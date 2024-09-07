Лисьи глазки: мир захватывает тренд на монгольский взгляд — разбираем с хирургом операцию, как у Бони и Хадид

Лисий взгляд модели Беллы Хадид покорил миллионы женщин по всему миру Источник: Buro247.ru











В мире не существует женщины, которая была бы довольна своей внешностью от и до. Обязательно найдется что-то, что будет ее смущать, будь то вес, форма носа, рост, волосы или же разрез глаз. Пластическая хирургия появилась неспроста: доктора сродни волшебникам дарят пациенткам любовь к себе и счастье. В индустрии существуют свои тренды, и, как показывает информационное поле, сегодня в фаворе — лисьи глазки. NGS.RU спросил у эксперта, что это такое и в какую сумму обойдется операция с кокетливым названием.

Лисица-сестрица

В 2019 году американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире, определив ее черты лица наиболее близкими к совершенству.

Загвоздка в том, что будущая модель с юных лет не принимала свою внешность. Первую пластическую операцию она сделала в 14 лет, а к 27 годам уже заметно изменила черты лица. Хадид удалила комки Биша, сделала подтяжку лица, ринопластику. В один прекрасный момент законодательница бьюти- и фэшн-трендов возжелала для себя миндалевидный разрез глаз, типичный для азиатского населения.

Белла Хадид до и после операции Источник: Grazia.ru











Лисий, слегка хитрый взгляд Беллы Хадид моментально свел с ума женщин — они захотели такой же. Разумеется, речь идет о представительницах разных медиасфер: вслед за Хадид разрез глаз изменили модели Роузи Хантингтон-Уайтли, Адриана Лима, певица Ариана Гранде и другие.

Из российских известных личностей лисьи глазки сделали себе блогер Виктория Боня, фитнес-тренер Елена Санжаровская (ее пример считается самым неудачным). Елена в целом любительница пластики: она переделала нос, подтянула и увеличила грудь, провела процедуру интимного омоложения. Санжаровская регулярно посещает косметолога и увлекается различными бьюти-инъекциями.

— Как вы спите? У вас вообще смыкаются веки? — интересуются подписчики фитнес-тренера, но Елена Санжаровская лишь молчит в ответ Источник: Tecrussia.ru











Отходит от операции телеведущая Дана Борисова, желающая непременно сохранить молодость и красоту. 48-летняя Дана уже похудела при помощи препарата для диабетиков «Оземпик», а сейчас принялась править лицо. Впечатлениями она активно делилась в соцсетях.

Лифтинг манекенщиц

Пластический хирург Ольга Куликова объясняет, что операция, которую прозвали лисьими глазками, называется кантопексия. Так называемый лифтинг манекенщиц существовал еще на заре пластической хирургии. Модели, достигая 28–30 лет, замечали первые признаки возрастных изменений (опущенный хвост брови, нависающая наружная часть века — как итог: грустное выражение лица) и в панике бежали к хирургу с криком о помощи.

Ольга Куликова — пластический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель отделения пластической хирургии клиники «Евромед». Стаж работы — 25 лет.

Как проходила процедура кантопексии? Через небольшие разрезы в волосистой части головы выполнялся височный лифтинг, открывался наружный угол глаза, бровь вставала на место. И никаких следов операции на лице не было видно.

Есть ощущение, что Виктории пластика не к лицу, до было лучше Источник: Dzen.ru / igrivayamoda











— В случае с Беллой Хадид налицо височный лифтинг и латеральная кантопексия. По моему мнению, хирургу следовало ограничиться только височным лифтингом. Латеральная кантопексия заузила глаза модели, и это сделало факт обращения к пластическому хирургу очевидным. А лучшая пластическая операция — это та, о которой никто не догадывается, — считает Ольга Куликова.