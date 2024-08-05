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Стиль и красота Чтобы не торчала и не пузырилась: стилист показала простой способ красиво заправить футболку

Чтобы не торчала и не пузырилась: стилист показала простой способ красиво заправить футболку

Вы точно делаете это неправильно

2 715
2 комментария
Стилист показала простой способ красиво заправить футболку

Имидж-стилист из Рыбинска Ярославской области Ольга Гарина показала, как можно красиво заправить футболку.

— Это один из самых распространенных вопросов, который мне задают. Я не люблю заморачиваться — мне главное, чтобы было быстро и удобно. Поэтому сама пользуюсь таким способом. Он мне нравится тем, что спереди на животе нет пузыря, который добавляет объем, — поделилась специалист.

Ольга добавила, что заправленная таким образом футболка не только не торчит из-под юбки, но еще и не выправляется, когда поднимаешь руки.

Инструкция на видео

Ранее стилист рассказала, какие вещи гардероба будут в тренде осенью 2024 года.

Напомним, Ольга Гарина из Рыбинска стала помощницей Александра Рогова, когда он приезжал в Ярославскую область, чтобы преобразить работницу ЖКХ Елену Морозову.

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Комментарии
2
Гость
6 августа 2024, 01:10
По-моему этому «стилисту» самой нужен стилист.
Гость
6 августа 2024, 08:53
А где булавки? Даёшь кучу булавок!
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