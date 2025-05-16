НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 754мм 63%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Платная хоккейная фан-зона
Переговоры в Турции
Что за работы на площади
Массовое ДТП с Porsche
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Обмеление Волги
Что с баром в центре
Когда отключат отопление
Весна Обустраиваем дачу Инструкция Уже пора? Агроном рассказала, когда высаживать рассаду помидоров в теплицу и как часто их поливать

Уже пора? Агроном рассказала, когда высаживать рассаду помидоров в теплицу и как часто их поливать

Разбираемся вместе с агрономом

4 728
1 комментарий
Все удобрения для томатов лучше всего вносить в каждую лунку локально при посадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе удобрения для томатов лучше всего вносить в каждую лунку локально при посадке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все удобрения для томатов лучше всего вносить в каждую лунку локально при посадке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как только устанавливается более-менее теплая погода перед дачниками, конечно, встает искушение отправить рассаду в теплицу или открытый грунт. Агрономы и опытные садоводы регулярно напоминают, что торопиться с этим делом не стоит: стоит только случиться холодам, и растения окажутся под угрозой.

Если слишком рано посадить даже холодостойкие культуры в теплицу, можно остаться совсем без урожая. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, когда можно везти рассаду томатов в коробках на дачу.

Когда высаживать рассаду помидоров в теплицу

Сроки высадки рассады помидоров в теплицу зависят от региона. В Сибири и на Урале не стоит высаживать томаты в неотапливаемую теплицу раньше 15 мая, как бы заманчив не был прогноз погоды. Еще лучше — в районе 20-х чисел. В более теплых регионах сделать это можно и в начале месяца.

При этом всегда стоит держать при себе отрезы дополнительного укрывного материала или пластиковые обрезы от бутылок. Если заморозки будут держаться несколько дней, то придется принимать экстренные меры — вплоть до того, что в теплицу придется ставить на ночь ведра с кипятком.

По лунному календарю садовода лучшие дни для высадки томатов в теплицу в мае: 18, 21, 22, 30-е. Не стоит заниматься дачными делами 19, 23, 26, 27-го мая.

Как сажать помидоры в теплице

В теплице выращивают индетерминантные сорта томатов — это растения с неограниченным ростом, способные давать урожай в течение сезона. Их придется пасынковать и подвязывать.

Кроме того, такие томаты нельзя высаживать слишком близко друг к другу. На один квадратный метр можно посадить в теплице не более трех кустов помидоров. Между кустами должно быть не менее 50–60 сантиметров, между рядами — около 80 сантиметров. При таких условиях растения будут развиваться гармонично.

При посадке важно внести достаточно удобрений, чтобы потом в течение сезона не мучиться с бесконечными подкормками.

— В каждую лунку нужны минимум четверть ведра перегноя или компоста, чайная ложка суперфосфата двойного, столько же мочевины и сернокислого калия — это объем на одну лунку, — говорит агроном Людмила Шубина. — Все перемешать, добавить немного земли и аккуратно разместить саженец. Закопать, уплотнить землю и полить. Томаты можно немного заглубить при посадке, если рассада слишком вытянулась, — подчеркнула Людмила Шубина. — Мы сразу вносим фосфор, азот и калий. Можно взять сразу комплексное удобрение и внести указанный на упаковке объем.

Без калия томаты развиваются очень плохо: будут некрасивые, с водянистым невыраженным вкусом. Все пасленовые культуры очень требовательны именно к этому элементу. Через две недели после посадки можно внести именно его или развести гуматы. Все подкормки вносятся только после основного полива.

Как часто поливать помидоры в теплице

Томаты хорошо переносят не только кратковременное понижение температуры, но и периоды небольшой засухи. Культура не любит, когда на грядке болото, поэтому с водой нужно быть аккуратными.

— Частота полива зависит от погодных условий. В среднем достаточно одного раза в неделю, но в этом случае нужно вносить достаточно влаги: потребуется около пяти литров на каждый куст, — отметила агроном.

В жару количество поливов может вырасти и до трех в неделю, но воду можно вносить либо очень рано утром, либо ближе к вечеру. Под палящим солнцем поливать растения нельзя.

Главное — вовремя проветривать теплицу и следить за температурным режимом. Если показатели будут выше +35 градусов, то можно остаться без урожая: пыльца становится стерильной, зародыш — не оплодотворенным и просто опадает. В итоге может остаться только пышная зелень.

Важно не переусердствовать с подкормками. Азот требуется растениям только на начальном этапе до активного цветения, затем его внесение может подстегнуть помидоры жировать — наращивать зеленую массу вместо плодов. Поэтому подкармливать томаты стоит в первую очередь именно калием и не чаще одного–двух раз в месяц.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Корреспондент
Дача Сад Огород Томаты Помидоры Когда сажать помидоры Теплица Май Помидоры в теплице Томаты в теплице
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 апреля, 12:33
нельзя выращивать много помидор, а то посчитают что это бизнес, а налоги не платишь
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление