Забудьте про них! Стилист рассказала, какие вещи выйдут из моды этой осенью

Пример того, как будет модно носить шарф этой осенью Источник: Дарья Пона / 74.RU











Имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина назвала пять ошибок в образах, которых следует избегать при подборе гардероба в предстоящем сезоне. Уверены, многие по старинке носят такие вещи. Итак, о чем следует забыть?



1. Носить вещи в обтяжку

Стилист подчеркнула: совсем не значит, что нам нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире или, наоборот, узкий верх и широкий низ.



2. Надевать неактуальные головные уборы

Шапочки в облипку без подворота, спортивные шапочки-«петушки» уже неактуальны. Выбирайте самые базовые шапки-бини, шапки с подворотом.



3. Накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев

Этот прием давно устарел. Самый простой из актуальных сейчас способов повязывания шарфа — накинуть его на шею и один конец закинуть на плечо.



4. Неправильно выбирать колготки

Стилист предупредила, что телесные колготки ужасно смотрятся в сочетании с черной обувью, также, как и черные колготки со светлой. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Можно экспериментировать с цветными колготками — сделать их акцентом образа.



5. Избегать цвета

Скоро все улицы превратятся в серую массу, погода не будет радовать. И одним из способов поднять себе настроение может стать выбор ярких вещей: шапки, перчаток, сумки, джемпера, шарфа, обуви… Осень не повод прятаться за пальто и куртками — осень может быть стильной и яркой!

