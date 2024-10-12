«Если YouTube закроют, пойду на завод»: как репетитор по английскому языку стала успешным бьюти-блогером

Марина Агафонова — из Северодвинска. Еще пять лет назад она работала репетитором по английскому языку и даже не думала о карьере популярного бьюти-блогера. Сейчас на YouTube-канале Marina Luxious больше 350 тысяч подписчиков. Видео набирают миллионы просмотров, а рекламу покупают крупные российские и зарубежные косметические бренды. 29.RU пообщался с Мариной о сложностях в новой профессии, блокировках YouTube и о качестве российской косметики — некоторые продукты после теста отправляются сразу в мусорное ведро.
Как хобби стало полноценной работой
По образованию Марина лингвист. Долгое время работала репетитором по английскому языку. В 2017 году уехала из Северодвинска в Китай. Там была воспитателем в детском саду и завела любительский блог, где рассказывала о жизни в Стране восходящего солнца.
— Я была не согласна с тем, что говорили в интернете про Китай. Многие кричали: «Приезжайте, тут можно зарабатывать золотые горы». Но никто не говорил о сложностях и о том, что переезжать было дорого. Я решила снять всю правду и рассказать, как на самом деле там живется, чтобы люди не залезали в кредиты ради ложных представлений о простой жизни в этой стране, — рассказывает Марина.
За количеством просмотров, как утверждает, она не гналась. Хотелось помочь хоть кому-то. А потом процесс затянул.
— Через полгода я поняла, что контент про Китай — достаточно узкая тема, что рано или поздно уеду и снимать больше будет нечего. И тогда решила начать бьюти-блог.
Поначалу всё это воспринималось как хобби, но сейчас блог — основная работа Марины.
— Я никогда не стремилась к тому, чтобы монетизировать его. Начала активно снимать и только через год подключила программу монетизации. То есть год не получала ничего с канала. Амбиций не было, просто так, для себя снимала. Реально не ожидала, что это перерастет в профессию, — вспоминает Марина.
«Это не работа в шахте, но тоже тяжело»
Основной контент на канале Марины — обзор косметики. Блогер тестирует на себе всё: от китайских подделок до дорогих брендовых средств. Задача — показать, что покупать безопасно, а что — нет.
— В месяц на косметику, которую я обозреваю, уходит в среднем по 50 тысяч рублей. Многое из этого не очень хорошего качества. Иногда может кожу обсыпать от пудры, иногда глаза из-за туши начинает сильно жечь. Всякое может быть, — рассказывает блогер.
Может показаться, что работенка непыльная, но это заблуждение:
— Со стороны кажется, что я сижу дома, ничего не делаю. Видео снимать — это ведь не в шахте работать и не вагоны с углем разгружать, — рассуждает Марина.
Но на самом деле это тоже тяжелый труд. Если бы это было легко, тогда все бы были блогерами.
За один съемочный день она записывает по три видео. Это восемь часов съемки. Потом материал нужно обработать и смонтировать. Иногда, говорит Марина, приходится не спать ночами, чтобы успеть выложить новую серию:
— Самое тяжелое — это удерживать аудиторию. Ее надо постоянно заинтересовывать, отдавать эмоции, это труднее, чем кажется на первый взгляд, и это настоящая работа, которая не всем подходит.
Ну и, конечно, нужно быть готовым к постоянной критике и оскорблениям:
— Хейтить будут всегда. Поначалу это тяжело, я однажды чуть не удалила канал. Но потом смирилась. Часто пишут про мой вес. Но я ведь знаю, что я крупная. Что, на это обижаться? Ну заняться людям нечем, может. Пришел после работы, нет бы отдохнуть. Нет, включают видео какой-то крупной неприятной женщины и пишут ей, что она — крупная и неприятная. Зачем? Смешно.
Как блогеры зарабатывают?
В среднем на бьюти-блогинге можно заработать 150 тысяч, но всё зависит от просмотров и аудитории, поэтому на старте нужно быть готовым и к нулю.
Основной доход Марине приносит реклама. Блогер сотрудничает с известным российским брендом Beauty Bomb. Портреты нашей героини можно увидеть на их стендах в сети продуктовых магазинов и бьюти-супермаркетов. Иногда рекламу покупают даже зарубежные сервисы:
— Первую рекламу у меня купил британский сайт Beauty Bay. В этом нет ничего грандиозного, но я помню свои эмоции. Я тогда подумала: «Вау, у меня британский сайт купил рекламу! Так классно!».
