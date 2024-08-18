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Стиль и красота обзор Лучшие прически на короткие волосы для девочек на 1 Сентября: 4 оригинальные идеи

Лучшие прически на короткие волосы для девочек на 1 Сентября: 4 оригинальные идеи

В таком виде девчонок вся линейка запомнит

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Не обязательно иметь длинные волосы, чтобы сделать потрясающую прическу

Говорят, хорошо обладательницам густых и красивых локонов — на них любая прическа смотрится потрясающе. А мы с таким утверждением категорически не согласны и сейчас докажем вам, что и с короткими волосами на 1 Сентября можно сделать прекрасные укладки — глаз будет не оторвать. Держите 4 оригинальные идеи для школьной линейки.

Вывернутые хвостики

Короткие волосы для девочки — это всегда практично, а прическа на основе вывернутых хвостиков смотрится еще и интересно.

— Волосы делятся на две половины от лба к макушке. Отделяются две пряди в теменной зоне так, чтобы они располагались симметрично, — объясняет парикмахер-колорист и мастер по прическам Виктория Галахова. — Из них собираются хвостики и выворачиваются. За ними делается еще два хвоста, в которые включаются концы предыдущих. Вновь выворачиваются.

Французское плетение

При некоторой сноровке даже очень короткие пряди можно заплести французским плетением. Расчесываем волосы на прямой пробор. Прядь в теменной зоне делим на три части и переплетаем между собой: сначала правую через центральную, а потом левую — через центральную. Возьмите немного волос с левой стороны и соедините с левой прядью, то же самое повторите с правой. После этого перекрестите правую и левую прядки с центральной. Доплетите косу до конца и закрепите резинкой.

— Косички будут узкими. Чаще их делают по бокам или над линией лба. Правда, эта прическа не подойдет для тонких и редких волос — косы смотрятся не очень хорошо, так как не впечатляют толщиной и быстро распадаются, — обращает внимание Виктория Галахова.

Мальвинка

Для этой укладки важно регулярно обновлять стрижку, чтобы она не теряла форму и четкие линии. При этом красота этой прически начинается с чистых, хорошо вымытых волос, подчеркивает президент Национального союза профессионалов индустрии красоты Валерий Тигров.

— Ни в коем случае не следует «стирать» волосы или «мочалить»! — объясняет эксперт по красоте. — После мытья важно правильно расчесать и высушить волосы, при этом рекомендуем использовать специальные средства для домашнего ухода. На короткие волосы прежде всего нужна свежая стрижка.

Предварительно нужно накрутить волосы на электрощипцы, а затем пряди от лица зачесать назад и зафиксировать на макушке в хвост с помощью резинки. Оставшиеся волосы на затылке оставляем свободно свисающими. Здесь главным акцентом будет красивая заколка или большой бант, добавляет Валерий Тигров.

Больше объема

На 1 Сентября можно придать пышность коротким волосам и сделать оригинальную укладку.

Так выглядит подготовка

— На ночь надо накрутить увлажненные пряди на полоски ткани, обмотанные бумажками, а на следующий день челку или все передние волосы слегка приподнять, можно даже аккуратно начесать, скрутить и закрепить на макушке двумя невидимками, — советует Виктория Галахова. — Боковые волосы заплести в косички и соединить вместе под невидимками. Украсить прическу заколкой с цветком.

Кроме идей причесок на короткие волосы, есть у нас и несколько других вариантов на самый разный случай:

  • для обладательниц длинных волос мы вместе с экспертами выбрали 4 роскошных варианта, которые любую девочку сделают звездой школьной линейки;

ПО ТЕМЕ
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