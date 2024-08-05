Чтобы не торчала и не пузырилась: стилист показала простой способ красиво заправить футболку

Имидж-стилист из Рыбинска Ярославской области Ольга Гарина показала, как можно красиво заправить футболку.
— Это один из самых распространенных вопросов, который мне задают. Я не люблю заморачиваться — мне главное, чтобы было быстро и удобно. Поэтому сама пользуюсь таким способом. Он мне нравится тем, что спереди на животе нет пузыря, который добавляет объем, — поделилась специалист.
Ольга добавила, что заправленная таким образом футболка не только не торчит из-под юбки, но еще и не выправляется, когда поднимаешь руки.
Ранее стилист рассказала, какие вещи гардероба будут в тренде осенью 2024 года.
Напомним, Ольга Гарина из Рыбинска стала помощницей Александра Рогова, когда он приезжал в Ярославскую область, чтобы преобразить работницу ЖКХ Елену Морозову.