Как и многие блогеры, Марина пыталась продавать свои курсы, однако заработать на этом не получилось:
— Я продавала курс, но ничего хорошего не вышло. Много кто его купил, вышло 5 тысяч долларов, но потом меня ограбили. Украли сим-карту, позвонили в банк и сняли все деньги. А второй раз меня обманул продюсер. Он оставил мне 10 тысяч рублей, 290 забрал себе, — честно рассказывает она.
Это был знак, что продажей курсов мне заниматься не стоит.
Пару лет назад доход также приносила монетизация на YouTube. Площадка платила авторам за показ рекламы. Однако после начала СВО монетизировать просмотры российских пользователей стало невозможно.
— YouTube огромный, и у него хорошая монетизация. Даже когда в России отключили рекламу, но не монетизацию, мне в месяц шло около 300 долларов. Российские сервисы приносят гораздо меньше.
«Если YouTube заблокируют, пойду на завод»
Несмотря на замедление YouTube и слухи, что скоро площадку в России и вовсе закроют, уходить оттуда Марина не хочет. По ее словам, отечественные сервисы просто не смогут в полной мере заменить западную платформу:
— Они не могут конкурировать с YouTube. Хотя бы потому, что у них алгоритмы продвижения не настроены. Они искусственно продвигают тех, у кого закупили рекламу. Вручную. Например, они платят какому-то блогеру, он приходит к ним, а потом его вручную продвигает менеджер. На YouTube не так. Там продвижением занимаются алгоритмы, которые в первую очередь ищут то, что людям интересно.
Девушка утверждает, что ей тоже предлагали подобное сотрудничество, но она отказалась:
— Несколько российских площадок предлагали миллионные суммы, чтобы я дублировала видео на их площадки и делала пару эксклюзивных видео в месяц. Это были реально большие деньги, но я отказалась как раз потому, что они бы продвигали меня искусственно, пока контракт действует, а потом перестали бы — и расти было бы невозможно.
И всё же думать о будущем без YouTube, говорит Марина, приходится:
— Его начали замедлять, и это, конечно, грустно. На 20% просмотров стало меньше. У всех причем, не только у меня. Это большие цифры. Я не хочу уходить с этой площадки, но если выбора не будет, то куда я денусь? Уйду. Сейчас вот на «VK Видео» предлагают переходить. Я этот момент обсуждаю. Может, выбора не останется.
Марина уверена, что перенести аудиторию на отечественные площадки практически невозможно.
— Люди никогда не уйдут оттуда, где им удобно. Например, когда заблокировали Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), мало кто оттуда пошел в Telegram. На самом деле не хочется менять площадку. На YouTube я собрала лояльных людей. Они там сидят, ждут мои видео. И эту лояльную аудиторию я погоню на Rutube? Я не хочу приносить людей площадкам, которые только сейчас взялись за голову, за развитие. Надо было раньше думать. Я не потащу аудиторию туда ни за какие деньги. Говорю, мне предлагали, но нет, ни за что!
Марина шутит, что если YouTube закроют, у нее всегда есть план Б.
Вернусь в Северодвинск. На завод пойду. У нас там есть куда идти работать.
«Российские бренды могли себя проявить, но этого не случилось»
К слову, санкции коснулись не только YouTube, но и косметики, которую она обозревает. Многие бренды из России просто ушли. Марина говорит, что российские производители могли бы этим воспользоваться:
— То, что ушли конкуренты, это было очень хорошо, потому что нашим брендам была предоставлена возможность наконец-то себя проявить. Но что-то как-то никто себя не проявил.
Качество некоторой российской косметики, говорит блогер, конечно, повысилось, однако освободившуюся нишу заняли не отечественные производители, а китайские подделки:
— В целом, конечно, качество повысилось. Но также появилось много мусора, на любом маркетплейсе. Это вообще ужасно. Просто много подделок появилось. Есть плюсы в том, что иностранные бренды ушли, так как наши смогли развиваться нормально. Но минус в том, что очень много хлама всякого, непонятных брендов пришло китайских, из подвала.
Ну что поделать, есть спрос, значит, будет предложение. Рынок так работает.