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Стиль и красота Вот-вот выберут победительницу. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Вот-вот выберут победительницу. Как проходит финал конкурса «Мисс Россия»: онлайн-репортаж

Девушки со всей страны соревнуются за корону из белого золота и денежный приз

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2 комментария

Вечером 5 октября в Подмосковье проходит финал конкурса «Мисс Россия 2024». До этого участницы со всей страны три недели готовились к состязанию — победительница получит денежный приз, корону из белого золота и шанс представлять Россию на международных конкурсах.

Здесь мы оперативно рассказываем, как проходит конкурс и кто в итоге победит.

Жюри ушли на совещание, а мы пока попробуем назвать всех конкурсанток, которые прошли в финал. Это участницы из: Симферополя, Ростова-на-Дону

Итак, 10 оставшихся участниц рассказывают о себе. Участницу из Ростова-на-Дону спросили о главной достопримечательности города. Она назвала Ростовский музыкальный театр.

— Я связана с ним неразрывно, потому что живу напротив него, — сказала девушка.

А у конкурсантки из Симферополя поинтересовались, кого она считает самой выдающейся личностью в отечественной истории.

— Конечно, это Владимир Владимирович Путин! — продекламировала девушка.

— Зашла с козырей, — ответил ведущий.

Ведущий рассказал, что скоро конкурсу исполнится 100 лет — первый такой прошел в 1926 году. Дмитрий Маликов поинтересовался, жива ли еще его победительница. По заверениям ведущего, жива и даже выйдет на сцену.

Беглым поиском это подтвердить не удалось, но мы несколько сомневаемся, что 118-летняя Лариса Попова примет участие в конкурсе.

Дмитрий Маликов тоже неоднократно был членом жюри. Он сказал, что с годами наблюдает, как растет интеллект участниц: «они начитанные, хорошо говорят, но хочется, чтобы они были еще и добрыми».

Новый музыкальный гость — артист под псевдонимом Звонкий.

Начался выход в купальниках, показываем! Тем временем претенденток на победу все меньше — осталось 10 участниц.

Музыкальный гость — певица Мона. Раньше Дарья Кустовская помогала писать хиты для других артистов — к примеру, Филлипа Киркорова и Ольги Бузовой, — а теперь начала сольную карьеру и даже выпустила совместный трек с Бастой.

Музыкальный гость — певица Мона. Раньше Дарья Кустовская помогала писать хиты для других артистов — к примеру, Филлипа Киркорова и Ольги Бузовой, — а теперь начала сольную карьеру и даже выпустила совместный трек с Бастой.

Девушки по очереди прошлись по подиуму. После этого ведущие (уже!) назвали топ-20 конкурсанток, которые прошли в финал и продолжат борьбу.

Впрочем, ведущие Ольга Жук и Максим Привалов заверили, что проход по подиуму в купальниках совершат все 50 участниц.

Началось. С песней «Улетай на крыльях ветра» выступает победительница прошлого конкурса, 23-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Сама она хоть и не летит, но буквально парит над сценой — девушку подвесили на тросы, а платье у нее такой длины, что достигает пола.

Кто представляет Москву и Подмосковье?

На сайте конкурса есть анкеты всех 50-ти участниц соревнования со всей страны. Небольшое наблюдение: в графе «Любимая книга» чаще всего конкурсантки писали «Мастер и Маргарита», а в некоторых случаях классика Булгакова соседствовала с «Братом-2» (18+).

Столицу на конкурсе представляет 20-летняя Полина Калинчук. Она учится на третьем курсе факультета рекламы и связей с общественностью в РГГУ. Любимая книга и фильм — «Маленькие женщины». Увлекается моделингом, спортом и искусством.

Полина Калинчук

Московскую область представляет 19-летняя Ксения Толочек. У нее незаконченное высшее по специальности «Актер драматического театра и кино». В графе «Любимая книга» указан «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина, а в любимом фильме — «Волк с Уолл-Стрит» (18+)!

Ксения Толочек

Немного атмосферы перед началом. На первом кадре можно увидеть корону, за которую сегодня будут бороться конкурсантки. К слову, по словам нашего фотокорреспондента, коктейли подают отличные!

+3

Прежде чем перейти к основным событиям, расскажем общие моменты: конкурс пройдет в Барвиха Luxury Village, судить будут певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие.

Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации.

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Комментарии
2
Гость
1 час
а что поменялось с 13века? тогда тоже наши девушки были в цене у ханов, угоняли их туда стабильненько
Гость
1 час
Порадуйтесь за желудок россии 🤮
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