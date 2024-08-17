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Стиль и красота «Образ обошелся в 200 тысяч»: как и за сколько одеваются ярославцы

«Образ обошелся в 200 тысяч»: как и за сколько одеваются ярославцы

Следят ли местные жители за модой?

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Мы узнали у местных жителей, сколько они тратят на одежду

Тренды и мода — нечто временное и часто меняющееся. Стилисты каждый сезон нам выкатывают обновленный список того, что нужно обязательно прикупить, чтобы соответствовать последним тенденциям. Есть ли смысл следовать всем рекомендациям стилистов? Мы спросили об этом ярославцев.

В этом материале рассказываем, сколько стоят наряды жителей Ярославля и следят ли они за трендами.

Ярославцы рассказалии о тратах на одежду

Бренды vs массмаркет

Где, как не на Кирова, главной тусовочной улице Ярославля, спрашивать про стиль и тренды. Екатерину мы заприметили издалека. Льняной костюм, акцентная бордовая сумка, босоножки в цвет и солнцезащитные очки Prada. Все как советуют лучшие столичные стилисты.

Екатерина следит за модой и старается соответствовать мировым тенденциям

Екатерине 27 лет. Она медиаспециалист, а недавно еще открыла свой новый бизнес по организации премиум-путешествий. Она рассказала, что за брендами не гонится, хоть и имеет в своем гардеробе несколько вещей от люксовых производителей.

— Сегодня я одета в смесь люксовых брендов и кэжуала. Рубашка с шортами — из магазина MAAG. Босоножки — из Tommy Roy, сумка — оттуда же итальянского производства, — поделилась своим образом Катя. — Люблю дополнять такие луки качественными аксессуарами. Цепочка из Zarina, крестик с бриллиантами из натурального металла, серебряное кольцо — бижутерия, но по нему так и не скажешь. Покупала на Кубе за несколько евро, ношу уже полгода, оно как новое. И дополнила летний образ очками Prada.

Девушка отметила, что любит совмещать бренды с вещами из массмаркета. Например, образ, в котором мы встретили Екатерину в Ярославле, вышел примерно в 35 тысяч рублей. Это, можно считать, очень бюджетно, учитывая бренды, в которые она была одета. Как у нее это получилось:

— Я очень люблю распродажи. Например, эту сумку я ухватила в районе 8 тысяч рублей. Она качественного итальянского производства, так что мне кажется чудом, что удалось ее купить за такую цену. Сандали стоили в районе 5 тысяч рублей. Рубашка с шортами — 8,5 тысячи. Очки также удалось урвать по распродаже где-то за 14 тысяч рублей, — поделилась Екатерина.

Модные вещи есть и на маркетплейсах

Девушки за стиль и индивидуальное проявление через него

По соседству с самой тусовочной улицей города находится место притяжения фрилансеров и бизнесменов. В кафешках на Трефолева зачастую проходят важные рабочие созвоны и встречи. На входе в одно из таких заведений мы встретили двух подруг Наташ.

Высокая брюнетка в белом топе и юбке поделилась с нами, что за модой следит, но особенно любит украшения.

— Придаю большее значение аксессуарам, на них стараюсь не экономить. А одежду просто интересно искать ту, что нравится и подходит по фигуре, — поделилась Наталья. — Топ из магазина Lime, сумку купила в Турции, не знаю, сколько стоит, но там что-то очень недорого, честно скажу. Юбку заказала на «Вайлдбериз». Искала подобную подходящего фасона очень долго. Мой лук достаточно дешевый в этот раз. Топ и юбка обошлись приблизительно в 5 тысяч рублей, босоножки тоже когда-то покупала в Турции много лет назад. В этом сезоне снова эта модель стала популярной, поэтому достала из закромов и ношу. Они стоили тысячи 3 рублей, наверное. Итого: общий образ меньше 10 тысяч рублей.

А подруга Натальи, тоже Наталья, оказалась квалифицированным стилистом, правда, уже не работает в этой сфере.

— Я училась на стилиста, поэтому мода имеет для меня особое значение, — рассказала Наталья. — Сумка стоила около 20 тысяч рублей — она из Франции, босоножки обошлись в 5 тысяч, топ — 3 тысячи, юбка от бренда Bianca — 15 тысяч. Итого весь образ обошелся в 43 тысячи.

Не зазорно и реплику надеть

Узнали у диджея, следит ли он за модой

Мода, бренды, тренды для Артема имеют второстепенное значение. Ярославец занимается диджеингом и ведет собственный бизнес. В вещах он ценит практичность и удобство.

— Рубашка BAPE — реплика. Обошлась где-то в 5 тысяч, шорты — тоже 5 тысяч, не знаю, какого бренда, и «кроксы» — 8 тысяч рублей. Кепка стоила в районе 1,5 тысячи. Бренд не знаю, что было прикольное в магазине, то и купил, — поделился Артем.

Общая стоимость образа — 19,5 тысячи.

200 тысяч за образ?

Лиле 29 лет. Она СММ-специалист и графический дизайнер

Лиля работает СММ-специалистом. В одежде предпочитает простоту и лаконичность. Вещи чаще всего выбирает в массмаркете, но старается комбинировать в соответствии с рекомендациями стилистов.

— Платье на мне — это подарок от подруги, — рассказала Лиля. — Она не покупает дешевые вещи, поэтому, думаю, оно стоит около 5 тысяч. Рубашка из BeFree — 3,5 тысячи. Босоножки пару лет назад покупала, даже не помню точно, сколько они стоили, но где-то в районе 2 тысяч рублей. Сережки серебряные, тоже подарок, поэтому по стоимости не подскажу. А сумка не брендовая, тысячи 3 стоит. Весь образ стоит... ну если с телефоном, то 200 тысяч. А без него, то 10–15 тысяч.

Ранее мы публиковали рекомендации стилиста по трендам в предстоящем сезоне. А в этом тексте эксперт поделилась списком вещей, которые придают возраст каждой женщине.

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