Чтобы не торчала и не пузырилась: стилист показала простой способ красиво заправить футболку

Стилист показала простой способ красиво заправить футболку Источник: Ольга Гарина / Vk.com











Имидж-стилист из Рыбинска Ярославской области Ольга Гарина показала, как можно красиво заправить футболку.

— Это один из самых распространенных вопросов, который мне задают. Я не люблю заморачиваться — мне главное, чтобы было быстро и удобно. Поэтому сама пользуюсь таким способом. Он мне нравится тем, что спереди на животе нет пузыря, который добавляет объем, — поделилась специалист.

Ольга добавила, что заправленная таким образом футболка не только не торчит из-под юбки, но еще и не выправляется, когда поднимаешь руки.

Инструкция на видео Источник: Ольга Гарина / Vk.com

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