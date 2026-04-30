Не стоит торопиться: когда высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

Слишком ранняя высадка рассады помидоров в открытый грунт грозит потерей растений из-за возвратных заморозков Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Невозможно представить себе садово-огородный сезон без томатов. Вот только некоторые садоводы, обрадовавшись первому теплу, слишком торопятся перевезти растения за город. А что если придут возвратные заморозки? Москва, например, в апреле очень удивилась новогоднему подарку от погоды. Холод в два счета уничтожит теплолюбивые овощи. Поэтому мы решили разобраться, когда следует высаживать рассаду помидоров в открытый грунт и что обязательно нужно сделать, чтобы ее не потерять.

Когда высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

Сроки высадки рассады на огород зависят от погоды и возвратных заморозков — кратковременного захода холода, когда температура в приземном слое может понижаться до -5…-7 градусов. Их угроза в некоторых регионах сохраняется вплоть до 10 июня.

— Такие показатели сразу убивают все теплолюбивые культуры, в том числе и томаты. Рассада сразу вянет, чернеет, — говорит агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Если это произошло, то придется убирать с огорода. Если побило только частично — какие-то листики, то можно их обрезать секатором, а растения подкормить гуматами и повыше окучить.

В регионах, где опасность возвратных заморозков сохраняется чуть ли не до начала лета, томаты на огород обычно высаживают с 25 мая по 10 июня. Если раньше, то обязательно под укрывной материал. Возраст рассады на момент высадки должен быть около 60 дней, тогда она хорошо укоренится.

Также решить вопрос о том, когда высаживать томаты в открытый грунт, поможет лунный календарь. Если посмотреть на него, то лучшие дни для высадки рассады помидоров на огород в 2026 году выглядят так:

май: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-е;

июнь: 2, 3, 4, 8, 9-е.

А вот 23 мая, 5 и 7 июня за рассаду лучше не браться.

Где высаживать помидоры на огороде

Помидоры — теплолюбивая и светолюбивая культура, поэтому под грядку нужно выбрать хорошо освещенное место. Почва должна быть достаточно удобрена и перекопана. Нельзя сажать томаты рядом с картофелем, так как у них общие болезни и вредители.

Томаты нельзя сажать рядом с картофелем Источник: Александра Бруня / NGS.RU

— Севооборот очень важно соблюдать, иначе в почве накапливаются болезни, а вредители радостно размножаются, если получают любимые растения каждый год на том же месте, — подчеркнула Людмила Шубина. — Лучше всего высаживать рассаду томатов на грядки, где раньше росли морковь, бобовые, петрушка, укроп, кабачки, капуста, сельдерей и огурцы.

Нельзя сажать томаты там, где в прошлом сезоне рос картофель, земляника, перец, баклажаны, лук и помидоры. Важно запомнить главное правило: плохой предшественник для любой культуры — это растения одного с ним семейства.

Как подготовить рассаду перед высадкой

Готовить рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт нужно за две недели, то есть примерно 10–15 мая. Важно в первую очередь закалить растения.

После высадки томатам нужно побольше воды, чтобы хорошо прижиться Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Примерно за две недели постепенно приучать к солнцу и воздуху улицы. Выносить в теплые дни рассаду на балкон. Ночью желательно снижать температуру до +18 градусов, для этого закрывать батареи, увлажнять воздух, — перечислила Людмила Шубина.

За две недели до высадки можно подкормить растения слабым раствором фосфорно-калийных удобрений. Сначала внести обычную воду и через примерно 20 минут уже подкормку. Можно использовать для этого и гуматы.

За неделю до высадки нужно сократить полив, при этом не допуская увядания рассады. За два часа до высадки рассаду следует выставить на улицу на даче в тень и обильно пролить все горшки водой, чтобы сохранить побольше корней.