудливыми витражами. Эффект достигается за счет использования цветных гелей, фольги и специальных наклеек, которые создают иллюзию света, проходящего сквозь стекло.

Любительницам котиков точно понравится Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Зимой витражные ногти будут очень популярными. Под них можно нанести глиттеры, наклейки и многое другое, — объясняет Валерия Виноходова.

Нюдовый маникюр

А это уже бессменная классика, которая останется с нами и в зимнем сезоне. С таким маникюром можно и в офис, и на светский раут.

Добавьте в нюд немного блесток и геометрических акцентов — и вот вы в тренде Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Никуда не денется любимый многими нюд, в который можно добавить немного блесток и зимних элементов, — замечает nail-мастер.

Френч

Актуален классический стиль, который сочетает в себе утонченность и универсальность, оставаясь актуальным независимо от модных тенденций. Сегодня классический френч дополняется современными элементами: цветными кончиками, блестками или эффектом омбре, что позволяет создать как сдержанный, так и оригинальный образ.

В моде нескучный френч Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Зимой также не стоит забывать про френч в любом его исполнении. Начиная от классики и заканчивая яркими, даже кислотными оттенками, — добавляет Валерия Виноходова.

100 оттенков зеленого

Зеленый лак зимой 2025 года станет настоящим хитом в маникюре: популярны глубокие хвойные и изумрудные оттенки, добавляющие зимнему образу свежести и шика. Смелые комбинации с блестками или матовым финишем подчеркнут индивидуальность и стиль.

И на праздник, и для повседневного образа — для смелых Источник: Vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Этой зимой точно не обойтись без зеленого, ведь новый, 2025 год — это год Зеленой Змеи, — акцентирует внимание модниц мастер маникюра.