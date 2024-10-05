Закатай губу: тренд на уменьшение «пельмешек» — «уточки» больше не в моде

Уменьшение губ — процедура такая же популярная, как и увеличение Источник: Ru.pinterest.com











Пухлые губки нынче не в моде — и слава богу: с содроганием вспоминаются времена, когда дамы массово вкалывали себе препарат в бессчетных количествах, искажая пропорции лица. Бум кончился, и губастые красотки стоят в очереди сдувать то, что сотворили в порыве страсти. Косметолог Юлия Меняева рассказала об особенностях процедуры по уменьшению губ: оказывается, она болезненна и опасна.

Юлия Меняева — врач-косметолог. Стаж работы 11 лет. Специализируется на процедурах по увеличению губ, контурной пластике, ботоксе, биоревитализации, чистках, пилингах и уходе.

Любое вмешательство, направленное на коррекцию губ, будь то увеличение или уменьшение, называется хейлопластика. Эта манипуляция очень популярна. Но лишь 10% пациентов делают ее для устранения последствий травм и врожденных дефектов — остальные приходят, чтобы получить желаемую и эстетически красивую (в их понимании) форму.

Мода на слишком пухлые губы продержалась долго. Сегодня же к овер-форме обращаются больше люди творческие: блогеры, модели и прочие представители медиа. Так проще привлечь внимание к своей персоне (или сделать губы дьявола).

Обычные девушки и женщины поспешили в кабинеты к косметологам с просьбой растворить то, что больше не нравится, с желанием или скорректировать форму, или вернуться к натуральным контуру и полноте губ.

Мощный растворитель

«Плоский бантик» особенно актуален Источник: Ru.pinterest.com











Тенденция к удалению филлера появилась из-за того, что косметологи начали работать в других техниках, а также появились новые формы. Юлия Меняева говорит, что молодежь выбирает форму «плоский бантик», а те, кто постарше, склоняются к легкой припухлости и увлажнению. Но чтобы изменить форму губ на актуальную, нужно вывести предыдущий препарат.

— Есть вещество, называется «Лидаза». Вступая во взаимодействие с гиалуроновой кислотой, оно расщепляет ее и выводит, причем не только введенный когда-то гель, но и естественную гиалуронку. После инъекций губы сморщиваются — им нужно время на восстановление, на выработку естественной гиалуроновой кислоты, — объясняет Юлия Меняева. — Процедура болезненная, препарат аллергенный. Обязательно нужна проба, так как реакция организма непредсказуема, вплоть до анафилактического шока.

Процедуру обычно проводят в несколько этапов. После инъекций наступает отек, возможны синяки в местах укола. Цена на уменьшение губ варьируется от 1500 рублей до 10 тысяч рублей.

«Губы распухают раз в пять»

Маргарита хотела исправить контур верхней губы.

— После многократных инъекций даже у самых проверенных докторов гель выходил за контур верхней губы и создавал некрасивую форму, — объясняет она.

На удаление геля решалась долго — препарат сложный, имеет побочные эффекты. Много времени ушло на поиск специалиста, который умеет работать именно с удалением геля.

Фото до, сразу после укола и итоговый результат Источник: Маргарита











Его выводили в три приема. Маргарита рассказывает, что «Лидазу» вводили буквально по капле в те места, где геля было в избытке. Две недели ушло на то, чтобы он рассосался, после — повторный прием, а потом еще один.

— Вводить «Лидазу» вполне себе терпимо, я делала всё даже без местной (аппликационной) анестезии, хотя доктор очень уговаривала. После укола начинается жжение и губы распухают раз в пять — препарат начинает работать, расщеплять и выводить ненужный гель. На следующее утро губы заметно сдулись и никаких неприятных ощущений уже не было, — отмечает Маргарита.

На втором и третьем приеме реакция на препарат была слабее, болевых ощущений почти не было. За выведение геля Маргарита заплатила 10 тысяч рублей и осталась довольна результатом.

— Вернулась естественная мимика, подушка над верхней губой ушла, и лицо теперь выглядит гармоничнее. Плюс рассосали мы не весь гель, а только его избытки. О прошлых увеличениях не жалею: всему свое время, с большими губами походить тоже было прикольно. Жизнь одна, меняйтесь, как сами того хотите, — говорит она.

Что с остальными филлерами?

Как вы знаете, филлеры для эстетической коррекции лица вводят не только в губы, но и в скулы, в щечную зону, подбородок, лоб. Но растворять их с помощью «Лидазы» —неудачная идея. Во-первых, препарат рассасывается сам в течение полугода, во-вторых, процесс рассасывания геля проще ускорить при помощи физиотерапии или массажа лица.