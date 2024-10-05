Вот-вот выберут победительницу. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Вечером 5 октября в Подмосковье проходит финал конкурса «Мисс Россия 2024». До этого участницы со всей страны три недели готовились к состязанию — победительница получит денежный приз, корону из белого золота и шанс представлять Россию на международных конкурсах.
Здесь мы оперативно рассказываем, как проходит конкурс и кто в итоге победит.
Жюри ушли на совещание, а мы пока попробуем назвать всех конкурсанток, которые прошли в финал. Это участницы из: Симферополя, Ростова-на-Дону
Итак, 10 оставшихся участниц рассказывают о себе. Участницу из Ростова-на-Дону спросили о главной достопримечательности города. Она назвала Ростовский музыкальный театр.
— Я связана с ним неразрывно, потому что живу напротив него, — сказала девушка.
А у конкурсантки из Симферополя поинтересовались, кого она считает самой выдающейся личностью в отечественной истории.
— Конечно, это Владимир Владимирович Путин! — продекламировала девушка.
— Зашла с козырей, — ответил ведущий.
Ведущий рассказал, что скоро конкурсу исполнится 100 лет — первый такой прошел в 1926 году. Дмитрий Маликов поинтересовался, жива ли еще его победительница. По заверениям ведущего, жива и даже выйдет на сцену.
Беглым поиском это подтвердить не удалось, но мы несколько сомневаемся, что 118-летняя Лариса Попова примет участие в конкурсе.
Дмитрий Маликов тоже неоднократно был членом жюри. Он сказал, что с годами наблюдает, как растет интеллект участниц: «они начитанные, хорошо говорят, но хочется, чтобы они были еще и добрыми».
Начался выход в купальниках, показываем! Тем временем претенденток на победу все меньше — осталось 10 участниц.
Музыкальный гость — певица Мона. Раньше Дарья Кустовская помогала писать хиты для других артистов — к примеру, Филлипа Киркорова и Ольги Бузовой, — а теперь начала сольную карьеру и даже выпустила совместный трек с Бастой.
Музыкальный гость — певица Мона. Раньше Дарья Кустовская помогала писать хиты для других артистов — к примеру, Филлипа Киркорова и Ольги Бузовой, — а теперь начала сольную карьеру и даже выпустила совместный трек с Бастой.
Девушки по очереди прошлись по подиуму. После этого ведущие (уже!) назвали топ-20 конкурсанток, которые прошли в финал и продолжат борьбу.
Впрочем, ведущие Ольга Жук и Максим Привалов заверили, что проход по подиуму в купальниках совершат все 50 участниц.
Началось. С песней «Улетай на крыльях ветра» выступает победительница прошлого конкурса, 23-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Сама она хоть и не летит, но буквально парит над сценой — девушку подвесили на тросы, а платье у нее такой длины, что достигает пола.
Кто представляет Москву и Подмосковье?
На сайте конкурса есть анкеты всех 50-ти участниц соревнования со всей страны. Небольшое наблюдение: в графе «Любимая книга» чаще всего конкурсантки писали «Мастер и Маргарита», а в некоторых случаях классика Булгакова соседствовала с «Братом-2» (18+).
Столицу на конкурсе представляет 20-летняя Полина Калинчук. Она учится на третьем курсе факультета рекламы и связей с общественностью в РГГУ. Любимая книга и фильм — «Маленькие женщины». Увлекается моделингом, спортом и искусством.
Московскую область представляет 19-летняя Ксения Толочек. У нее незаконченное высшее по специальности «Актер драматического театра и кино». В графе «Любимая книга» указан «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина, а в любимом фильме — «Волк с Уолл-Стрит» (18+)!
Немного атмосферы перед началом. На первом кадре можно увидеть корону, за которую сегодня будут бороться конкурсантки. К слову, по словам нашего фотокорреспондента, коктейли подают отличные!
Прежде чем перейти к основным событиям, расскажем общие моменты: конкурс пройдет в Барвиха Luxury Village, судить будут певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие.
Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации.