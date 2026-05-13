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Весна «Будьте внимательны и осторожны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

«Будьте внимательны и осторожны»: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о погоде

Когда регион настигнет ненастье

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Прогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о резком ухудшении погоды. По прогнозу РСЧС, днем 14 мая в отдельных районах региона ожидаются гроза и дождь с усилением ветра до 15 м/с.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112», — предупредили в РСЧС Ярославской области.

По данным сервиса «Погода 76.RU», в Ярославле весь день 14 мая прогнозируется дождь. Температура воздуха днем достигнет отметки +22 градуса, вечером — +19. Сильных порывов ветра не предвидится.

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15 мая в Ярославле также будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, вечером также будет тепло — обещают +22.

В выходные — 16 и 17 мая — прогнозируется солнечная теплая погода. Температура днем — +24 градуса, вечером — +22.

Ранее мы публиковали топ-8 грибов, которые можно собрать уже в мае. Подробнее — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Погода Экстренное предупреждение
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Комментарии
3
Гость
13 мая, 19:33
Скорей бы, хоть чашки вымыть да остатки чайника вскипятить.... Тутаев второй раз за сутки без какой либо воды
Гость
13 мая, 18:49
А почему не «обрушится»? Или новое словечко подискиваете?
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Гость
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