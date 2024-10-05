Вот-вот выберут победительницу. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

На сайте конкурса есть анкеты всех 50-ти участниц соревнования со всей страны. Небольшое наблюдение: в графе «Любимая книга» чаще всего конкурсантки писали «Мастер и Маргарита», а в некоторых случаях классика Булгакова соседствовала с «Братом-2» (18+).



Столицу на конкурсе представляет 20-летняя Полина Калинчук. Она учится на третьем курсе факультета рекламы и связей с общественностью в РГГУ. Любимая книга и фильм — «Маленькие женщины». Увлекается моделингом, спортом и искусством.