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Стиль и красота инструкция Справится любая! Как сделать модную летнюю прическу за полчаса — видеоинструкция

Справится любая! Как сделать модную летнюю прическу за полчаса — видеоинструкция

Эти варианты подходят на любую длину волос

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1 комментарий
Топ-стилист Евгения Разинкина показала, как накрутить сёрф-локоны дома и соорудить дреды из своих волос

Легкие текстурные волосы, будто их легонько потрепал морской ветерок, — вот она, популярная прическа не только для летних выходных, но и на каждый день. Совсем не обязательно уезжать в отпуск и купаться в соленой воде, чтобы получить нужный эффект. Топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина научит крутить сёрф-локоны в домашних условиях: она уверена, актуальность прически не в сезонности, а в способе ее создания. Стилист решила показать два варианта: один универсальный, а второй придется по душе бунтаркам и любительницам проявлять свою индивидуальность.

Калифорнийские волны

Это только кажется, будто для того, чтобы создать текстурный объем на голове, требуется уйма времени. На деле же можно справиться за 10–15 минут без электроприбора и полчаса, если задумаете крутить сёрф-локоны на утюжок.

Как сделать калифорнийские локконы

Первый способ — косы. Евгения Разинкина советует заплести два колоска (такие косы еще называют французскими), но не от лицевой зоны вниз (хотя так тоже можно), а снизу вверх, от затылка к макушке. Да, неудобно, непривычно, но результат будет того стоить — получится объемнее и эффектнее. Что делать с косами дальше, расскажем позже.

Если вы не умеете или не хотите плести косы, но уже представили потрясающе красивые локоны на себе, то вооружайтесь утюжком и лаком для волос. Кстати, прическа одинаково красиво смотрится как на длинных волосах, так и на средней длине. Можно накрутить легкие сёрф-локоны даже не короткие волосы выше плеч.

Вам понадобятся зажим, утюжок, лак для волос и массажная расческа

— Делим волосы на четыре части, убираем зажимом зону, которую не используете, чтобы не мешала. Берем прядь, приподнимаем ее, проворачиваем жгут и снизу плотно зажимаем утюжком. Проворачиваем против часовой стрелки, протягиваем прядь. Не задерживаемся долго на одном месте, чтобы не пересушить волосы. Повторяем несколько раз, — объясняет Евгения Разинкина.

Крутим жгут против часовой стрелки и прогреваем прядь утюжком, плотно фиксируя

Топ-стилист напоминает о термозащитном спрее, а также о том, чтобы температура вашего прибора была умеренной. Блонду Евгения Разинкина рекомендует температуру не выше 180 градусов. Если у вас плотные густые волосы, то волосы можно разделить не на четыре, а на шесть прядей и увеличить температуру утюжка — максимум до 230 градусов.

— Первая прядь готова. Обязательно даем ей остыть, — рассказывает дальше стилист.

Если у вас есть челка, то лучше накрутить ее отдельно от основной массы волос, можно хаотично — так прическа получится интереснее.

Обязательно дайте прядям остыть

Как только все четыре (или больше) пряди будут готовы, приступаем к созданию объема. Берем массажную расческу и аккуратно прочесываем волосы.

— Многие девушки боятся этого этапа, а зря. Прядь, созданную при хорошей высокой температуре, ничего не испортит, разве что влажная погода, — объясняет Евгения Разинкина.

Дальше растягиваем прядь в ширину и наполняем ее лаком, текстурируя и задавая нужную форму. Повторяем с каждой из прядей. Вы можете уложить прическу на обе стороны или на одну — как вам больше нравится.

Полчаса — и ваши сёрф-локоны готовы

Возвращаемся к косам. Расплетаем их и точно так же прочесываем расческой, растягивая и наполняя лаком. Укладываем в нужную форму.

Прическа готова. Она одинаково хорошо впишется и в любой повседневный образ, и на выход. Волосы можно украсить аксессуаром — ободком, платком, любой заколкой.

Песчаные дюны

Второй способ текстурных локонов, по мнению Евгении Разинкиной, больше понравится тинейджерам. Жгуты или дреды из своих волос можно накрутить при помощи пасты или геля.

Как сделать дреды

Потребуется лишь ловкость рук и усидчивость или несколько человек, чтобы процесс пошел быстрее. А ходить с такой прической можно от трех до пяти дней.

Делим волосы на две части, берем гель или пасту.

Чтобы жгуты хорошо держались, обязательно используйте пасту или гель для волос

— Я использую обычную текстурирующую пасту, которая не склеивает волосы, с кремообразной текстурой. С гелем прическа получится более жесткой, — говорит Евгения Разинкина.

Берем небольшую прядь, наносим на нее средство и начинаем закручивать в жгут. Чем мельче будет прядь, тем объемнее получится прическа. Желаем терпения — ведь красота, как известно, требует жертв.

Запасаемся терпением или подключаем помощников

Стилист обращает внимание на то, что у прикорневой зоны жгут не закручивается — отступите на несколько сантиметров, чтобы не получились залысины, а прическа смотрелась мягче.

— Если говорить о средствах, то я бы посоветовала линейки, которые на слуху в масс-маркете. Потому что если говорить о каких-то сложных прическах на гелевой основе, то «Taft 3 погоды» — лучшее, и лучше его пока еще не придумали, — отмечает стилист.

Как вам итоговый вариант?

Как только вам покажется, что жгутов достаточно, приступайте к их укладке. Вы можете уложить прическу на одну сторону или на две, пробор также выбирайте на свое усмотрение: прямой или косой. В конце обязательно пройдитесь лаком для волос, чтобы соединить, наполнить волосы, текстурировать их еще больше.

— Я не зря сказала, что это больше тинейджеровский вариант, на мой взгляд. Хотя, если бы меня пригласили на вечеринку, допустим, в стиле фильма «Дюна», что-то песчаное, даже панк-роковое, — этот вариант отлично впишется в стилистику, — комментирует Евгения Разинкина.

Какая из причесок вам понравилась больше?

Сёрф-локоны, давно хотела научиться их делать
Жгуты — смотрятся интересно и современно
Ни одна, не люблю делать прически

Напомним, ранее мы попросили стилиста назвать топ вещей, которые выдают возраст. А вот тут обсуждали со специалистами главные тренды грядущей осени.

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Комментарии
1
Гость
9 августа 2024, 15:16
"Эти варианты подходят на любую длину волос", - что за бред? У меня волосы 10 см длиной.
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