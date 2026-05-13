«Будьте внимательны и осторожны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Прогноз погоды в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды. По прогнозу РСЧС, днем 14 мая в отдельных районах региона ожидаются гроза и дождь с усилением ветра до 15 м/с.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112», — предупредили в РСЧС Ярославской области.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле весь день 14 мая прогнозируется дождь. Температура воздуха днем достигнет отметки +22 градуса, вечером — +19. Сильных порывов ветра не предвидится.

15 мая в Ярославле также будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, вечером также будет тепло — обещают +22.

В выходные — 16 и 17 мая — прогнозируется солнечная теплая погода. Температура днем — +24 градуса, вечером — +22.