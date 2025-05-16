Уже пора? Агроном рассказала, когда высаживать рассаду помидоров в теплицу и как часто их поливать

Все удобрения для томатов лучше всего вносить в каждую лунку локально при посадке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как только устанавливается более-менее теплая погода перед дачниками, конечно, встает искушение отправить рассаду в теплицу или открытый грунт. Агрономы и опытные садоводы регулярно напоминают, что торопиться с этим делом не стоит: стоит только случиться холодам, и растения окажутся под угрозой.

Если слишком рано посадить даже холодостойкие культуры в теплицу, можно остаться совсем без урожая. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, когда можно везти рассаду томатов в коробках на дачу.

Когда высаживать рассаду помидоров в теплицу

Сроки высадки рассады помидоров в теплицу зависят от региона. В Сибири и на Урале не стоит высаживать томаты в неотапливаемую теплицу раньше 15 мая, как бы заманчив не был прогноз погоды. Еще лучше — в районе 20-х чисел. В более теплых регионах сделать это можно и в начале месяца.

При этом всегда стоит держать при себе отрезы дополнительного укрывного материала или пластиковые обрезы от бутылок. Если заморозки будут держаться несколько дней, то придется принимать экстренные меры — вплоть до того, что в теплицу придется ставить на ночь ведра с кипятком.

По лунному календарю садовода лучшие дни для высадки томатов в теплицу в мае: 18, 21, 22, 30-е. Не стоит заниматься дачными делами 19, 23, 26, 27-го мая.

Как сажать помидоры в теплице

В теплице выращивают индетерминантные сорта томатов — это растения с неограниченным ростом, способные давать урожай в течение сезона. Их придется пасынковать и подвязывать.

Кроме того, такие томаты нельзя высаживать слишком близко друг к другу. На один квадратный метр можно посадить в теплице не более трех кустов помидоров. Между кустами должно быть не менее 50–60 сантиметров, между рядами — около 80 сантиметров. При таких условиях растения будут развиваться гармонично.

При посадке важно внести достаточно удобрений, чтобы потом в течение сезона не мучиться с бесконечными подкормками.

— В каждую лунку нужны минимум четверть ведра перегноя или компоста, чайная ложка суперфосфата двойного, столько же мочевины и сернокислого калия — это объем на одну лунку, — говорит агроном Людмила Шубина. — Все перемешать, добавить немного земли и аккуратно разместить саженец. Закопать, уплотнить землю и полить. Томаты можно немного заглубить при посадке, если рассада слишком вытянулась, — подчеркнула Людмила Шубина. — Мы сразу вносим фосфор, азот и калий. Можно взять сразу комплексное удобрение и внести указанный на упаковке объем.

Без калия томаты развиваются очень плохо: будут некрасивые, с водянистым невыраженным вкусом. Все пасленовые культуры очень требовательны именно к этому элементу. Через две недели после посадки можно внести именно его или развести гуматы. Все подкормки вносятся только после основного полива.

Как часто поливать помидоры в теплице

Томаты хорошо переносят не только кратковременное понижение температуры, но и периоды небольшой засухи. Культура не любит, когда на грядке болото, поэтому с водой нужно быть аккуратными.

— Частота полива зависит от погодных условий. В среднем достаточно одного раза в неделю, но в этом случае нужно вносить достаточно влаги: потребуется около пяти литров на каждый куст, — отметила агроном.

В жару количество поливов может вырасти и до трех в неделю, но воду можно вносить либо очень рано утром, либо ближе к вечеру. Под палящим солнцем поливать растения нельзя.

Главное — вовремя проветривать теплицу и следить за температурным режимом. Если показатели будут выше +35 градусов, то можно остаться без урожая: пыльца становится стерильной, зародыш — не оплодотворенным и просто опадает. В итоге может остаться только пышная зелень.