НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
12 лет ждал квартиру
Где помогают вернуть здоровье
На кого можно охотиться
Как добиться ремонта двора
Где поймать настоящее лето
Разбирают летние кафе
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Что со складом WB под Ярославлем
Весна Обустраиваем дачу Инструкция Не стоит торопиться: когда высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

Не стоит торопиться: когда высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

Обсуждаем с агрономом сроки и важные правила

861
Слишком ранняя высадка рассады помидоров в открытый грунт грозит потерей растений из-за возвратных заморозков | Источник: Александра Бруня / NGS.RUСлишком ранняя высадка рассады помидоров в открытый грунт грозит потерей растений из-за возвратных заморозков | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Слишком ранняя высадка рассады помидоров в открытый грунт грозит потерей растений из-за возвратных заморозков

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Невозможно представить себе садово-огородный сезон без томатов. Вот только некоторые садоводы, обрадовавшись первому теплу, слишком торопятся перевезти растения за город. А что если придут возвратные заморозки? Москва, например, в апреле очень удивилась новогоднему подарку от погоды. Холод в два счета уничтожит теплолюбивые овощи. Поэтому мы решили разобраться, когда следует высаживать рассаду помидоров в открытый грунт и что обязательно нужно сделать, чтобы ее не потерять.

Когда высаживать рассаду помидоров в открытый грунт

Сроки высадки рассады на огород зависят от погоды и возвратных заморозков — кратковременного захода холода, когда температура в приземном слое может понижаться до -5…-7 градусов. Их угроза в некоторых регионах сохраняется вплоть до 10 июня.

— Такие показатели сразу убивают все теплолюбивые культуры, в том числе и томаты. Рассада сразу вянет, чернеет, — говорит агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Если это произошло, то придется убирать с огорода. Если побило только частично — какие-то листики, то можно их обрезать секатором, а растения подкормить гуматами и повыше окучить.

В регионах, где опасность возвратных заморозков сохраняется чуть ли не до начала лета, томаты на огород обычно высаживают с 25 мая по 10 июня. Если раньше, то обязательно под укрывной материал. Возраст рассады на момент высадки должен быть около 60 дней, тогда она хорошо укоренится.

Также решить вопрос о том, когда высаживать томаты в открытый грунт, поможет лунный календарь. Если посмотреть на него, то лучшие дни для высадки рассады помидоров на огород в 2026 году выглядят так:

  • май: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-е;

  • июнь: 2, 3, 4, 8, 9-е.

А вот 23 мая, 5 и 7 июня за рассаду лучше не браться.

Где высаживать помидоры на огороде

Помидоры — теплолюбивая и светолюбивая культура, поэтому под грядку нужно выбрать хорошо освещенное место. Почва должна быть достаточно удобрена и перекопана. Нельзя сажать томаты рядом с картофелем, так как у них общие болезни и вредители.

Томаты нельзя сажать рядом с картофелем | Источник: Александра Бруня / NGS.RUТоматы нельзя сажать рядом с картофелем | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Томаты нельзя сажать рядом с картофелем

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

— Севооборот очень важно соблюдать, иначе в почве накапливаются болезни, а вредители радостно размножаются, если получают любимые растения каждый год на том же месте, — подчеркнула Людмила Шубина. — Лучше всего высаживать рассаду томатов на грядки, где раньше росли морковь, бобовые, петрушка, укроп, кабачки, капуста, сельдерей и огурцы.

Нельзя сажать томаты там, где в прошлом сезоне рос картофель, земляника, перец, баклажаны, лук и помидоры. Важно запомнить главное правило: плохой предшественник для любой культуры — это растения одного с ним семейства.

Как подготовить рассаду перед высадкой

Готовить рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт нужно за две недели, то есть примерно 10–15 мая. Важно в первую очередь закалить растения.

После высадки томатам нужно побольше воды, чтобы хорошо прижиться | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПосле высадки томатам нужно побольше воды, чтобы хорошо прижиться | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После высадки томатам нужно побольше воды, чтобы хорошо прижиться

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

— Примерно за две недели постепенно приучать к солнцу и воздуху улицы. Выносить в теплые дни рассаду на балкон. Ночью желательно снижать температуру до +18 градусов, для этого закрывать батареи, увлажнять воздух, — перечислила Людмила Шубина.

За две недели до высадки можно подкормить растения слабым раствором фосфорно-калийных удобрений. Сначала внести обычную воду и через примерно 20 минут уже подкормку. Можно использовать для этого и гуматы.

За неделю до высадки нужно сократить полив, при этом не допуская увядания рассады. За два часа до высадки рассаду следует выставить на улицу на даче в тень и обильно пролить все горшки водой, чтобы сохранить побольше корней.

— Важно помнить, что рассаду нельзя высаживать под палящим солнцем. Делать это нужно или очень рано утром, или после 16:00 до вечера. Или притенять место высадки в течение дня, чтобы растения успели адаптироваться, — советует агроном.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Сад Огород Томаты Помидоры Рассада Весна Май Тепло
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем